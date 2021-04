Lợi thế đồng bộ tiện ích của Ixora Ho Tram by Fusion

Dự án Ixora Ho Tram by Fusion có lợi thế khi nằm trong không gian thiên nhiên, đa dạng tiện ích, bàn giao đầy đủ nội thất.

Hồ Tràm (Bình Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu) có ưu thế phát triển du lịch nhờ bờ biển dài nguyên sơ, không khí trong lành, nhiều mảng xanh của rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu có diện tích tự nhiên hơn 10.000 ha. Đây cũng là thị trường sôi động của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng với nhiều dự án trải dài ven biển.

Theo bà Đặng Phương Hằng, Tổng giám đốc CBRE Việt Nam, khu vực Hồ Tràm khá phù hợp để đầu tư mô hình ngôi nhà thứ hai để cuối tuần nghỉ dưỡng nhờ thời gian di chuyển chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ từ TP HCM. Các dự án thu hút khách hàng nhờ vị thế nghỉ dưỡng tốt, một bên là biển, một bên là rừng, giúp du khách cảm nhận sự trong lành và nguyên sơ mà thiên nhiên mang lại.

Phối cảnh biệt thự tại dự án Ixora Ho Tram by Fusion. Ảnh: Ho Tram Project.

Nổi bật là Ixora Ho Tram by Fusion - một hợp phần của quần thể khu phức hợp quy mô 164 ha Ho Tram Strip. Đây là dự án do công ty Ho Tram Project phát triển theo từng giai đoạn, gồm nhiều dự án thành phần triển khai theo từng giai đoạn cụ thể.

Đại diện Ho Tram Project cho rằng bên cạnh cảnh sắc tự nhiên còn nguyên sơ và thanh bình, các dự án cần tạo thêm điểm nhấn thu hút khách hàng bằng những tiện ích đồng bộ, khác biệt. Do đó Ixora Ho Tram by Fusion có lợi thế nằm trong khu phức hợp có quy hoạch đồng bộ, sở hữu các tiện ích sẵn có như sân golf The Bluffs, khách sạn InterContinental Grand Ho Tram và sắp tới là Holiday Inn Resort với nhiều tiện ích về ẩm thực, thư giãn và giải trí. Bên cạnh đó còn có kế hoạch xây dựng công viên nước liền kề tại dự án.

Lối kiến trúc kết hợp hài hòa giữa tính riêng tư và không gian rộng mở tại dự án. Ảnh: Ho Tram Project.

Ixora Ho Tram by Fusion được bàn giao hoàn thiện đầy đủ nội thất và vận hành bởi thương hiệu Fusion Hotels và Resorts. Bà Phương Hằng đánh giá, sản phẩm này là lựa chọn phù hợp cho các khách hàng bận rộn, không có nhiều thời gian và công sức để đầu tư và hoàn thiện cho ngôi nhà thứ hai của mình.

Bên cạnh đó, thương hiệu chủ đầu tư Ho Tram Project Company cũng tạo điểm nhấn uy tín với khách hàng. Đây là đơn vị do Asian Coast Development điều hành, dưới sự dẫn dắt và đầu tư dài hạn của Lodgis Hospitality Holdings - liên doanh giữa quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân Warburg Pincus và công ty quản lý đầu tư VinaCapital.

Các căn biệt thự tại Ixora Ho Tram by Fusion sẽ bàn giao đầy đủ nội thất. Ảnh: Ho Tram Project.

"Tôi cảm nhận sự tâm huyết và ấn tượng bởi tầm nhìn và thông điệp của chủ đầu tư khi muốn đưa hình ảnh của một Việt Nam xinh đẹp đến gần hơn với du khách toàn cầu", Tổng giám đốc CBRE Việt Nam chia sẻ.

Dựa trên định hướng phát triển khu vực Hồ Tràm nói chung và dự án nói riêng, chủ đầu tư kỳ vọng Ixora Ho Tram by Fusion sẽ là một trong những điểm lựa chọn phù hợp cho cả mục tiêu đầu tư ngắn hạn lẫn dài hạn của khách hàng. Hơn nữa khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, tiềm năng của các sản phẩm sẽ tiếp tục tăng thêm nhờ vị trí dự án chỉ cách sân bay khoảng 50 phút lái xe.

Tiểu Gu