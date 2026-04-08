Lợi thế điểm TOEIC với học sinh, sinh viên

Ngoài miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh và xét tuyển đại học, điểm TOEIC còn là cơ sở để nhiều công ty lựa chọn tuyển dụng nhân sự.

Năm 2026, TOEIC tiếp tục nằm trong danh sách các chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận miễn tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ cho học sinh. Theo quy định, thí sinh cần đạt yêu cầu tối thiểu TOEIC 4 kỹ năng, Nghe 275, Đọc 275, Nói 120 và Viết 120 điểm để miễn thi tốt nghiệp.

Chứng chỉ này cũng tiếp tục được nhiều trường đại học đưa vào đề án tuyển sinh trong năm 2026 như trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ...

Đối với sinh viên bậc đại học, nhiều trường cho phép sinh viên sử dụng chứng chỉ TOEIC để quy đổi học phần, tín chỉ tiếng Anh. Điều này giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và chi phí học tập, có thể tập trung vào các bộ môn chuyên ngành sớm hơn.

Ngoài quy đổi học phần và tín chỉ, TOEIC đang là chuẩn đầu ra tiếng Anh phổ biến của nhiều đại học, bởi vì cấu trúc và nội dung đề thi được xây dựng phù hợp với những tình huống thực tế trong môi trường làm việc. Một số trường đại học sử dụng TOEIC đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân....

Thí sinh tham gia buổi thi thử TOEIC do IIG Việt Nam tổ chức. Ảnh: IIG Việt Nam

Quy định về điểm chuẩn đầu ra của mỗi trường là khác nhau, tùy theo định hướng phát triển của nhà trường và lĩnh vực đào tạo. Sinh viên không đạt chuẩn đầu ra đồng nghĩa chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của chứng chỉ này đối với sinh viên.

Thực tế trên cũng phản ánh xu hướng các trường đại học ngày càng chú trọng việc đánh giá năng lực ngoại ngữ trong bối cảnh yêu cầu ngày của thị trường lao động.

Theo Báo cáo Kỹ năng tiếng Anh toàn cầu TOEIC của Viện Khảo thí Giáo dục Mỹ (ETS) thực hiện trên 1.325 nhà quản trị nhân sự cấp cao tại các doanh nghiệp 17 quốc gia trên thế giới gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Việt Nam, Thái Lan cho thấy 92% lãnh đạo nhân sự đồng ý rằng tiếng Anh hiện nay quan trọng hơn so với 5 năm trước, 90% cho rằng khả năng tiếng Anh thành thạo là yếu tố then chốt dẫn đến thành công của tổ chức.

Hiện nay các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng TOEIC làm tiêu chuẩn để đánh giá năng lực ứng viên trong tuyển dụng và quản trị nhân sự. Chẳng hạn như Vietnam Airlines, Vietjet yêu cầu vị trí tiếp viên hàng không TOEIC 550, phi công từ 700 điểm trở lên; Viettel yêu cầu nhiều vị trí từ 550 điểm, Canon một số vị trí yêu cầu từ 450 điểm, Petrovietnam một số vị trí cần từ 500 điểm....

Từ việc được công nhận miễn thi tốt nghiệp THPT, quy đổi/ cộng điểm xét tuyển đại học, miễn học phần và đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên, đến đánh giá năng lực nhân sự trong môi trường làm việc, TOEIC đang trở thành một trong những thước đo năng lực cần thiết cho thế hệ trẻ trong môi trường làm việc.

