Lợi thế đầu tư tại dự án An Phú Center Point

Cần ThơAn Phú Center Point có pháp lý hoàn chỉnh, được phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín với đa dạng sản phẩm như chung cư, nhà phố…

Đại diện chủ đầu tư An Phú Cần Thơ cho biết, ngay từ khi mở bán đợt đầu, dự án đã thu hút sự quan tâm của khách hàng và ghi nhận lượng giao dịch lớn. Để có được kết quả đó, doanh nghiệp đã dành nhiều đầu tư trong thiết kế, thi công và đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Cần Thơ sẽ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, là trung tâm và đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thị trường bất động sản Cần Thơ cũng ghi nhận nhiều sự tăng trưởng nhờ đầu tư đồng bộ cùng nhiều dự án có quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch.

An Phú Center Point là một trong số đó. Chia sẻ từ đại diện An Phú Cần Thơ, bên cạnh mức giá hợp lý, mỗi sản phẩm tại đây cũng bao gồm đầy đủ nhà, đất và sổ hồng. Với lợi thế nằm gần trung tâm TP Cần Thơ, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, đường xá hoàn thiện cùng mật độ dân cư cao, dự án đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người thành đạt muốn sở hữu đất nền cũng như nhà liền kề cao cấp.

"Khách mua nhà liền kề sẽ nhận ngay sổ đỏ, đảm bảo pháp lý minh bạch, rõ ràng cho cư dân an tâm sinh sống và đầu tư bền vững", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Buổi trao sổ đỏ cho khách hàng của chủ đầu tư An Phú. Ảnh: An Phú Cần Thơ

Ngoài ra, đơn vị phân phối độc quyền Cen Cần Thơ cũng mang đến nhiều chương trình khuyến mại cho khách hàng khi tham quan, mua sắm tại đây. Cụ thể, khách hàng đến tham dự sự kiện mở bán diễn ra vào ngày 19/11 sắp tới sẽ có cơ hội nhận được 3 chỉ vàng, phiếu mua hàng trị giá 10 triệu và nhiều phần quà khác.

Dự án An Phú Center Point, tọa lạc ngay mặt đường Lê Hồng Nhi (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cách trục đường huyết mạch Phạm Hùng chưa đầy 200m, cách bến xe Cần Thơ 2 km và sân bay Cần Thơ khoảng 15 phút di chuyển. Từ dự án, cư dân kết nối dễ dàng tới trung tâm hành chính, văn hóa và các điểm đến du lịch như Chợ nổi Cái Răng, Vườn sinh thái Hoa Súng, Khu du lịch Ba Láng, Vườn du lịch Lê Lộc...

Khu đô thị này được xây dựng trên diện tích hơn 1,73 ha với chuỗi tòa nhà, shophouse, nhà liền kề được thiết kế theo phong cách châu Âu đẳng cấp, sang trọng.

Đại diện chủ đầu tư An Phú Cần Thơ chia sẻ, ngay từ khi mở bán, dự án đã thu hút sự quan tâm của khách hàng và ghi nhận lượng giao dịch lớn. Để có được kết quả đó, doanh nghiệp đã dành nhiều sự đầu tư trong thiết kế, thi công, hoàn thiện dự án và đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn.

"Bên cạnh đó, khi mua nhà liền kề khách hàng sẽ nhận ngay sổ đỏ, đảm bảo pháp lý minh bạch, rõ rang, điều này giúp các cư dân tương lai an tâm sinh sống và đầu tư", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Các căn biệt thự liền kề tại An Phú Center Point. Ảnh: An Phú Cần Thơ

Khu biệt thự liền kề An Phú Center Point gồm các căn được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại. Không chỉ có không gian trong lành, cảnh quan xanh mát mà hệ thống dịch vụ tiện ích đồng bộ tại đây cũng sẽ đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi của mọi gia đình.

Ngoài ra, toàn khu đô thị có hệ thống an ninh an toàn chặt chẽ 24/7 hiện đại và chuyên nghiệp, mang đến cho cư dân môi trường sinh hoạt và làm việc thoải mái. Tại đây, các thiết bị camera an ninh được lắp đặt khắp con đường, trong các tòa nhà và xung quanh dự án để theo dõi và phát hiện những trường hợp nguy hiểm bất ngờ xảy ra.

Tuyến đường nội khu tại An Phú Center Point. Ảnh: An Phú Cần Thơ

Ngoài hệ thống camera, đội ngũ nhân viên an ninh cũng được huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp, có kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống. Cư dân sẽ có thẻ thang máy riêng, tránh trường hợp người lạ đi lại và gây nguy cơ mất an toàn.

"Tại khu đô thị An Phú Center Point, cuộc sống của mỗi cư dân sẽ được đảm bảo an toàn. Những căn nhà mang kỳ vọng là nơi phù hợp để ghi dấu ấn, định vị bản thân và mang lại cuộc sống tiện nghi cho chủ nhân căn nhà", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Quế Anh