Lợi thế đầu tư tại các dự án của Flamingo Holding Group

Trải qua hơn 20 năm phát triển, tiền thân là Tập đoàn Hùng Vương với thương hiệu nổi tiếng ngành du lịch là Hà Nội Redtour, đến nay Flamingo Holding Group chứng tỏ được vị thế trong ngành bất động sản. Mỗi dòng sản phẩm của thương hiệu thể hiện tầm nhìn, uy tín của chủ đầu tư.

Theo đại diện Flamingo Holding Group, đến nay tập đoàn dành được gần 70 giải thưởng quốc tế, sở hữu bộ sưu tập gần 70 danh hiệu kỷ lục và giải thưởng. Đơn cử với quần thể du lịch tại Đại Lải, Vĩnh Phúc. Trong nhiều năm, dự án gặt hái hàng loạt giải thưởng quốc tế về bất động sản, kiến trúc, thiết kế xây dựng, dịch vụ du lịch và khách sạn.

Bất động sản Flamingo Holding Group nổi tiếng với hệ thống "forest in the sky" (kiến trúc rừng xanh trên cao), tạo nên cuộc sống sang trọng giữa thiên nhiên.

Ngoài ra, khi vừa khởi công, dự án ở Cát Bà, Hải Phòng cũng được trao giải thưởng lớn về giải pháp kiến trúc, tiếp tục thể hiện dấu ấn thương hiệu Flamingo trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp.

Mới đây, giới đầu tư cũng chia sẻ thông tin về dự án mới của Flamingo ở Linh Trường (Thanh Hóa). Dự án được kỳ vọng tiếp nối giá trị hệ sinh thái Flamingo, góp phần nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng tại địa phương này.

Tại các dự án mang thương hiệu này, chủ đầu tư áp dụng mô hình biệt thự tự doanh, một chương trình kinh doanh dành cho các nhà đầu tư. Chủ biệt thự sở hữu tài sản bất động sản của Flamingo Holding Group tại Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa hoặc các dự án khác trong tương lai, sẽ đóng vai trò chủ thể kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Phối cảnh phòng ngủ của một biệt thự tại Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Việc chú trọng xây dựng các dòng biệt thự và biệt thự trên cao theo hướng độc bản giúp dự án mang lại nhiều ưu thế cho chủ sở hữu. Đơn cử, biệt thự tự doanh Flamingo Happy Nest với hệ thống dịch vụ hỗ trợ quản lý tiện lợi cho chủ nhà, shophouse Flamingo Night Street có kiến trúc nhà đẹp trong không gian resort, kết hợp lối sống hưởng thụ với phong cách kinh doanh năng động...

Với kinh nghiệm tích lũy từ ngành du lịch, đại diện Flamingo cho biết mỗi dòng biệt thự có kiến trúc, nội thất sang trọng cùng tiện ích hoàn chỉnh với chích sách hỗ trợ kinh doanh cho nhà đầu tư.

Chia sẻ về kế hoạch mở rộng hệ sinh thái trong những năm tới, chủ đầu tư cho hay không chỉ phát triển hệ thống dịch vụ tại Đại Lải, Cát Bà mà còn đầu tư tại một số điểm đến tiềm năng như Linh Trường của Thanh Hóa.

Phối cảnh đại dự án tại bãi biển Linh Trường - Thanh Hóa

"Trong năm 2020, tập đoàn tiếp tục đầu tư dự án mới tại khu vực biển Bắc Trung Bộ, cụ thể là Linh Trường. Dự án có quy mô lớn, gồm các tòa khách sạn và khu shophouse, phố đi bộ...", đại diện tập đoàn cho biết.

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm đến dự án mới của Flamingo Holding Group, bởi các chủ biệt thự sẽ có cơ hội mở rộng đặc quyền trải nghiệm trong tương lai.

Hoàng Quân, chủ biệt thự Forest In The Sky tại Cát Bà cho hay đã đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều năm. "Các sản phầm do tập đoàn này thiết kế nổi bật về phong cách kiến trúc đề cao thiên nhiên và kinh doanh du lịch sinh thái, với nhiều tiềm năng gia tăng giá trị trong lương lai", ông Quân nói.

Hoài Phong