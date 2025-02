Lợi thế đầu tư shop thương mại dịch vụ của CapitaLand Development

Với số lượng giới hạn cùng ưu điểm vị trí, tiện ích, shop thương mại dịch vụ dự án Lumi Hanoi và The Senique Hanoi của CapitaLand Development (CLD) hứa hẹn tiềm năng kinh doanh bền vững.

Hướng tới hệ sinh thái sống đa tiện nghi, sản phẩm shop thương mại dịch vụ của Lumi Hanoi và The Senique Hanoi được định vị là tâm điểm kết nối mua sắm, ẩm thực và giải trí. Là hai dự án khép kín tại khu vực Tây và Đông Thủ đô, do chủ đầu tư CapitaLand Development Vienam phát triển, shop thương mại dịch vụ Lumi Hanoi và The Senique Hanoi hứa hẹn mang đến tiềm năng kinh doanh bền vững với số lượng giới hạn.

Cụ thể, dự án Lumi Hanoi sở hữu 60 shop phục vụ gần 20.000 cư dân tương lai trong khi The Senique Hanoi cung cấp 24 shop cho 2.152 căn hộ, tương ứng khoảng 10.000 cư dân sinh sống tại đây.

Shop thương mại dịch vụ Lumi Hanoi được bao quanh bởi không gian xanh mát, giúp nâng tầm trải nghiệm thư giãn. Ảnh: CapitaLand Development

Thừa hưởng tệp khách hàng sẵn có tại dự án khép kín Lumi Hanoi, các nhà đầu tư shop thương mại dịch vụ dễ dàng tiếp cận tới cộng đồng cư dân văn minh. Trong khi đó, The Senique Hanoi sở hữu lợi thế khi nằm trong quần thể đại dự án Vinhomes Ocean Park, nơi quy tụ hàng chục nghìn cư dân cùng cộng đồng sinh viên, giảng viên từ các trường học như VinUni, WellSpring, Brighton College Vietnam, Vinschool... cũng như chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp lớn.

Bên cạnh đó, nhờ thiết kế tối ưu về diện tích và mặt tiền, các shop thương mại dịch vụ tại đây có thể đáp ứng nhu cầu mô hình kinh doanh đa dạng. Ngoài ra, với chính sách thanh toán linh hoạt, chỉ cần thanh toán 50% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao, các nhà đầu tư có thể sở hữu sản phẩm mà không gặp phải áp lực tài chính lớn. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng vốn ban đầu, đồng thời tạo ra cơ hội đầu tư với dòng tiền linh động và tối ưu hóa lợi nhuận.

Shop thương mại dịch vụ The Senique Hanoi tuân theo concept thiết kế tổng thể của dự án, được lấy cảm hứng từ các yếu tố Đông & Tây, giữa họa tiết mây tre đan và yếu tố ánh sáng. Ảnh: CapitaLand Development

Có mặt tại thị trường Việt Nam hơn 30 năm qua, CLD Vietnam ngày càng khẳng định vị thế của một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu châu Á. Năm 2024, chủ đầu tư đến từ Singapore ghi dấu với hai dự án quy mô tại thị trường bất động sản phía Bắc và thiết lập kỷ lục doanh số bán hàng trong thời gian ngắn.

Đơn cử, dự án Lumi Hanoi, nằm tại trung tâm hành chính mới phía Tây Thủ đô có tổng giá trị phát triển đạt trên một tỷ đô la Singapore (tương đương 18.000 tỷ đồng). Dự án là tâm huyết của chủ đầu tư CLD Vietnam với ước mong hiện thực hóa "chất sống rạng ngời" cho cư dân.

Tại đây, cư dân có thể trải nghiệm không gian sống giao hòa với thiên nhiên nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, năng động tại phân khu Lumi Signature, phong cách sống riêng tư giữa không gian nghệ thuật tại phân khu Lumi Prestige, hay sự an yên, tĩnh tại ở Lumi Elite.

Chủ đầu tư Lumi Hanoi cho biết, phần lớn căn hộ tại dự án đều đã tìm được chủ nhân. Ảnh: CapitaLand Development

Chủ đầu tư dự án cho biết, Lumi Hanoi ghi nhận 100% căn hộ (3.950 căn hộ) được bán ra. Dự án còn đạt nhiều giải thưởng tại Vietnam PropertyGuru 2023 như Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (Hà Nội)", "Thiết kế kiến trúc xuất sắc" và "Thiết kế cảnh quan xuất sắc".

Tiếp nối thành công của Lumi Hanoi, The Senique Hanoi là dự án cao tầng khép kín đầu tiên của CLD Vietnam tại phía Đông Thủ đô với tổng giá trị phát triển hơn 600 triệu đô la Singapore. Cung cấp 2.152 căn hộ, dự án mang hơi thở giao thoa của nét kiến trúc Đông - Tây cùng bộ sưu tập hơn 100 tiện ích.

The Senique Hanoi là lời khẳng định cam kết của CLD Vietnam trên hành trình kiến tạo chuẩn sống mới cho người Việt. Ảnh: CapitaLand Development

Ra mắt vào quý IV năm 2024, 97% căn hộ tại The Senique Hanoi đã được đặt chỗ. Bên cạnh đó, dự án cũng nhận giải "Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (Hà Nội)" tại Vietnam PropertyGuru Awards 2024.

Chủ đầu tư kỳ vọng các sản phẩm shop thương mại dịch vụ tại hai dự án sẽ kế thừa sức hút như căn hộ chung cư, mang đến lợi thế đầu tư bền vững cho khách hàng

Song Anh