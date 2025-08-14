Lợi thế đầu tư nhà phố Phước Đông New City

Khu đô thị Phước Đông New City đang được áp dụng chính sách cam kết thuê lại trong giai đoạn 2 cho sản phẩm nhà phố, giúp người mua tối ưu hóa lợi ích đầu tư.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (Minh Phú Land) - đơn vị phát triển và phân phối dự án, khách mua nhà phố một trệt một lầu hoàn thiện nội thất sẽ được chủ đầu tư thuê lại với giá 8 triệu đồng một tháng trong 12 tháng đầu.

Với khoảng 540 triệu đồng (tương đương 30% giá trị căn), nhà đầu tư có thể nhận 96 triệu đồng tiền thuê trong năm đầu, tương đương tỷ suất gần 18% mõi năm. Khoản này được xem là lợi nhuận ròng nhờ chính sách miễn lãi suất vay trong cùng thời gian.

Khách hàng nhận nhà phố tại Phước Đông New City. Ảnh: CĐT

Anh Tuấn Anh, nhà đầu tư tại TP HCM, cho biết từng bỏ lỡ đợt đầu khi 79 căn được mua hết sớm. "Sang đợt 2, ngoài ưu điểm pháp lý và sẵn sổ hồng, chính sách thuê lại giúp người mua gần như không phải bỏ thêm vốn, nên tính hấp dẫn cao hơn", anh nói.

Chính sách cam kết thuê lại ngay sau bàn giao sẽ tạo lợi thế cho Phước Đông New City trong bối cảnh nhà đầu tư hiện nay ưu tiên dòng tiền hơn là chờ tài sản tăng giá, theo ông Lê Minh Long Quân, Giám đốc phát triển dự án tại Minh Phú Land.

Ông Lê Minh Long Quân, Giám đốc phát triển dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (áo xanh nhạt ở giữa) giới thiệu dự án Phước Đông New City. Ảnh: CĐT

Ngoài cam kết thuê lại, nhà phố giai đoạn 2 có giá từ 1,8 tỷ đồng mỗi căn, hoàn thiện nội thất cơ bản, sổ hồng riêng.

Dự án áp dụng ưu đãi "Lộc may mắn" cho khách hàng hộ khẩu Tây Ninh, "Lộc tri ân" giảm thêm 1% cho khách đã mua giai đoạn một, và "Lộc gia tăng" chiết khấu 1-3% theo số lượng sản phẩm. Khách có thể đặt chỗ miễn phí, chọn quà tặng điện máy (tivi, tủ lạnh, máy giặt) hoặc nhận tiền mặt tương đương, đồng thời được hỗ trợ vay lãi suất 0% trong 12 tháng.

Phước Đông New City nằm trong khu công nghiệp Phước Đông, Tây Ninh, hưởng hạ tầng đồng bộ, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và nguồn khách thuê ổn định từ chuyên gia, kỹ sư, quản lý làm việc lâu dài tại đây.

Khu đô thị có quy mô rộng 648 ha, được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Sản phẩm chủ lực là nhà phố xây sẵn với ba mẫu thiết kế: một trệt một lửng, một trệt một lầu và một trệt hai lầu, bàn giao hoàn thiện cơ bản hoặc đầy đủ nội thất.

Dự án tích hợp hệ thống công viên trung tâm, hồ cảnh quan, sân chơi trẻ em, sân tennis, shophouse, trung tâm thương mại 3-5 tầng và trường học các cấp. Hạ tầng giao thông nội khu rộng rãi, an ninh, chiếu sáng đầy đủ.

Theo chủ đầu tư, giai đoạn 2 của dự án mở ra cơ hội sở hữu bất động sản pháp lý rõ ràng, có thể khai thác ngay với chi phí hợp lý, trong bối cảnh thị trường dịch chuyển về các đô thị vệ tinh gắn với công nghiệp và thương mại.

Song Anh