Lợi thế đầu tư kép tại shophouse The Grand Harbor Hải Phòng

Phân khu The Grand Harbor thuộc dự án Harbor Residence hưởng lợi từ hạ tầng trung tâm Hải Phòng và quy hoạch mở rộng khu vực Ngô Quyền, đáp ứng nhu cầu an cư kết hợp đầu tư.

Vị trí kết nối trung tâm thành phố

Dự án tọa lạc trên trục Lê Lai (phường Ngô Quyền), nơi giao thoa giữa khu hành chính - thương mại hiện hữu và hướng phát triển đô thị, công nghiệp về phía Đông. Khu vực này được xác định là trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ của Hải Phòng theo quy hoạch đến năm 2040.

The Grand Harbor nằm tại vị trí chiến lược giữa hai trục phát triển trọng điểm của Hải Phòng. Ảnh: Thai - Holding

Từ The Grand Harbor, cư dân di chuyển 5-10 phút để tới trung tâm hành chính thành phố, 10-15 phút tới sân bay quốc tế Cát Bi và khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp FDI lớn như LG, Pegatron, Vinfast... Ngoài ra, cầu Hoàng Gia đã đưa vào sử dụng và cầu Nguyễn Trãi dự kiến hoàn thành năm 2026, giúp tăng tính kết nối giữa nội đô và khu vực ven biển Đông Nam.

Việc kết nối đô thị mới với hệ thống giao thông thủy, đường sắt đô thị và các giá trị văn hóa, lịch sử kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho bất động sản trung tâm.

Hệ tiện ích đồng bộ

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô Hải Phòng hạn hẹp, các dự án có tiện ích hoàn chỉnh như Harbor Residence tạo ra lợi thế lớn. Phân khu The Grand Harbor thừa hưởng hệ tiện ích của toàn bộ dự án Harbor Residence gồm khu mua sắm, ẩm thực, không gian thể thao, phòng gym- spa, khu vui chơi trẻ em, vườn dạo bộ và bãi đỗ xe.

The Grand Harbor sở hữu hệ tiện ích nội khu đồng bộ. Ảnh: Thai - Holding

Bên cạnh đó, dự án nằm gần các trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học và cơ quan hành chính của phường Ngô Quyền, giúp cư dân tiếp cận đầy đủ dịch vụ đô thị trong bán kính ngắn. Chủ đầu tư đồng thời phát triển các mảng xanh, khu sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan mở nhằm tạo môi trường sống phù hợp với gia đình trẻ và nhóm cư dân làm việc tại khu trung tâm.

Ngoài không gian an cư, The Grand Harbor còn là điểm đến của dòng tiền nhờ giá trị khai thác thương mại. Mỗi căn shophouse 7 tầng mặt phố được thiết kế linh hoạt: tầng 1-2 dành cho cửa hàng, dịch vụ; các tầng trên phù hợp cho văn phòng hoặc căn hộ cho thuê. Việc kết hợp kinh doanh - cho thuê giúp gia tăng biên lợi nhuận và khả năng khai thác ổn định lâu dài, trong bối cảnh nhu cầu mở cửa hàng, văn phòng tại quận Ngô Quyền tăng mạnh.

Phối cảnh phân khu The Grand Harbor. Ảnh: Thai - Holding

Theo chủ đầu tư, sự xuất hiện của các dự án có quy hoạch đồng bộ tại khu trung tâm Hải Phòng thể hiện xu hướng phát triển bất động sản đa tiện ích, phục vụ đồng thời nhu cầu an cư và kinh doanh.

Với việc mở rộng dân cư về phía Đông, hoàn thiện các tuyến giao thông và tăng trưởng các ngành dịch vụ, khu vực Ngô Quyền được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong quá trình đô thị hóa của thành phố, trong đó The Grand Harbor có thể trở thành điểm sáng an cư và đầu tư.

Song Anh