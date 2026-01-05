Lợi thế đầu tư kép căn hộ Fresia Riverside

Hạ tầng và FDI góp phần tạo lực đẩy cho căn hộ Fresia Riverside, giúp nhà đầu tư vừa khai thác cho thuê, vừa kỳ vọng gia tăng giá trị tài sản.

TV Holdings và EximRS vừa công bố bộ sưu tập bất động sản căn hộ theo mô hình đầu tư mang tên Cash Home Upgrade Collection River 2 thuộc dự án Fresia Riverside. Sản phẩm có giá từ 1,9 tỷ đồng căn hai phòng ngủ.

Theo đó, nhà đầu tư cần chuẩn bị khoảng 20% vốn tự có, tương đương 380 triệu đồng, phần còn lại được ngân hàng Agribank hỗ trợ vay đến 75% giá trị căn hộ, áp dụng lãi suất 0% và ân hạn gốc trong 18 tháng. Theo chủ đầu tư, khoản lãi vay được hỗ trợ tương đương khoảng 120 triệu đồng, đóng vai trò như lớp đệm giúp giảm áp lực dòng tiền trong thời gian đầu.

Nhà đầu tư tham quan sa bàn dự án Fresia Riverside. Ảnh: Fresia Riverside

Bên cạnh chính sách tín dụng, phương án thanh toán cũng được thiết kế theo hướng giãn tiến độ, với mức 2% mỗi đợt, giúp nhà đầu tư chủ động cân đối dòng tiền. Trường hợp thanh toán nhanh, khách hàng thanh toán 50% giá trị căn hộ được chiết khấu 1,5%, trong khi thanh toán 70% được chiết khấu đến 3%.

Yếu tố tạo dòng tiền cho thuê được xem là điểm khác biệt của mô hình này. Ngay thời điểm ký hợp đồng mua bán, khách hàng được cam kết lợi nhuận cho thuê lên đến 84 triệu đồng mỗi năm cho mỗi căn hộ. Khoản này giúp nhà đầu tư có nguồn thu ổn định, đồng thời giảm áp lực tài chính phát sinh từ chi phí vay hoặc vận hành. Với mô hình cho thuê được quản lý tập trung, chủ sở hữu có thể ủy thác cho đơn vị vận hành, hạn chế rủi ro trống căn.

Phối cảnh thiết kế căn hộ. Ảnh: Fresia Riverside

Ngoài dòng tiền cho thuê, khả năng gia tăng giá trị tài sản tiếp tục là yếu tố then chốt trong bài toán đầu tư dài hạn. Theo chủ đầu tư, với mức tăng giá được ước khoảng 7-8% mỗi năm, sau hai năm, giá trị căn hộ có thể tăng thêm khoảng 285 triệu đồng.

Cộng hưởng các yếu tố gồm tiết kiệm lãi vay khoảng 120 triệu đồng, thu nhập cho thuê khoảng 168 triệu đồng trong hai năm và giá trị tài sản tăng thêm, tổng giá trị gia tăng khoảng 570 triệu đồng (tương đương lợi nhuận khoảng 86%) sau hai năm.

Phối cảnh dự án Fresia Riverside. Ảnh: Fresia Riverside

11 tháng đầu năm 2025, Đồng Nai thu hút khoảng 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt kế hoạch năm với 250 dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn. Thu ngân sách địa phương cùng kỳ đạt khoảng 100.000 tỷ đồng.

Các khu công nghiệp của tỉnh tiếp tục là điểm đến của dòng vốn từ quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Singapore. Hoạt động đầu tư này không chỉ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động mà còn kéo theo nhu cầu gia tăng về nhà ở, đặc biệt là phân khúc có tiêu chuẩn cao. Khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào khai thác, cùng mạng lưới giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, khu vực được dự báo sẽ đóng vai trò động lực tăng trưởng mới ở phía Nam.

Trong bối cảnh đó, những dự án như Fresia Riverside tạo lợi thế khi nằm tại vùng kinh tế trọng điểm, bên sông Đồng Nai, đối diện Aeon Mall Biên Hòa và liền kề trung tâm hành chính mới tỉnh. Dự án được đánh giá có khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn đầu tư, khi dòng vốn FDI tại khu vực phía Đông Nam Bộ có xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực giá trị cao. Theo đó, thị trường bất động sản khu Đông TP HCM và vùng phụ cận được kỳ vọng mở ra dư địa cho nhà đầu tư, trong bối cảnh hạ tầng được đẩy mạnh và nguồn vốn nước ngoài tiếp tục gia tăng.

Song Anh