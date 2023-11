Lợi thế đầu tư dự án BGI Topaz Downtown tại Huế

Được đánh giá là "vùng trũng" đầu tư, Huế là điểm đến thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Hạ tầng khu vực liên tục chuyển mình, mang tầm vóc mới hiện đại với sự xuất hiện của hàng loạt ông lớn. Đơn cử, liên danh BGI Group và IUC Group đang triển khai dự án BGI Topaz Downtown (khu A, khu đô thị mới An Vân Dương) - khu phố giao thương và kinh doanh phong cách Nhật tại trung tâm mới của Huế.

Nằm trong lõi quận Nam Sông Hương, giữa trung tâm liên khu hành chính mới của Huế, kế cận trung tâm thương mại Aeon Mall, BGI Topaz Downtown hứa hẹn là "mảnh ghép" kiến trúc cho bức tranh đô thị Huế. Chủ đầu tư dự án tham vọng đưa nơi đây trở thành điểm đến vui chơi, mua sắm, giải trí nổi bật của miền Trung, song hành cùng tiềm năng du lịch văn hóa, di sản, nâng tầm vị thế Huế trên bản đồ kinh tế - du lịch Việt.

Sở hữu nhà phố, nhà vườn liên kế BGI Topaz Downtown thời điểm này, khách hàng có thể nắm chắc lợi thế tiên phong, đón đầu tiềm năng tăng giá khi Huế trở thành thành phố Trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Dự án ghi điểm với giới đầu tư nhờ vị trí thỏa các tiêu chí "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, tứ cận lân". Cụ thể, BGI Topaz Downtown nằm kế cận trung tâm thương mại Aeon Mall, trực diện 250 m bờ sông Như Ý và công viên cây xanh rộng hơn 12 ha đang được quy hoạch. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm sầm uất hàng đầu khu vực, thu hút lượng lớn cư dân và du khách ghé thăm.

Dự án hứa hẹn hưởng lợi từ nguồn khách hàng lớn từ các khu vực lân cận và khách du lịch ghé thăm Huế. Theo báo cáo của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến Huế đạt khoảng 1,64 triệu, trong đó khách quốc tế gần 568.000 lượt.

Nhờ lợi thế vị trí trên tuyến đường huyết mạch Hoàng Quốc Việt, nối trung tâm thành phố tới Sân bay Phú Bài và cửa biển Thuận An cùng lượng khách tiềm năng, chủ nhân BGI Topaz Downtown có thể khai thác tối đa mục đích sử dụng, vừa an cư và đầu tư sinh lời, vừa cho thuê kinh doanh nhà hàng, cafe, quán bar, spa, massage...

Dự án được thiết kế bởi Zoo Studio và giám đốc Toshi Kawauchi; hứa hẹn biến nơi đây thành khu phố kinh doanh, giao thương phong cách Nhật tối giản, hài hòa chất đương đại trong từng chi tiết, hình khối dứt khoát, cô đọng, dễ dàng khai thác sử dụng tùy mục đích. Mặt tiền nhà phố và nhà vườn liên kế rộng tới 7 m, thích hợp để mở nhà hàng, cửa hàng kinh doanh hoặc khách sạn tùy mục đích của gia chủ. Ngoài ra, mỗi căn có lối đi riêng, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Mở bán giai đoạn 2 với quỹ căn giới hạn, chủ đầu tư BGI Group ra mắt chính sách bán hàng ưu đãi, mang tới cơ hội cho nhà đầu tư có dòng tiền nhỏ, muốn đầu tư sinh lời bền vững.

Cụ thể, bên cạnh chính sách ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, khách hàng chọn mua BGI Topaz Downtown còn hưởng chính sách ưu đãi tới 8% và nhiều phần quà giá trị cho khách hàng đầu tiên tới gần nửa tỷ đồng.

Theo đó, nếu sở hữu một căn nhà phố, nhà vườn liên kế thuộc dự án thời điểm này, khách hàng có thể trực tiếp đầu tư, kinh doanh sinh lời mà không cần trả lãi suất trong vòng hai năm, trong khi chờ giá bất động sản tăng giá.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư BGI Group và IUC Group áp dụng chính sách hỗ trợ 50% tiền thuê mặt bằng trong 24 tháng cho khách hàng thuê để kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền Thơm - Giám đốc Kinh doanh Hệ thống Đất Xanh Miền Bắc nhận định, với số lượng giới hạn, bao gồm 37 căn shophouse diện tích từ 119 đến 223 m2 và 183 lô liền kề diện tích từ 94,5 đến 210,6 m2, BGI Topaz Downtown lọt tầm ngắm nhiều nhà đầu tư nhạy bén, nhìn ra cơ hội kinh doanh sinh lời và tiềm năng tăng giá của sản phẩm.

"Chọn mua BGI Topaz Downtown, khách hàng không chỉ tối ưu dòng tiền mà còn không mất thời gian chờ đợi, do dự án đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao từ tháng 11", bà Thơm phân tích.

Hoài Phong

Thông tin liên hệ:

Dự án Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương

Tên thương mại: BGI Topaz Downtown

Địa chỉ: đường Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, TP Huế

Hotline: 0971218726

Fanpage. Website

Đơn vị phát triển kinh doanh dự án: An Bình Invest

Đại lý phân phối:

- Đất Xanh Miền Bắc - 0917612020

- Lâm Thủy Mộc - 0906291791

- NPX Việt Nam - 0981131325

- Bold Land - 0905869078