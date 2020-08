Lợi thế đầu tư dự án An Son Residence

Theo chủ đầu tư An Sơn, dự án có pháp lý đầy đủ, hạ tầng hoàn thiện, mức giá hợp lý nên thu hút khách hàng.

Khác với tình trạng thị trường bất động sản trầm lắng mùa dịch, tuần đầu tháng 8, chủ đầu tư An Sơn và Công ty CP Đầu Tư ILand Việt Nam gây ấn tượng với lễ ra quân dự án An Sơn Residence cùng với thông điệp "Thắp lửa chiến binh - Caravan khám phá An Son Residence" ở thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại diện chủ đầu tư cho biết, An Sơn Residence kiến tạo các phố shophouse và nhà độc lập ở khu vực dân cư hiện hữu, sầm uất và đa tiện ích. Dù mới ra mắt thị trường, dự án thu hút đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài khu vực.

Lễ ra quân và Caravan khám phá An Son Residence.

Theo vị này, sức hút của dự án đến từ chính tiềm năng của thị trường bất động sản. Khảo sát về các kênh đầu tư do VnExpress thực hiện chỉ ra, bất động sản vẫn là kênh đầu tư hàng đầu hiện nay, chiếm 30% trong gần 17.000 bầu chọn.

Giới chuyên gia nhận định, khi thị trường chứng khoán điều chỉnh bất thường, nhiều rủi ro, giá vàng tăng vọt khó lường, lãi suất tiền gửi tiền tiết kiệm ngân hàng liên tục giảm mạnh, bất động sản vẫn là kênh trú ẩn hàng đầu theo suy nghĩ truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm nào đáp ứng được cả 3 tiêu chí: giữ vốn an toàn, sinh lời nhiều và thanh khoản cao thì không phải nhà đầu tư nào cũng lựa chọn đúng.

Sự khan hiếm nguồn cung và mức giá bất động sản liên tục lập đỉnh mới đã tạo làn sóng dịch chuyển từ các đô thị trung tâm sang địa phương lân cận. Do đó, dự án An Sơn Residence được nhiều người lựa chọn.

Vợ chồng anh Nguyễn Quốc Thái, ở quận 2, TP HCM quyết định đăng ký đặt mua ngay lô góc vì dự án sở hữu hàng loạt lợi thế. Từ TP HCM đến đây chỉ mất hơn 1 giờ trong khi dự án có hạ tầng hoàn chỉnh, đường nội bộ rộng từ 12m đến 24,5m. Bên cạnh đó, vị trí những căn shophouse nằm ngay mặt tiền đường hiện hữu số 13 rộng đến 24,5m hay chọn hướng mặt tiền Nguyễn Công Trứ 12m, trước mặt là trường tiểu học...