Lợi thế đầu tư căn hộ một phòng ngủ đa năng tại Đà Nẵng

Sự phục hồi du lịch cùng hiệu ứng từ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) được kỳ vọng tạo nền tảng thúc đẩy nhu cầu về căn hộ ven sông Hàn.

Sự trở lại của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã mang đến sự bùng nổ cho du lịch Đà Nẵng. Lượng khách lưu trú trong thời gian tổ chức lễ hội ước đạt gần một triệu lượt, tăng 29% so với dịp năm 2019. Công suất đặt phòng khách sạn toàn thành phố trong dịp lễ hội đạt 70-75%, với sự gia tăng lượng khách ở cả trong và ngoài nước.

Việc tổ chức trở lại sự kiện này sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh đã thu hút lượng lớn du khách đến Đà Nẵng. Nhìn bức tranh toàn cảnh của 6 tháng đầu năm 2023, lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, mang lại doanh thu ước đạt 4.277 tỷ đồng, tăng 76,9% so với cùng kỳ 2022, tăng 21,8% so với 6 tháng 2019.

Tòa cao tầng ven sông Hàn sở hữu tầm nhìn ôm trọn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Những tòa tháp cao tầng, khách sạn có tầm nhìn thoáng, nằm ven sông Hàn luôn là lựa chọn tìm kiếm của du khách dịp này. Hai tuyến đường dọc ven sông Hàn là Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà) và Bạch Đằng (quận Hải Châu) công suất đặt phòng cho dịp cuối tuần của lễ hội đạt 100% từ rất sớm. Đại diện nhiều khách sạn ven sông Hàn cũng cho biết, các vị trí phòng xem pháo hoa đẹp nhất cho đêm chung kết lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2023 đều được đặt trước ngay sau đêm khai mạc.

Những con số này cho thấy đầu tư vào những căn hộ ven sông Hàn có tầm nhìn thoáng đãng, diện tích vừa phải và công năng linh hoạt luôn giàu tiềm năng. Bởi đây sẽ là loại hình lưu trú đáp ứng nhiều nhu cầu của du khách, đặc biệt trong mùa lễ hội pháo hoa quốc tế.

Vị trí tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang bên bờ sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Loại hình căn hộ một phòng ngủ đa công năng được đánh giá có nhiều lợi thế đầu tư. Sản phẩm này sở hữu đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, khu vực bếp, nhà vệ sinh và cộng thêm một không gian đa chức năng, có thể tùy biến theo nhu cầu gia chủ.

Một trong số các dự án sẽ phát triển loại hình căn hộ một phòng ngủ đa năng là tòa tháp The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang tọa lạc ngay sát chân cầu Trần Thị Lý, kề bên sông Hàn. Nhờ tầm nhìn thoáng đãng, ngắm trọn cả sông - phố - biển Đà Nẵng từ trên cao, vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố, đầy đủ công năng và linh hoạt, cá nhân hóa theo nhu cầu nên căn hộ một phòng ngủ đa năng tại The Panoma đang được nhiều người Đà Nẵng và giới đầu tư quan tâm.

Phòng đa năng giúp gia chủ thỏa sức sáng tạo các không gian. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Theo đại diện nhà phát triển dự án, căn hộ một phòng ngủ đa năng The Panoma được thiết kế đáp ứng những khách hàng độc thân thành đạt với không gian đáp ứng nhiều nhu cầu như góc làm việc, nơi xem phim, nghe nhạc... Khu vực phòng đa năng cũng biến hóa thành nơi vui chơi cho trẻ nhỏ, giường tầng cho 2 em bé khi cần thiết, đủ công năng và không gian cho gia đình trẻ. Căn hộ này cũng phù hợp người cao tuổi khi muốn nghỉ hưu trong không gian sống trên cao tận hưởng không khí trong lành, đảm bảo an ninh, an toàn...

Ngoài an cư, những căn hộ tại The Panoma còn có thể khai thác cho thuê đối với người nước ngoài sinh sống, làm việc lâu dài tại Đà Nẵng. Vị trí trung tâm, cửa ngõ dẫn tới cung đường quy tụ đông đảo người nước ngoài như Nguyễn Văn Thoại, nằm trong tổ hợp đầy đủ tiện ích, vừa riêng tư vừa một bước xuống phố phường là những yếu tố tạo nên sức hút của dự án. Căn hộ một phòng ngủ đa năng còn có thể cho thuê airbnb, tương thích với phong cách nghỉ dưỡng kết hợp làm việc workcation, staycation được dự báo tiếp tục tăng mạnh.

Từ căn hộ The Panoma, cư dân có thể hít trọn bầu không khí thoáng đãng hướng biển Mỹ Khê. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Đại diện nhà phát triển dự án cho biết, giá trị cho thuê căn hộ một phòng ngủ đa năng tại The Panoma tương lai sẽ còn được cộng thêm nhờ vị trí bên sông Hàn và nằm trong tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang hiện đại, đầy đủ tiện ích cao cấp, đáp ứng cả nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng. "Tại The Panmona, loại hình sản phẩm này chiếm tỷ lệ lên tới 45% và được phân bổ tại nhiều vị trí của tòa nhà, nên sẽ có rất nhiều sự lựa chọn đa dạng về hướng, tầm nhìn", đại diện Sun Group nói.

Trở thành nhà đầu tư của The Panoma, chủ nhân các căn hộ còn có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa quốc tế, ngắm biển Mỹ Khê từ trên cao. Cư dân tương lai sẽ được trải nghiệm hệ tiện ích đa dạng ngay nội khu, gồm bể bơi vô cực trên cao, kid club, gym, spa, chuỗi dịch vụ cao cấp tại khu phố thương mại The Cosmo...

Đà Nẵng được định vị là thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư của Việt Nam và đang có vị thế quan trọng trên bản đồ kinh tế, du lịch quốc gia. Bởi vậy, bất động sản Đà Nẵng sẽ còn dư địa rất lớn để kinh doanh dịch vụ và gia tăng giá trị.

"Đây là thị trường được đầu tư sớm, trong bối cảnh nguồn hàng ít, lực cầu nhiều thì Đà Nẵng vẫn là thị trường tiềm năng, tạo sức hút lớn nhờ giá cả đang ở mức thấp", ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.

Yên Chi