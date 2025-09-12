Lợi thế đầu tư căn hộ đa năng nội đô The Ninety Complex

Hà NộiNằm trên trục đường Láng, dự án The Ninety Complex sắp bàn giao, đáp ứng nhu cầu căn hộ đa năng nội đô cho ở, làm việc và cho thuê trong bối cảnh quỹ đất trung tâm thu hẹp.

Sau khủng hoảng tài chính châu Á 1997, Hàn Quốc là một trong những quốc gia tiên phong phát triển căn hộ đa chức năng (officetel) vừa ở vừa làm việc. Sau đó, mô hình này lan rộng sang nhiều đô thị châu Á khác như Singapore, Nhật Bản... cùng những tên gọi đa dạng hơn như SOHO (Small Office Home Office), micro-apartment, officetel hay home-office.

Với diện tích từ 30 đến 65 m2, loại hình căn hộ này đáp ứng nhu cầu của cộng đồng start-up, chuyên gia quốc tế và giới trẻ năng động, vừa giải quyết bài toán sở hữu không gian đa chức năng, vừa mang đến cuộc sống tiện nghi tại đô thị. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng phụ thuộc nhiều vào vị trí lõi trung tâm và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, đa dạng, quy mô dân cư lớn và hạ tầng giao thông hoàn chỉnh.

Thiết kế bên trong một căn hộ đa năng dự án The Ninety Complex. Ảnh: Ánh Sao

Tại Hà Nội, áp lực nhà ở tăng theo tốc độ đô thị hóa và số lượng dân cư. Trong bối cảnh Thủ đô tiếp tục thu hút vốn FDI, nhiều chuyên gia cho rằng, nhu cầu về không gian sống và làm việc ngay trung tâm không ngừng tăng. Theo đó, các dự án tại lõi trung tâm, có tiện ích đáp ứng sinh hoạt và vận hành cho thuê ngay có lợi thế rõ rệt.

Nằm tại số 90 đường Láng, dự án The Ninety Complex đang bước vào giai đoạn bàn giao với hệ tiện ích đã hoàn thiện. Tại nội khu, dự án dành trọn tầng 1 cho trung tâm thương mại, 100% mặt bằng tầng 3 cho cụm tiện ích thể thao trong nhà cao cấp, gồm bể bơi bốn mùa nước mặn thủy phân, khu xông hơi khô/ ướt, bể sục massage, bể bơi trẻ em, khu gym hiện đại, gym kids, boxing, yoga, máy đạp xe...

Tầng mái được thiết kế sky garden, trở thành khoảng xanh thư giãn trên cao. Hệ thống smarthome cho phép chủ sở hữu điều khiển một số thiết bị trong phòng thuận tiện qua ứng dụng điện thoại cá nhân, an ninh 24/7. Dự án đo đơn vị quốc tế CBRE quản lý và vận hành.

The Ninety Complex tọa lạc trên trục đường Láng. Ảnh: Ánh Sao

Về tài chính, sản phẩm studio khoảng 32-38 m2 có giá dự kiến khoảng 3,8 tỷ đồng. Với phương án vốn tự có khoảng 1,2 tỷ đồng và gói hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn đầu, người mua có thể giảm áp lực chi phí trong khi hoàn thiện nội thất để đưa vào sử dụng. Chính sách hỗ trợ tiền thuê trong 12 tháng nếu áp dụng đúng điều kiện giúp bù đắp một phần chi phí ban đầu.

Theo đơn vị phát triển dự án, trên thị trường, giá thuê dài hạn thường xoay quanh nhóm trung bình 12-15 triệu đồng mỗi tháng tại khu trung tâm; cho thuê ngắn hạn có thể cao hơn tùy vị trí, mùa vụ và chất lượng vận hành. Việc nằm giữa khu vực nhiều trường đại học, cơ quan, trung tâm thương mại và giải trí được kỳ vọng giúp The Ninety Complex mở rộng tập khách thuê là người đi làm trẻ, chuyên gia, gia đình nhỏ hoặc người độc thân.

Song Anh