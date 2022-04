Lợi thế đầu tư bất động sản kề sông

Tiềm năng tăng giá, lợi ích mang đến cho sức khoẻ… là các yếu tố giúp bất động sản nằm kề sông, hồ hay biển được giới đầu tư và người mua quan tâm.

Trên thế giới, các mô hình thành phố, khu đô thị "kề sông cận thủy" đã xuất hiện từ lâu và có xu hướng phát triển mạnh những năm gần đây. Tại London (Anh), các đô thị lân cận bờ sông Thames như tại Kensington và Chelsea tập trung một lượng lớn người giàu có đến ở, giá trị trung bình của các căn nhà tại đây có thể lên tới hàng triệu bảng Anh. Hay tại khu phía Tây thành phố Paris (Pháp), nơi có dòng sông Seine chảy qua cũng nổi tiếng với các gia chủ là người có tiềm lực kinh tế, khi giá bất động sản khu vực này thuộc top đắt hàng đầu thế giới.

Các khu đô thị sầm uất bên bờ sông Thames tại London (Anh). Nguồn: Shutterstock

Theo báo cáo của Knight Frank năm 2021, nhà ở hướng sông luôn là sự lựa chọn đắt giá, cao hơn 36,8% so với nhà ở thông thường. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, người mua có xu hướng tìm kiếm không gian sống bên sông với nhiều mảng xanh hơn, mang đến lợi ích lớn về sức khoẻ vì theo nhiều nghiên cứu cho thấy nước giúp tăng độ ẩm không khí, cải thiện nhiệt độ mùa hè, giảm bức xạ mặt trời, tăng cường lưu thông không khí. Bên cạnh đó, theo quan niệm Á Đông, nước còn mang lại nguồn năng lượng sống tích cực và sự thịnh vượng cho gia chủ.

Báo cáo của Knight Frank’s Waterfront Index cho thấy, các bất động sản bên bờ sông của Vương quốc Anh có giá trị trung bình cao hơn 49% so với những ngôi nhà tương đương nằm cách xa mặt nước. Còn tại Úc, con số này lên tới 89,3%. Giá trị bất động sản ven sông tăng trung bình 2,1% trong quý II/2021, có nghĩa là giá trung bình cao hơn 12% so với một năm trước. Tại Việt Nam, theo khảo sát của Vnexpress năm 2021, các sản phẩm thuộc phân khúc bất động sản ven sông có giá chào bán cao hơn bất động sản thông thường 20-30% nhưng vẫn được săn lùng vì số lượng hạn chế. Các con số thống kê trên đã phần nào thể hiện được tiềm năng tăng giá của bất động sản kề sông.

Nhìn về thị trường bất động sản trong nước, với lợi thế về du lịch và tốc độ phát triển chung, Đà Nẵng – Top 10 địa điểm đáng sống nhất thế giới do Tạp chí du lịch Live and Invest Overseas bình chọn, đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn trong việc lựa chọn phát triển các dự án bất động sản tầm cỡ, phần lớn tập trung dọc tuyến đường gần biển như Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Bạch Đằng...

Tầm nhìn toàn cảnh ra sông Hàn, Cầu Rồng và nhiều cảnh đẹp khác của Đà Nẵng tại dự án The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Đón đầu tiềm năng phát triển khu vực, Tập đoàn Danh Khôi đã phát triển dự án The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang trên cung đường Bạch Đằng đắt giá hàng đầu thành phố Đà Nẵng. Có cùng điểm chung với những công trình ven sông nổi tiếng thế giới, The Royal vừa tọa lạc ngay trung tâm sầm uất vừa sở hữu tầm nhìn hướng trực diện ra sông Hàn, Cầu Rồng, thu trọn toàn cảnh vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê, núi Hải Vân...

Vị trí của dự án cũng được đánh giá là đắc địa khi tiếp giáp nhiều trục đường lớn: Phía Bắc dự án giáp đường Bình Minh 5; phía Nam giáp khu đất quy hoạch xây dựng khách sạn, căn hộ thương mại; phía Tây giáp đường Trần Văn Trứ; phía Đông tiếp giáp đường Bạch Đằng, chỉ cách một con đường là đến ngay sông Hàn. Từ đây, du khách chỉ cần di chuyển 3,2km là đặt chân đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, chỉ 1,2 km là đến Cầu Rồng, 1,1 km để đến cầu Trần Thị Lý và nhiều địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác của Đà thành.

Một góc khu hồ bơi vô cực - Rooftop Infinity Swimming Pool tại The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi

The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang còn được ví như trung tâm của các tiện ích, khi nằm giữa chuỗi bệnh viện lớn (Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Quốc tế Vinmec), hệ thống chợ - trung tâm thương mại (chợ Cồn, chợ Mới, chợ Hàn, Vincom, Đà Nẵng Square, Parkson) và các điểm du lịch nổi tiếng gắn liền với thành phố biển. Bên cạnh đó, các chủ nhân tương lai tại The Royal còn được hưởng trọn hệ thống tiện ích đẳng cấp ngay tại dự án như Shopping Center, Private Reception Room, Rooftop Infinity Swimming Pool, Sky Bar, Party Garden, The Atrium Jacuzzi...

"Sở hữu vị trí trung tâm kết nối với tầm nhìn hướng sông trên cung đường tiềm năng của thành phố đáng sống nhất Việt Nam, The Royal - Boutique Hotel & Condo Danang chắc chắn là tài sản giá trị cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, khi nhu cầu về bất động sản hạng sang kề sông cận biển của giới siêu giàu ngày càng tăng. Các nhà đầu tư nên có những quyết định mang tính quyết đoán, thức thời trước khi khu vực thiết lập mặt bằng giá mới trong thời gian tới", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Thu Hương