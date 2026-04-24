Lợi thế đào tạo tại trường Quốc tế True North

Chương trình AP, đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và môi trường kỷ luật là những yếu tố giúp học sinh True North đạt được nhiều thành tích sau tốt nghiệp.

Kết thúc năm học 2025-2026, trường quốc tế True North đánh dấu cột mốc 5 năm thành lập bằng thành tích từ khóa tốt nghiệp đầu tiên. Một số em được nhận thư mời nhập học sớm, bao gồm cả Đại học Cornell (thuộc nhóm Ivy League).

Để đạt được những thành tích này, nhà trường đã kết hợp nhiều yếu tố trong đào tạo như lựa chọn chương trình học phù hợp, đội ngũ giáo viên có trình độ học thuật chuyên sâu và môi trường học tập kỷ luật.

Chương trình "đào tạo đại học sớm"

Trường quốc tế True North lựa chọn chương trình Advanced Placement (AP) cho học sinh. Đây là chương trình học thuật do tổ chức College Board (Mỹ) tổ chức và thiết kế, cho phép học sinh trung học tiếp cận các môn học tương đương năm nhất đại học.

Với hệ thống hơn 20 môn trải rộng trên các lĩnh vực nghệ thuật, tiếng Anh, khoa học xã hội, khoa học máy tính, khoa học tự nhiên, ngôn ngữ và văn hóa thế giới, học sinh có thể tự do lựa chọn môn học theo năng lực cá nhân. Các em cũng được tư vấn để chọn tổ hợp môn phù hợp nhất, từ đó tạo ra một hồ sơ có chiều sâu, xây dựng thế mạnh riêng, tạo lợi thế khi ứng tuyển đại học.

Thầy Gerald (Tổng Hiệu trưởng trường quốc tế True North) cho biết, True North tiên phong đào tạo AP tại Việt Nam, đồng thời là trung tâm khảo thí AP. Điểm thi AP trung bình của học sinh nhà trường trong 2 năm gần đây luôn nằm trong top đầu. Với một số môn như AP Calculus hay AP Art, kết quả được ghi nhận cao hơn mức trung bình thế giới. "Kết quả này cho thấy chất lượng đào tạo AP tại True North đã hướng đến chuẩn mực quốc tế thực sự", thầy Gerald nói.

Đội ngũ giáo viên sát sao

Chương trình AP tại True North được vận hành bởi đội ngũ giáo viên quốc tế và các điều phối viên giàu kinh nghiệm. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn cho học sinh từng bước xây dựng kế hoạch học tập, theo dõi tiến độ, điều chỉnh chiến lược học theo từng giai đoạn.

Thầy Pieter van Staden - giáo viên Khoa học phụ trách môn AP Biology là một ví dụ. Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Khoa học Tự nhiên và Quản lý Giáo dục từ trường ĐH University of South Africa, thầy Pieter không chỉ dạy học mà còn xây dựng hệ thống tài liệu cho học sinh. Trong năm 2026, thầy đã hoàn thành 5 đầu sách với các cuốn như AP Biology Lab Manual và Earth Science Workbook.

Môi trường học tập kỷ luật

Bên cạnh chương trình học, True North còn tạo ra môi trường học tập nghiêm túc, khắt khe. Các giáo viên luôn đề cao tính kỷ luật và tinh thần bền bỉ, hướng học sinh đến những mục tiêu cao hơn, tạo động lực phát triển. Nhà trường khuyến khích học sinh cạnh tranh. Khi thấy bạn bè xung quanh nỗ lực tự học, tự nghiên cứu, tham gia dự án, các em tự hình thành kỷ luật và tính kiên trì.

Bà Tammy Bùi - COO của True North cho biết phương châm giáo dục của trường là không thúc ép để học sinh trở nên giỏi hơn. Điều quan trọng là tạo ra môi trường học tập lành mạnh. "Khi xung quanh là những người bạn đang nỗ lực mỗi ngày, các con sẽ tự học cách kỷ luật, tự hình thành sức bền, và quan trọng nhất là tìm thấy động lực học tập", bà Tammy Bùi nói.

Cùng với việc học kiến thức, nhà trường tổ chức hơn 20 câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh học cách lãnh đạo, teamwork và phát triển toàn diện.

Học sinh có thể tìm hiểu tìm hiểu tài chính kinh doanh và thực hành tư duy khởi nghiệp thông quan cuộc thi Shark Tank Green Wave của CLB Investment. Đây là cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 7–12, với mô hình thuyết trình chuyên nghiệp hoàn toàn tiếng Anh. Cuộc thi tập trung vào các chủ đề mang tính thời đại như sản phẩm xanh, phát triển bền vững, và giải pháp học đường.

