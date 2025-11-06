Lợi thế của Vinhomes Green Paradise tại đề cử kỳ quan đô thị

Vinhomes Green Paradise ven biển Cần Giờ, kết hợp yếu tố công nghệ, sinh thái, phát triển bền vững, tiện ích hướng đến con người, kỳ vọng tạo điểm sáng tại đề cử 7 kỳ quan đô thị tương lai.

Dự án sở hữu quy mô gần 2.870 ha và 121 km đường bờ biển. Vinhomes Green Paradise đặt mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh, đáp ứng các tiêu chí New7Wonders đề ra gồm: đổi mới, bền vững, nhân văn và hài hòa với thiên nhiên.

Vinhomes Green Paradise nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam TP HCM, tiếp giáp vùng rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UNESCO công nhận. Lợi thế sinh thái tự nhiên được kết hợp với định hướng quy hoạch chú trọng không gian mở, mặt nước và giao thông điện hóa.

Phối cảnh khu đô thị Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Theo đó, các công trình đều được thiết kế để hướng đến chứng chỉ BREEAM Communities - tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch bền vững và ISO 37122 về đô thị thông minh. Ngoài ra, với mật độ xây dựng16%, nhiệt độ trung bình tại đây sẽ thấp hơn trung tâm TP HCM khoảng 2 độ C, góp phần giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu.

Chủ đầu tư cho biết, tầm nhìn phát triển dự án đặt trên nền tảng ESG++, phiên bản nâng cấp của ESG, hướng đến cách tiếp cận cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái tự nhiên.

Ở cấp vận hành, hệ thống quản trị đô thị số hóa theo dõi năng lượng, nước và khí thải theo thời gian thực; mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi; áp dụng tuần hoàn nước và kiểm soát dấu chân carbon.

Nhà hát Sóng Xanh 7 ha là một trong những tiện ích điểm nhấn. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh công nghệ, quy mô, Vinhomes Green Paradise còn nổi bật với triết lý đặt con người làm trung tâm của phát triển, thể hiện ở cấu trúc tiện ích và không gian công cộng.

Dự án dự kiến có hồ nước mặn Lagoon khoảng 800 ha, nhà hát Sóng Xanh 7 ha, hai sân golf 18 hố, cảng du thuyền Landmark Harbour, tổ hợp giải trí 122 ha cùng mạng lưới giáo dục, y tế, nghỉ dưỡng quốc tế. Các hạng mục này hướng tới mở rộng trải nghiệm cư trú, văn hóa và thể thao, thay vì chỉ tập trung vào chức năng ở.

Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, được công bố năm 2011. Ảnh: Ngọc Thành

Vinhomes cho biết, việc tham dự đề cử 7 kỳ quan đô thị tương lai góp phần khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chuẩn mực của đô thị bền vững toàn cầu. Sự kiện do New7Wonders khởi xướng, mở cổng đề cử từ 31/10. Sau đó, giai đoạn bầu chọn dự kiến diễn ra từ 31/10/2026 và công bố kết quả vào 31/10/2027.

Trước đó, năm 2011, Việt Nam có vịnh Hạ Long được xướng tên một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Theo chủ đầu tư, Vinhomes Green Paradise sẽ góp phần thể hiện trí tuệ, năng lực và tầm nhìn của người Việt về cách tổ chức không gian sống và quy hoạch bền vững tại đề cử 7 kỳ quan đô thị tương lai.

