Lợi thế của sản phẩm trí tuệ nhân tạo Việt

NoteX AI là trợ lý cuộc họp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do đội ngũ kỹ sư Việt phát triển, hỗ trợ các tác vụ hành chính, quản trị thông tin cuộc họp.

Theo đại diện nhà phát triển, NoteX AI tập trung vào chiến lược "Tech-first", xây dựng nền tảng công nghệ nhằm tối ưu hóa khả năng ghi chép và bóc tách dữ liệu chuyên sâu. Sản phẩm được ứng dụng tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-4o mini, Gemini cùng framework chuyên biệt như Deepgram, giúp phiên âm và phân tích nội dung họp theo thời gian thực.

NoteX AI tích hợp đa dạng công cụ từ tóm tắt nội dung cuộc họp đến chuyển hóa dữ liệu cho doanh nghiệp. Ảnh: NoteX AI

Điểm khác biệt NoteX AI so với các công cụ ghi âm thông thường là khả năng tự động tham gia các buổi thảo luận trên các nền tảng phổ biến như Google Meet, Zoom, Microsoft Teams hay WebEx dựa theo lịch trình đã đồng bộ.

Trợ lý ảo này có thể thực hiện phiên âm bằng văn bản theo thời gian thực. Từ đó, các thành viên tập trung hoàn toàn vào việc thảo luận thay vì phải vừa nghe vừa ghi chép.

NoteX AI cũng có khả năng phân tích và bóc tách thông tin sau cuộc họp. Hệ thống có thể tự động tạo ra biên bản họp tóm tắt, liệt kê các quyết định then chốt và danh sách việc cần làm cho từng thành viên.

NoteX AI giúp nhân sự giải phóng trung bình 10 giờ làm việc mỗi tuần nhờ khả năng tự động tạo biên bản cuộc họp nhanh chóng. Ảnh: NoteX AI

Bên cạnh đó, ứng dụng hỗ trợ trực quan hóa thông tin thông qua việc tự động chuyển hóa ghi chú thành sơ đồ tư duy, slide thuyết trình hoặc thẻ ghi nhớ. Những tính năng này giúp các thành viên vắng mặt hoặc nhân sự mới tiếp cận nội dung dự án một cách nhanh chóng và hệ thống nhất.

Sản phẩm được thiết kế để am hiểu ngôn ngữ, xử lý được tiếng Việt, bao gồm phương ngữ vùng miền và thuật ngữ chuyên ngành. Nhờ đó, NoteX AI thân thiện, chính xác hơn với người dùng trong nước.

Trợ lý cuộc họp NoteX AI có giao diện dễ sử dụng. Ảnh: NoteX AI

Về bảo mật, ứng dụng cung cấp tùy chọn triển khai On-premise hoặc Private Cloud, cho phép doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn dữ liệu. Nhà phát triển hướng tới đạt các chứng chỉ bảo mật quốc tế như ISO 42001, SOC 2, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các tổ chức lớn, đưa sản phẩm ra thị trường thế giới.

Theo đại diện nhà phát triển, NoteX AI không chỉ là công cụ ghi chép mà còn hướng tới trở thành AI Knowledge Platform là nền tảng quản trị tri thức toàn diện. Giải pháp này giúp doanh nghiệp tích lũy, khai thác dữ liệu hiệu quả, giảm tình trạng "lạm phát" cuộc họp, nâng cao năng suất lao động, từ đó trở thành một sản phẩm AI "Make-in-Vietnam" có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Văn Hà