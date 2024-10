Lợi thế của phương pháp nâng ngực đặt túi kết hợp cấy mỡ tự thân

Phương pháp làm đẹp tại Siam Thailand tạo vòng một tự nhiên, mềm mại và giúp kéo dài tuổi thọ của bầu ngực được nâng.

Bác sĩ Bùi Xuân Huân, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Siam Thailand, cho biết năm 2019, với sự phát triển của hàng loạt công nghệ hiện đại, Siam Thailand đã đưa phương pháp nâng ngực đặt túi và cấy mỡ tự thân từ Thái Lan về Việt Nam. Phương pháp này phù hợp với hầu hết loại túi ngực như: Mentor, Nano Chip, Nano Chip Ergonomic, với dung tích nhỏ hơn 20-30 ml, giảm sức nặng lên ngực.

Việc khách hàng được cấy một lớp mỡ bao quanh túi silicon sẽ làm bầu ngực căng tràn và trở nên mềm mại hơn. Mỡ tự thân được lấy từ chính cơ thể của khách hàng nên có tính tương thích cao và khả năng hòa nhập tốt với các mô xung quanh. Điều này đã tạo ra lớp đệm ngăn cách giữa túi và nhóm cơ, từ đó, việc hình thành bao xơ gần như không xảy ra.

Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện thẩm mỹ Siam Thailand thực hiện một ca nâng ngực cho khách hàng. Ảnh: Siam Thailand

Bên cạnh đó, khi độn túi thông thường, một bầu ngực sẽ có tuổi thọ khoảng 10 năm. Trong khi phương pháp đặt túi ngực kết hợp mỡ tự thân lại có tuổi thọ lên đến 20 năm, thậm chí lâu hơn. Và nếu khách hàng có chế độ ăn uống hợp lý cùng các bài tập phù hợp, sẽ giúp duy trì dáng ngực săn chắc và mang lại vẻ đẹp tự nhiên, cân đối cho vòng một.

Bác sĩ Huân cho biết thêm, một trong những bước đột phá trong ngành thẩm mỹ nâng ngực đặt túi và cấy mỡ tự thân là công nghệ hút mỡ tia nước Body Jet, được nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Body Jet sử dụng tia nước li ti để bóc tách mỡ, giảm thiểu tối đa tổn thương mô, mang tỷ lệ mỡ sống vượt trội. Đặc biệt, mỡ hút ra có màu vàng tươi, sau khi được xử lý thành các tế bào mỡ nano, trở thành nguyên liệu quý giá trong nâng ngực cấy mỡ tự thân nên được bác sĩ ở đây ví như "vàng" hay được gọi là phương pháp nâng ngực đặt túi "cấy vàng". Tại Siam Thailand, phương pháp này còn được gọi với cái tên nâng ngực AU-Hybrid, không chỉ mang lại kết quả thẩm mỹ cao mà còn đảm bảo sự an toàn cho khách hàng.

Tiktoker Hà Kiều Trang với sắc vóc "vạn người mê" sau khi nâng ngực đặt túi cấy mỡ tại Siam Thailand. Ảnh: Siam Thailand

Việc có lượng mỡ sống tỷ lệ cao tái cấy vào vùng ngực có độ thích ứng với cơ thể cao, hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ xảy ra biến chứng hay phản ứng với cơ thể. Công nghệ và thủ thuật đặt túi ngực cũng chỉ rạch đường nhỏ, lượng mỡ được cấy vào ngực bằng những mũi kim siêu nhỏ cùng kỹ thuật cấy mỡ đa tầng và công thức pha trộn huyết tương giúp đảm bảo tỷ lệ mỡ tương thích gần như tuyệt đối trên cơ thể của khách hàng.

Ngoài ra, các trang thiết bị khác như: hệ thống mổ nội soi, dao mổ điện Covidien, máy Venaflow Elite chống thuyên tắc mạch; máy Plasma giúp vết thương nhanh lành và hạn chế sẹo xấu... đều được Siam Thailand nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Mỹ và Hàn Quốc.

Người đẹp chuyển giới Trần Quân cũng thực hiện nâng ngực đặt túi cấy mỡ tại Siam Thailand. Ảnh: Siam Thailand

Vừa qua, Siam Thailand khai trương bệnh viện dát vàng với tổng đầu tư 500 tỷ đồng tại 369 B đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM. Cơ sở mới này được trang bị đầy đủ và hiện ở các phòng chức năng từ sảnh chờ, phòng cấp cứu đến các khoa khám bệnh và phòng phẫu thuật thẩm mỹ...

Các bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Siam Thailand đều xuất thân từ chuyên khoa chỉnh hình, có chuyên môn cao trong cả đại phẫu và vi phẫu. Khi làm việc tại đây, các bác sĩ còn được tham gia những khóa đào tạo ngắn hạn chuyển giao từ Thái Lan, Đức, Mỹ cập nhật liên tục các kiến thức mới trong y khoa, đặc biệt là về thẩm mỹ. Trong nhiều năm qua, đội ngũ y bác sĩ cũng luôn đồng hành cùng các hội thảo quốc tế, đóng góp báo cáo khoa học, học hỏi, nghiên cứu về chuyên môn để không ngừng nâng cao tay nghề.

Ngoài ra, Siam Thailand đạt được nhiều thành tích trong các lễ trao giải như: Cup vàng dịch vụ, Top thương hiệu hàng đầu Việt Nam tại Asean Top Brands Award 2023, Top 10 The best of Vietnam 2022... Đặc biệt, đơn vị liên tục tham gia và có phần trình bày báo cáo tại các Hội nghị khoa học quốc tế thường niên VSAPS trước hàng nghìn chuyên gia đầu ngành, và được đón nhận sự ý kiến tích cực bởi tính ứng dụng cao của đề tài.

(Nguồn: Thẩm mỹ Siam Thailand)