Lợi thế của nhà phố liền kề cửa ngõ TP HCM

Mức giá hợp lý, quy hoạch gần gũi thiên nhiên cùng hạ tầng dần hoàn thiện giúp các sản phẩm nhà phố ở đô thị cửa ngõ tăng sức hút với người mua.

Nhà phố các khu vực giáp ranh TP HCM như Long An, Bình Dương hút sự quan tâm chủ yếu nhờ mức giá hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng. Theo dữ liệu quý II của Savills Việt Nam, nhà phố, biệt thự tại TP HCM đang khan nguồn cung, giá cao. Hơn 77% nguồn cung sơ cấp có giá trên 30 tỷ đồng.

Dự báo năm 2026, TP HCM không còn các sản phẩm thấp tầng giá dưới 5 tỷ đồng và chỉ 10% nguồn cung sơ cấp giá dưới 10 tỷ đồng. Trong khi đó, các sản phẩm với mức giá này lại chiếm 70 - 85% nguồn cung ở Long An, Bình Dương, Đồng Nai.

Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills Việt Nam cho biết nhà phố, biệt thự TP HCM sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm giá cả phải chăng từ các khu vực lân cận. Giá cao thúc đẩy các nhà đầu tư, người mua ở thực dịch chuyển sang các khu đô thị liền kề với nhiều lựa chọn phù hợp hơn.

Trong đó, Bến Lức với lợi thế giáp ranh phía Tây Nam TP HCM, hạ tầng đang hoàn thiện, ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực của thị trường. Khu vực này có hàng chục dự án khu đô thị đủ quy mô. Các sản phẩm nhà phố ra mắt thị trường trong khoảng 3-5 tỷ đồng đi kèm quy hoạch sinh thái nhiều tiện ích đang thu hút khách quan tâm.

Nút giao giữa Vành đai 3 với hai tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, tại huyện Bến Lức, tháng 5/2024. Ảnh: Hoàng Nam

Không chỉ nắm ưu thế về giá, hạ tầng cũng là bệ đỡ cho bất động sản vùng giáp ranh như tại Bến Lức. Những năm qua, Long An có nhiều khu đô thị sôi động hơn nhờ lực đẩy từ hạ tầng. Tỉnh đầu tư mạnh về giao thông để rút ngắn khoảng cách, tăng tính kết nối liên vùng với TP HCM và các tỉnh miền Đông.

Nhiều trục đường lớn đang tích cực triển khai. Nổi bật là cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 58 km, qua Long An, TP HCM và Đồng Nai. Dự kiến, cao tốc sẽ thông xe 21 km đoạn từ TP HCM đi Long An vào quý I năm sau. Tuyến đường này khi hoàn thiện cùng với việc khép kín vành đai 3 TP HCM sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển từ Long An đến TP HCM, Đồng Nai và các tỉnh miền Đông.

Mới nhất, cuối tháng 4, trục đường Lương Hòa - Bình Chánh kết nối trực tiếp Bến Lức vào TP HCM đã khởi công. Loạt công trình như Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 50B, quốc lộ N1... cũng đang được xúc tiến đầu tư và nâng cấp. Tất cả tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tạo bệ đỡ cho bất động sản các khu đô thị vệ tinh.

Phối cảnh mảng xanh tại khu đô thị LA Home. Ảnh: LA Home

Đón đầu hạ tầng, nhiều chủ đầu tư đã đổ về khu vực cửa ngõ để phát triển các mô hình đô thị khác nhau. Nổi bật là mô hình đô thị sinh thái kết hợp khu công nghiệp liền kề. Mô hình này quy hoạch đô thị với nhiều mảng xanh, đa dạng tiện ích. Ngay cạnh là khu công nghiệp sinh thái để thu hút người lao động, chuyên gia nước ngoài. Các sản phẩm tại khu đô thị có tiềm năng thu hút cư dân sinh sống, tận hưởng không gian xanh với nhiều cơ hội việc làm, kinh doanh.

Prodezi là chủ đầu tư tiên phong quy hoạch theo hướng đô thị kết hợp khu công nghiệp liền kề tại vùng cửa ngõ TP HCM. Trong đó, chủ đầu tư này xây dựng khu đô thị LA Home 100 ha, liền kề là khu công nghiệp Prodezi 400 ha. Tất cả đều phát triển theo hướng sinh thái, ưu tiên yếu tố xanh, bảo vệ môi trường. Khu đô thị và khu công nghiệp đang triển khai và dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025.

"Đây là nơi thu hút hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư có thu nhập cao cùng hàng chục nghìn người lao động, mang đến sự an tâm về tăng trưởng cho chủ nhân các ngôi nhà tại LA Home", đại diện chủ đầu tư nói.

Phối cảnh tuyến phố thương mại liền kề trung tâm thể thao tại phân khu LA Sol. Ảnh: LA Home

LA Home hiện ra mắt thị trường phân khu LA Sol bao gồm các dòng sản phẩm từ nhà phố liền kề, nhà phố hai mặt tiền, biệt thự ven kênh đến shophouse. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế kiến trúc hiện đại với mảng xanh hài hòa.

Hệ tiện ích nội khu La Sol được chủ đầu tư Prodezi quy hoạch chỉn chu nhằm đáp ứng nhu cầu sống, trải nghiệm cho cư dân. Nổi bật là trung tâm thể dục thể thao đa năng quy mô 1 ha, không gian mua sắm Flea Market; khu dịch vụ y tế; công viên nội khu kết hợp hệ thực vật thủy sinh và hệ thống công viên dọc các tuyến kênh tự nhiên len lỏi trong phân khu.

