Lợi thế của nhà phố bên vịnh Grand Bay Townhouse

Lấy cảm hững từ những dãy biệt thự biển sang trọng miền Nam California, nhà phố Grand Bay Townhouse có thiết kế sang trọng, ấn tượng, sở hữu tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn khung cảnh thơ mộng của vịnh Hạ Long.

Dự án tọa lạc tại bán đảo 3 trong quần thể khu đô thị Halong Marina (Quảng Ninh). Đây là vị trí đắc địa, có tầm nhìn view biển, nằm giữa trục đại lộ đi ra quảng trưởng biển, chỉ cách bãi biển vài bước chân. Hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng của Hạ Long đều gần dự án như công viên đại dương Sunworld, chợ đêm Hạ Long, đại lộ Halong Marina, bãi tắm... Vị trí tâm điểm này giúp Grand Bay Townhouse dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận để phát triển đồng bộ, hình thành một đô thị biển hiện đại, sầm uất, thuận lợi cho việc sinh sống và kinh doanh.

Grand Bay Townhouse nằm ở vị trí vàng trung tâm bán đảo 3.

Bên cạnh đó, Grand bay Townhouse còn sở hữu riêng 1km đường bờ biển trải dài cát trắng mịn và bể bơi tạo sóng. Nơi đây phù hợp để du khách thư giãn nghỉ ngơi, hòa mình với thiên nhiên và ngắm nhìn toàn cảnh vịnh di sản.

Nghỉ dưỡng "All in one" thời thượng

Với lợi thế nằm trong đại đô thị khép kín quy mô 248ha với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD, Grand Bay Townhouse thừa hưởng hệ thống tiện ích "All in one" thời thượng, mang đến cho cư dân không gian sống đẳng cấp. Những tiện ích đang hiện hữu tại khu đô thị này gồm tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza; Lotte Mart; rạp chiếu phim CGV; tuyến phố đi bộ trung tâm; quảng trường biển; bãi biển nhân tạo; bến du thuyền; Sailing Club; chợ đêm; khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore International School (SIS)...

Clubhouse - tiện ích 5 sao khép kín của Grand Bay Townhouse.

Ngoài hệ tiện ích sang trọng và hiện đại được thừa hưởng từ quần thể Halong Marina, Grand Bay Townhouse còn mang đến những tiện ích đặc quyền của tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao khép kín như bể bơi riêng, bar & lounge, gym & yoga, ballroom & meeting Room, kid’s club...

Bên cạnh hàng loạt tiện ích nội khu hiện đại, trong bán kính 2km, cư dân và khách hàng sống tại Grand Bay Townhouse cũng có thể dễ dàng kết nối tới các điểm vui chơi giải trí nổi tiếng thành phố Hạ Long như đảo Tuần Châu, công viên Đại Dương, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World, khu vui chơi trẻ em Tiny World...

Tiềm năng đầu tư

Sở hữu nhiều ưu thế của một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, nhà phố Grand Bay Townhouse phù hợp để an cư lẫn đầu tư sinh lời. Các căn nhà phố Grand Bay Townhouse được thiết kế tối ưu hóa công năng, xây dựng 4 tầng với mặt tiền tới 6,5m, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh: nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, bar, karaoke...

Thiết kế Grand Bay Townhouse phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh.

Theo chủ đầu tư, dự án còn có tiềm năng sinh lời trong bối cảnh thị trường bất động sản Hạ Long đang thu hút nhiều ông lớn bất động sản. Mỗi năm Hạ Long đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước, du lịch bốn mùa nhộn nhịp. Đây đều là những yếu tố cộng hưởng làm gia tăng giá trị của các dự án bất động sản tại Hạ Long.

Chính sách bán hàng

Khách hàng mua nhà phố bên vịnh Grand Bay Townhouse sẽ nhận những chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư như chỉ cần thanh toán 35% nhận nhà ngay, hỗ trợ vay 60% lãi suất 0% trong 12 tháng; hưởng chiết khấu lên tới 600 triệu đồng. Khách hàng còn nhận thêm một lượng vàng.

Tâm Anh