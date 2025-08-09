Lợi thế của căn hộ nằm trong khu thương mại tự do

Các khu thương mại tự do (FTZ) không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, logistics, tài chính, mà còn tạo động lực cho thị trường bất động sản, trong đó có phân khúc căn hộ cao cấp.

Tại Malaysia, Bayan Lepas ở bang Penang được xem là "thung lũng silicon phương Đông", nơi đặt trụ sở của hơn 300 tập đoàn công nghệ toàn cầu như Intel, AMD, Bosch, Hitachi... Thu nhập bình quân cao cùng lực lượng lao động quốc tế đông đảo giúp thị trường cho thuê căn hộ tại đây duy trì lợi suất 5-6% mỗi năm, tỷ lệ lấp đầy ổn định.

Ở phía Nam, Forest City (bang Johor) đang được phát triển thành khu tài chính đặc biệt (SFZ) với ưu đãi thuế và chính sách lưu trú cho nhà đầu tư nước ngoài. Các căn hộ tại đây được thiết kế đa năng, đáp ứng cả nhu cầu ở thực và lưu trú ngắn - dài hạn cho chuyên gia, tương tự mô hình đang bắt đầu xuất hiện tại các FTZ mới nổi.

Bayan Lepas - khu FTZ sầm uất tại Đông Nam Á. Ảnh: Bayan Lepas

Tại Việt Nam, Đà Nẵng cũng đang có nhiều lợi thế khi phát triển khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước. Tọa lạc tại quận Liên Chiểu, nơi FTZ Đà Nẵng được phê duyệt và triển khai, Mia Center Point ra mắt dòng căn hộ dual key, với hai lối vào độc lập. Mô hình này cho phép chủ sở hữu vừa ở, vừa cho thuê một phần, hoặc khai thác toàn bộ để tối ưu dòng tiền.

Trong bối cảnh FTZ dự kiến thu hút hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao, căn hộ dual key giúp đáp ứng nhu cầu lưu trú đa dạng: thuê theo nhóm, theo công ty hoặc ngắn hạn linh hoạt, lợi thế hơn so với các căn hộ truyền thống.

Hình ảnh 3D căn hộ dual key. Ảnh: Mia Center Point

Ngoài yếu tố tối ưu dòng tiền, căn hộ dual key còn tham gia giải bài toán nhu cầu lưu trú phân mảnh trong môi trường đa quốc tịch. Các chuyên gia có thể thuê theo nhóm, theo công ty, hoặc dưới dạng ngắn hạn linh hoạt. Đây được xem là điểm cộng của dòng sản phẩm này so với các căn hộ thông thường.

Theo chủ đầu tư, kinh nghiệm từ Bayan Lepas và Forest City cho thấy, sự hình thành FTZ kéo theo nhu cầu sống - làm việc - giải trí tại chỗ. Các khu căn hộ được quy hoạch bài bản, gần trục giao thông kết nối, tích hợp tiện ích đô thị và có mô hình sử dụng linh hoạt là một trong những lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư trung - dài hạn.

Phối cảnh mặt ngoài dự án Mia Center Point. Ảnh: Mia Center Point

Với lợi thế vị trí chiến lược và mô hình sản phẩm mới, Mia Center Point được kỳ vọng đón đầu xu thế, vừa khai thác lợi nhuận cho thuê ngắn hạn, vừa nắm giữ giá trị gia tăng khi FTZ Đà Nẵng trở thành trung tâm giao thương quốc tế của Việt Nam.

Song Anh