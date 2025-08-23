Lợi thế của căn hộ nằm trên hành lang metro số 1

Vị trí kề cận tuyến metro số 1 được xem là yếu tố tạo sức hút cho căn hộ ArtStella khi vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa mở ra cơ hội khai thác thương mại nhờ khả năng kết nối thuận tiện.

ArtStella, tọa lạc trên mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, nằm gần ga Suối Tiên của tuyến metro số 1 và bến xe Miền Đông mới. Đây là hai công trình hạ tầng quan trọng thuộc định hướng phát triển đô thị TOD của TP HCM, giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến các khu vực kinh tế trọng điểm.

Dự án cũng nằm gần ga S0 của hai tuyến metro trong kế hoạch nối dài về TP HCM mở rộng và sân bay quốc tế Long Thành. Vị trí này tạo thêm lợi thế kết nối cho cư dân trong tương lai.

Phối cảnh dự án ArtStella. Ảnh: ATTLand

Dự án gồm tòa tháp 31 tầng được thiết kế theo kiến trúc oval. Chủ đầu tư cho biết, 100% căn hộ Chill Home tại đây đều có ban công rộng mở. ArtStella tích hợp hơn 30 tiện ích và được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến nhu cầu sinh hoạt, giải trí và nghỉ ngơi của cư dân.

Ngoài lợi thế vị trí, ArtStella còn tạo điểm nhấn với chính sách thanh toán linh hoạt từ chủ đầu tư. Khách hàng có thể chọn phương án trả dần với mức chi trả khoảng 9,9 triệu đồng mỗi tháng, hoặc trả trước 21% giá trị căn hộ để nhận nhà, phần còn lại được ngân hàng BIDV hỗ trợ vay tối đa 70%. Các gói vay đi kèm ưu đãi lãi suất và ân hạn nợ gốc 24 tháng, giúp giảm áp lực tài chính giai đoạn đầu.

Sự kiện kick-off dự án ArtStella với hơn 700 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối chiến lược. Ảnh: ATTLand

ArtStella được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV. Với vị trí kết nối, chính sách tài chính, chủ đầu tư kỳ vọng dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của giới trẻ mà còn mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh.

Dự án được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV. Ảnh: ATTLand

Báo cáo tài chính quý II của nhiều ngân hàng cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng vào bất động sản đạt 20-30%, gấp 3 lần so với tốc độ tăng chung toàn hệ thống. Lãi suất vay duy trì ở mức thấp cùng nhiều gói hỗ trợ từ ngân hàng đã góp phần kích thích nhu cầu. Bộ Xây dựng cũng đề xuất các chương trình tín dụng riêng cho phân khúc nhà ở phù hợp khả năng chi trả, giúp gia tăng tiếp cận cho người mua.

Theo chủ đầu tư ATTLand, nửa cuối năm, thị trường sẽ được hỗ trợ bởi hành lang pháp lý cải thiện và nhiều dự án hạ tầng lớn đi vào vận hành. "Nhà đầu tư có xu hướng tập trung vào những dự án có pháp lý minh bạch, vị trí gắn với hạ tầng giao thông và chính sách tài chính rõ ràng", vị này chia sẻ thêm.

Song Anh