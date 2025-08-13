Lợi thế của căn hộ bàn giao hoàn thiện tại khu Đông TP HCM

TP HCMCăn hộ bàn giao hoàn thiện giúp người mua nắm được chất lượng xây dựng, quản lý cũng như các tiện ích, môi trường sống xung quanh.

Theo Savills Việt Nam, trong quý I, tổng giao dịch căn hộ tại TP HCM đạt khoảng 1.400 căn, kèm tỷ lệ hấp thụ trung bình là 23%; dự án vị trí đẹp, pháp lý rõ, hạ tầng tốt đạt tới 61%. Xu hướng này phản ánh sự chọn lọc ngày càng cao của người mua, ưu tiên chất lượng sống và tiềm năng tăng giá. Sự chênh lệch về tỷ lệ hấp thụ giữa các dự án cũng cho thấy khoảng cách giữa nhu cầu thị trường và nguồn cung hiện có.

Báo cáo của chuyên trang Batdongsan về Tâm lý người tiêu dùng bất động sản và những xu hướng mới, cho biết, nửa đầu năm, tỷ trọng người tìm mua bất động sản chủ yếu tới từ nhu cầu ở thực. Các yếu tố lựa chọn gồm tiện ích, pháp lý rõ ràng, chất lượng sống và xây dựng đảm bảo.

Theo đó, với căn hộ sẵn bàn giao, khách hàng có thể kiểm chứng chất lượng công trình, thiết kế, năng lực quản lý cũng như có thêm chứng thực về không gian sống, tiện ích bởi cộng đồng hiện hữu.

Masteri Centre Point và Lumière Boulevard, bộ đôi compound đã bàn giao, đáp ứng nhu cầu từ an cư đến khai thác đầu tư tại khu Đông TP HCM. Ảnh: Masterise Homes

Hậu sáp nhập, khu Đông TP HCM không chỉ trở thành trung tâm sáng tạo mới mà còn vươn lên thành cửa ngõ giao thương liên vùng, đóng vai trò trạm trung chuyển với trung tâm thành phố. Hệ thống hạ tầng trọng điểm như đường vành đai 3, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... đang được đẩy nhanh tiến độ, mang lại sự kết nối thuận tiện đến các khu vực trong và ngoài thành phố. Hạ tầng hiện đại và đồng bộ giúp khu vực trở thành một trong những điểm thu hút sự quan tâm của những người mua ở thực, trong đó có phân khúc căn hộ đã bàn giao, có thể dọn vào ở ngay.

Nằm trong khu đô thị "all-in-one" Grand Park, bộ đôi compound Masteri Centre Point và Lumière Boulevard do Masterise Homes phát triển sở hữu lợi thế kép khi vừa liền kề đại lộ trung tâm, vừa kết nối thuận tiện với các vùng kinh tế trọng điểm phía Đông.

Nhà phát triển Masterise Homes cho biết, ngoài yếu tố đã hoàn thiện cùng mức giá cạnh tranh trong phân khúc căn hộ cao cấp tại khu Đông TP HCM, hai dự án này còn sở hữu hệ tiện ích compound đa lớp, cộng đồng cư dân văn minh cùng không gian sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tiện ích cao cấp đa dạng tại dự án đáp ứng nhiều thế hệ. Ảnh: Masterise Homes

Lựa chọn căn hộ cao cấp thuộc bộ đôi compound, cư dân được hưởng không gian sống với thiết kế sang trọng, tiện ích nội khu chuẩn quốc tế xen lẫn các mảng xanh. Bên cạnh đó là hơn 30 tiện ích nội khu sẵn gồm hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh, phòng tập gym chuẩn quốc tế, khu vực BBQ ngoài trời...

Song song, sự kết hợp của loạt thương hiệu quốc tế như Tangle Associate, Land Sculptor, Studio HBA... với Masterise Homes, nhà phát triển đứng sau các dự án như Lumière riverside, Masteri Thảo Điền, The Global City... cũng được xem là điểm cộng với khách hàng.

Cùng sở hữu nội khu biệt lập và vị trí gần như tương đương tại tâm điểm Grand Park, mỗi dự án lại mang tới trải nghiệm sống riêng biệt. Masteri Centre Point sở hữu vị trí liền kề các tiện ích giải trí nổi bật của Grand Park như trung tâm thương mại Vincom, VinWonders... phù hợp với các gia đình yêu thích phong cách sống sôi động, hiện đại.

Trong khi đó, Lumière Boulevard - khu căn hộ Biophilic Compound với điểm nhấn 17.000 m2 mảng xanh. Triết lý biophilic tại dự án được thể hiện qua cửa sổ cao kịch trần cùng layout thiết kế tối ưu việc đối lưu khí trời, gần gũi thiên nhiên. Bên cạnh đó, Lumière Boulevard sở hữu vị trí liền kề với trường học Vinschool, công viên bờ sông, bến du thuyền... mang đến không gian sống thư giãn nhưng vẫn đầy đủ tiện ích.

Đến nay, nhiều căn hộ tại Masteri Centre Point đã được bàn giao sổ hồng, đem lại sự an tâm về pháp lý cho người mua.

Cư dân Masteri Centre Point nhận bàn giao sổ hồng. Ảnh: Masterise Homes

Bộ đôi compound Masteri Centre Point và Lumière Bouelvard đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi kèm chính sách thanh toán linh hoạt cho khách hàng mua căn hộ. Trong đó, gói ưu đãi mừng tân gia trị giá đến 250 triệu đồng mỗi căn, miễn phí quản lý 12 tháng cùng chiết khấu trên giá trị căn hộ, tùy theo phương thức thanh toán. Đơn vị cũng hỗ trợ lãi suất mua lên đến 12 tháng và ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Song Anh