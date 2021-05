Lợi thế của bất động sản trung tâm công nghiệp Bàu Bàng

Trung tâm đô thị mới của Bình Dương

Toạ lạc tại phía Bắc Bình Dương, Bàu Bàng được định hướng trở thành đô thị công nghiệp - công nghệ cao trong 5 năm tới nhằm tạo nên thế cân bằng kinh tế cho các khu vực của tỉnh. Vài năm gần đây, Bàu Bàng trở thành một "đại công trường" với hàng loạt dự án xây dựng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, tiện ích xã hội...

Bàu Bàng phát triển mạnh mẽ với các khu công nghiệp quy mô lớn đang được xây dựng như Bàu Bàng (3.200 ha), Tân Bình (hơn 1.400 ha), Lai Hưng (600 ha), Cây Trường (700 ha), đặc biệt là khu công nghiệp - khoa học công nghệ cao (400 ha). Trong tương lai, Bàu Bàng sẽ trở thành "thủ phủ công nghiệp" mới của Bình Dương giúp giải toả áp lực của các trung tâm công nghiệp Thủ Dầu Một, Thuận An hay Dĩ An.

Theo thống kê của UBND huyện, tính đến cuối năm 2020, Bàu Bàng thu hút 1.000 dự án phát triển công nghiệp, bao gồm 816 dự án trong nước với tổng giá trị 29.736 tỷ đồng và 184 dự án FDI với vốn đầu tư 3,6 tỷ USD. Trong đó, riêng năm 2020 đã thu hút 27 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 178 triệu USD và 20 dự án đăng ký tăng thêm gần 85 triệu USD.

The Sun - một khu đô thị được phát triển tại trung tâm Bàu Bàng.

Hạ tầng giao thông tại Bàu Bàng được triển khai mạnh mẽ nhằm tăng cường giao thương kết nối liên vùng. Bên cạnh quốc lộ 13 đã mở rộng lên 6-8 làn xe, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng dài 62km kết nối từ trung tâm hành chính Bàu Bàng đến ngã 3 Tân Vạn (quốc lộ 1) cũng vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Bàu Bàng đang đầu tư một loạt các dự án giao thônglớn như cao tốc TP HCM kết nối cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Bàu Bàng - Chơn Thành, đường tạo lực Bàu Bàng - Phú Giáo - Bắc Tân Uyên, đường Mỹ Phước - Bàu Bàng, ĐT 750, ĐT 749C, ĐT 741B, Vành đai 4, Vành đai 5... Khi hoàn thành, hệ thống giao thông này sẽ tạo thành mạng lưới liên kết xuyên suốt giữa Bàu Bàng với các trung tâm kinh tế lớn khu vực phía Nam.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của Bàu Bàng, dòng vốn đầu tư đang đổ mạnh vào địa phương này kéo theo dân cư tập trung đông, hoạt động kinh doanh mua bán sầm uất. Giai đoạn vừa qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Bàu Bàng đã tăng bình quân 25,33% mỗi năm, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong tương lai, Bàu Bàng sẽ trở thành trung tâm đô thị hiện đại tạo tiền đề cho sự phát triển của bất động sản khu vực.

The Sun - biểu tượng mới của Bàu Bàng

Cùng với sự đầu tư phát triển của địa phương, thị trường bất động sản Bàu Bàng cũng chuyển mình mạnh mẽ khi ngày càng có nhiều dự án mới được triển khai. Hội tụ nhiều điểm "cộng" với quỹ đất rộng, pháp lý minh bạch, tọa lạc tại các vị trí trung tâm chính là những yếu tố giúp Bàu Bàng thu hút các nhà đầu tư từ các tỉnh lân cận. Các chuyên gia nhận định, giá nhà đất có khả năng gia tăng trong giai đoạn 2020 - 2025, khi Bàu Bàng hoàn thành các dự án trọng điểm.

The Sun được định hướng trở thành không gian sống hiện đại, năng động cho cộng đồng dân cư tại Bàu Bàng.

Một trong những dự án nổi bật tại Bàu Bàng hiện nay là The Sun. Sở hữu vị trí chiến lược ngay tại trung tâm thị trấn Lai Uyên, cách quốc lộ 13 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP HCM - Bình Dương - Bình Phước chỉ 2 phút di chuyển, The Sun mở ra cơ hội giao thương chiến lược. Đồng thời, gia tăng kết nối với hệ thống tiện ích cộng đồng trong khu vực như trung tâm hành chính huyện, các khu công nghiệp, chợ Bàu Bàng, bệnh viện, trường học các cấp, khu công nghệ cao, trường đại học Việt Đức...

Hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ tại The Sun.

The Sun là phân khu đẹp nhất của thuộc khu nhà ở Đức Phúc 3 (tên thương mại dự án Dream City) với hệ thống tiện ích vượt trội. Chọn The Sun làm nơi an cư, cư dân tương lai sẽ hưởng các tiện ích hiện đại hàng đầu khu vực với công viên cây xanh rộng đến 1,2ha, cụm trường học, khu vui chơi giải trí sầm uất, trung tâm mua sắm... nhằm mang lại không gian sống tiện nghi.

Tham quan The Sun, anh Lê Thành Minh (nhà đầu tư TP HCM) cho rằng, giá đất nền tại khu vực trung tâm như Dĩ An, Thuận An mức giá cao nên dư địa tăng giá trong tương lai không còn nhiều. Vì vậy, phân khúc đất nền dưới một tỷ đồng như The Sun sẽ là cơ hội cho giới đầu tư.