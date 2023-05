Lợi thế của bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực tại Hạ Long

Quảng NinhTrong bối cảnh gia tăng lượt tìm kiếm mua nhà, các sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực tại Hạ Long đang được thị trường quan tâm.

Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản đầu năm 2023 do website Batdongsan công bố, 68% trong số 1.000 người tham gia khảo sát có ý định sở hữu nhà, đất trong năm nay. Kết quả báo cáo thị trường bất động sản quý I/2023 do đơn vị này thực hiện cũng cho thấy, loại hình căn hộ chung cư phục vụ nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn đang dẫn đầu với nhu cầu tìm mua chiếm 27%, tăng 4% so với năm 2022.

Trong hội thảo Toàn cảnh thị trường bất động sản quý I/2023 và diễn biến thị trường quý II/2023 do Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức hồi tháng 4, đơn vị này cũng nhấn mạnh, cơ cấu nguồn cung trên thị trường giai đoạn này chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.

Phối cảnh tầm nhìn từ ban công căn hộ The Dragon Castle. Ảnh: N.H.O

Thực tế ghi nhận, khách hàng mua nhà để ở hay đầu tư đều có xu hướng quan tâm và tìm kiếm các dự án bất động sản hiện hữu với mức giá phù hợp, đầy đủ pháp lý. Không chỉ ở Hà Nội, TP HCM, mà các tỉnh thành lân cận như Hạ Long (Quảng Ninh) cũng cho thấy "khẩu vị" người mua nhà tập trung ở phân khúc bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực.

"Vợ chồng tôi đi tìm mua nhà tại khu vực Hạ Long từ cả tháng nay nhưng vẫn chưa có lựa chọn phù hợp. Dù là chung cư hay nhà đất thì đều có những ưu, nhược điểm riêng", chị Mai - một nhân viên kế toán chia sẻ.

The Dragon Castle là khu căn hộ tọa lạc tại Bãi Cháy, Hạ Long và được đầu tư bởi N.H.O - công ty Hàn Quốc thành lập từ năm 2012 từng triển khai khoảng 30 dự án trải dài khắp Việt Nam. Ngoài các lợi thế về thiết kế, quy hoạch, thì thời gian bàn giao dự kiến được chủ đầu tư cam kết thực hiện trong quý II/2023 cũng là một trong những điểm nhấn của dự án.

Ông Lưu Quang Tiến, đại diện Weland - đơn vị phát triển kinh doanh The Dragon Castle cho biết, mức giá trung bình của dự án khoảng 30 triệu một m2, tương đương từ 1,5-2 tỷ đồng cho một căn hộ hai phòng ngủ là tương đối hợp lý ở thời điểm hiện tại.

"Với lợi thế phong cách xây dựng Hàn Quốc và hơn 30 tiện ích phục vụ đa dạng nhu cầu cuộc sống, The Dragon Castle hứa hẹn đáp ứng được sự kỳ vọng của khách mua ở thực", ông Tiến nhấn mạnh.

Phối cảnh đường dạo bộ tại trung tâm dự án. Ảnh: N.H.O

Anh Hải - một khách hàng vừa quyết định mua căn hộ hai phòng ngủ tại The Dragon Castle trong tháng 5 cho hay, anh rất ưng ý với không gian sống an toàn, phù hợp cho mọi cư dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em.

"Ngoài các tiện nghi đa dạng, chủ đầu tư còn có các chương trình để khuyến khích sự phát triển của cộng đồng cư dân như các lớp học kỹ năng sống, thư viện với nhiều đầu sách phong phú", anh Hải bày tỏ.

Phối cảnh các tiện ích ngoài trời tại nội khu The Dragon Castle. Ảnh: N.H.O

Xuất phát từ việc đầu tư nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, khảo sát thị trường thực tế tại Hạ Long, đồng thời áp dụng những kỹ thuật xây dựng và kiến trúc từ Hàn Quốc, The Dragon Castle được quy hoạch trở thành một tổ hợp khép kín và đảm bảo tiêu chí an ninh. Đại diện chủ đầu tư cho biết, mọi tiện ích dành cho cư dân đều được tính toán nhằm tạo nên một không gian an toàn và hỗ trợ phát triển tốt cho mỗi thành viên trong gia đình.

Cụ thể, khu vui chơi trẻ em đặt ở vị trí trung tâm, giúp các phụ huynh vừa có thời gian thư giãn cho bản thân mà vẫn có thể quan sát các con. Khu thư viện, phòng đọc sách cho thiếu nhi khi đưa vào vận hành sẽ có nhân viên phụ trách, hỗ trợ các bé tập thói quen tốt và lựa chọn các đầu sách bổ ích, phù hợp lứa tuổi.

"Bằng những nỗ lực nhỏ mỗi ngày, hiện nay, trẻ em tại hầu hết các dự án của chúng tôi đều say mê đọc sách", đại diện Alpha plus - đơn vị quản lý vận hành của N.H.O tại The Dragon Castle cho biết.

Theo đại diện đơn vị phát triển kinh doanh Weland, nhằm hỗ trợ thêm cho khách hàng, hiện các căn hộ The Dragon Castle còn có những giải pháp tài chính linh hoạt. Thời điểm này, khách mua được áp dụng gói tổng chiết khấu giá bán lên tới 8% và voucher quà tặng đến 60 triệu đồng.

