Lợi thế Casa Villa trên thị trường bất động sản biển

Casa Villa kết cấu ba nổi - một hầm, phù hợp nhiều loại hình kinh doanh, hưởng lợi vì nằm trên trục nối trung tâm Vũng Tàu với biển Bãi Sau, cùng hệ tiện ích tại đô thị Blanca City.

Casa Villa là dòng biệt thự thấp tầng thuộc đại đô thị Blanca City quy mô gần 100 ha. Phân khu nằm trên trục đường 3/2 - tuyến kết nối trung tâm Vũng Tàu với biển Bãi Sau và các không gian du lịch, giải trí ven biển. Vị trí này giúp dự án tiếp cận trực tiếp cả nhịp sống đô thị lẫn dòng khách du lịch, tạo lợi thế so với nhiều sản phẩm ven biển nằm xa trung tâm.

Theo chủ đầu tư Sun Group, vị trí quyết định khả năng sử dụng thực tế và dư địa gia tăng giá trị dài hạn. Với Casa Villa, lợi thế vừa đến từ khoảng cách gần biển đồng thời từ khả năng kết nối liên vùng ngày càng rõ nét khi hệ thống hạ tầng trọng điểm khu vực Đông Nam Bộ bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Blanca City nằm trên đường 3/2, kết nối Bãi Sau và trung tâm Vũng Tàu (cũ). Ảnh: Sun Group

Đáng chú ý, sân bay quốc tế Long Thành đã đón các chuyến bay thương mại đầu tiên, dự kiến vận hành ổn định từ năm 2026. Từ Vũng Tàu, thời gian di chuyển tới sân bay khoảng 30 phút, trong khi kết nối về TP HCM duy trì trong khoảng một giờ.

Song song đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây được xác định là một trong những trục giao thông trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ, góp phần giảm tải Quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian di chuyển liên vùng.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông và hàng không đồng loạt được nâng cấp, các dự án nằm tại điểm giao thoa giữa đô thị - biển - hạ tầng như Blanca City được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp. Casa Villa, với vị trí mặt tiền trục chính, vì thế được xem là một trong những phân khu có khả năng khai thác linh hoạt, không phụ thuộc hoàn toàn vào tính mùa vụ của du lịch.

Villa nằm trên các tuyến đường nội khu rộng hơn 13 m, vỉa hè 4-6 m. Ảnh: Sun Group

Ở quy mô nội khu, Casa Villa nằm gần các trục tiện ích chính của đại đô thị, liền kề khu căn hộ cao tầng Beacon, Blanca và các tổ hợp thương mại - dịch vụ. Cấu trúc này giúp phân khu duy trì lưu lượng người từ cư dân thường trú, khách lưu trú và khách tham quan, thay vì chỉ tập trung vào dòng khách ngắn ngày. Hệ thống đường nội khu có lộ giới tối thiểu 13 m, vỉa hè rộng 4-6 m, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, dạo bộ và các hoạt động dịch vụ.

Trong giai đoạn tới, khi Sun World Vũng Tàu - tổ hợp giải trí nước quy mô khoảng 15 ha cùng trung tâm thương mại mặt biển đi vào vận hành, khu vực Blanca City dự kiến đón thêm lượng khách quanh năm.

Từ quy mô dân số lên tới 14 triệu người của TP.HCM mở rộng, cộng hưởng với nền tảng du lịch đã định hình của Vũng Tàu, cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện khi Blanca City vận hành ổn định, một dòng khách liên tục và bền vững sẽ được tạo mới. Điều này tạo dư địa quan trọng giúp mỗi căn biệt thự Casa mở rộng không gian kinh doanh.

Một góc phối cảnh phân khu Casa. Ảnh: Sun Group

Về sản phẩm, các căn Casa Villa có cấu trúc ba tầng nổi và một tầng hầm, diện tích lớn, cho phép tùy biến công năng theo nhu cầu sử dụng. Chủ sở hữu có thể lựa chọn an cư dài hạn, kết hợp kinh doanh dịch vụ hoặc khai thác lưu trú, phù hợp với xu hướng đầu tư bất động sản gắn với dòng tiền thực thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá.

Casa Villa là một phần của chiến lược phát triển đô thị quy mô lớn do Sun Group triển khai tại Vũng Tàu. Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm đô thị, kết nối hạ tầng liên vùng và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh giúp sản phẩm được nhìn nhận như tài sản có khả năng sử dụng trong dài hạn, thay vì phụ thuộc vào các chu kỳ ngắn hạn của thị trường.

Hoài Phương