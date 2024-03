Lợi thế cạnh tranh dự án căn hộ The Dragon Castle Hạ Long

Quảng NinhChất lượng bàn giao tốt, phương án thiết kế tối ưu và loạt chính sách ưu đãi... giúp dự án căn hộ tại Hạ Long thu hút đông đảo khách hàng.

Dự án The Dragon Castle tọa lạc tại chân cầu Bãi Cháy, Hạ Long. Ảnh: N.H.O

Ưu đãi hấp dẫn dù đã bàn giao

Theo ông Lưu Quang Tiến - đại diện Weland - đơn vị tư vấn bán hàng, trong vòng 10 ngày sau Tết Nguyên Đán, dự án The Dragon Castle đã lập kỷ lục về số lượng giao dịch. Đến nay, hầu hết căn hộ tại dự án này đã được bàn giao cho cư dân.

Là một trong những hộ gia đình mới dọn về an cư tại dự án, anh Anh Dũng và chị Thúy Hoa (Hạ Long) cùng hai con vẫn chưa hết cảm giác "lâng lâng" khi vừa nhập trạch căn hộ mua trước Tết hai tuần. Cưới nhau 5 năm, hai anh chị luôn dành dụm để sớm sở hữu căn nhà mơ ước. "Chúng tôi lên kế hoạch tiết kiệm tiền trong 10 năm, tìm kiếm cơ hội sẽ mua một căn hộ nhỏ, rồi tiếp tục tích lũy để có căn hộ rộng rãi hơn", chị Thúy nói. Nhưng cơ hội đến nhanh hơn dự kiến khi số tiền họ gửi năm ngoái đến kỳ đáo hạn. "Lãi suất hiện tại thấp, trong khi điều kiện thanh toán của chủ đầu tư lại khá dễ dàng, thuận lợi", anh Dũng lý giải.

Hiện, chủ đầu tư The Dragon Castle vẫn áp dụng chính sách thanh toán 50% đã được nhận nhà và dọn vào ở ngay. Phần còn lại 50% khách hàng có thể lựa chọn phương thức trả chậm thành nhiều đợt trong 19 tháng, kèm nhiều quà tặng hấp dẫn lên tới 135 triệu đồng. Những ưu đãi này sẽ kết thúc vào 30/4 năm nay.

Các tiện ích như quán cafe, hiệu thuốc... tại The Dragon Castle. Ảnh: N.H.O

Bàn giao sớm, đầy đủ tiện ích

Theo ông Lưu Quang Tiến - đại diện đơn vị tư vấn phát triển kinh doanh Weland, trong giai đoạn lãi suất thấp như hiện nay, chính sách mang tới cơ hội sở hữu nhà phù hợp với cả nhóm khách hàng mua để ở hay để đầu tư.

Bên cạnh chính sách bán hàng ưu đãi, ông Lưu Quang Tiến cho rằng, có 3 lý do khác khiến dự án được khách hàng đánh giá cao.

Thứ nhất, The Dragon Castle được bàn giao sớm hơn cam kết, tạo điều kiện cho cư dân nhận nhà, vào ở sớm hơn so với dự kiến. Đơn cử, tháp Jinju của The Dragon Castle dự kiến bàn giao quý I năm nay, nhưng chủ đầu tư đã hoàn thành công trình và bàn giao quý IV năm ngoái, đảm bảo người dân có thể đón Giáng sinh và đón Tết tại căn hộ mới.

Thứ hai, người mua được "mục sở thị" chất lượng công trình, tiện nghi và chất lượng phục vụ tại dự án. Mỗi khách hàng có thể trực tiếp tham quan từng ngóc ngách khu nhà, để hình dung thực tế về cuộc sống nơi đây trước khi quyết định xuống tiền.

Thứ ba, chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc đã đưa ra phương án thiết kế tối ưu cho từng không gian riêng của mỗi gia đình, đồng thời chăm chút chỉn chu không gian sinh hoạt chung, tạo nên một quần thể sinh thái tươi vui, thư thái. Cư dân nhí ở đây đặc biệt yêu thích sân chơi nước. Sân chơi dành cho trẻ em an toàn, không có xe cộ, trong khi những ông bố bà mẹ ưa chuộng các tiện ích hồ bơi, phòng gym... Không chỉ đầy đủ tiện ích và an toàn, The Dragon Castle còn nằm giữa phong cảnh thiên nhiên đẹp, nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long, tạo nên những góc check-in mãn nhãn cho các cư dân trẻ.

Trẻ nhỏ vui đùa tại sân chơi nước. Ảnh: N.H.O

Theo khảo sát nội bộ của đơn vị quản lý dự án, khoảng 80% cư dân sống tại đây cho biết họ cảm thấy thoải mái, tiện nghi và an toàn trong ngôi nhà của mình.

Anh Hùng, một cư dân vừa chuyển đến sinh sống sau Tết Nguyên Đán, cho biết, trước đây anh sống cùng bố mẹ tại một căn nhà mặt đất truyền thống như bao gia đình. Quyết định ra ở riêng, anh chọn chung cư vì phù hợp với tài chính. Với anh, những trải nghiệm của một người lần đầu sống ở chung cư như tôi, là phù hợp. "Cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn khi sống tại đây. Tôi có thể thoải mái đi bơi, tập gym, ngắm hoàng hôn, hay chạy bộ ngay trong không gian xanh mát", anh Hùng nói.

Đại diện N.H.O, chủ đầu tư dự án The Dragon Castle cho biết, quan điểm của công ty là phát triển bền vững, từng bước cải thiện chất lượng công trình, dù dự án đã bàn giao toàn bộ hay chỉ một phần. Ngay sau Covid-19, chủ đầu tư đã nâng cấp hệ thống thang máy thành hệ thống thang máy thông minh không chạm (trước đó không có trong thiết kế), để đảm bảo sức khỏe và an toàn của cư dân.

"N.H.O sẽ kết hợp với đơn vị quản lý vận hành tổ chức nhiều lớp học năng khiếu, hoạt động môi trường dành cho cư dân như chạy bộ gây quỹ, trạm thu gom pin... Chúng tôi không chỉ bán nhà, chúng tôi muốn hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, khỏe mạnh, yên bình", đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm.

Hoài Phong