Lợi thế cạnh tranh của dự án MT Eastmark City

TP HCMMT Eastmark City mở bán đợt sản phẩm còn lại với giá dự kiến từ 50 triệu đồng một m2 cùng pháp lý hoàn thiện, được xem điểm sáng về phân khúc căn hộ khu Đông TP HCM.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu bất động sản Dat Xanh Services cho thấy thị trường nhà ở TP HCM tiếp tục duy trì xu hướng tăng giá ở tất cả phân khúc. Trong đó, khu Đông được quy hoạch là trung tâm mới, dẫn đầu với biên độ tăng 15-30% so với đầu năm cùng mức giá 85-150 triệu đồng. Trong bối cảnh này, đợt mở bán hơn 600 sản phẩm còn lại của MT Eastmark City với mức giá dự kiến từ 50 triệu đồng mỗi m2 dự kiến thu hút người mua ở thực.

MT Eastmark City có quy mô 15 ha, trong đó phân khu Eastmark 1 gồm 5 tháp cao 16-22 tầng với hơn 1.300 căn hộ, 99 căn thương mại và 95 văn phòng. Hơn một nửa số căn đã được bàn giao và có cư dân sinh sống. Chủ đầu tư cho biết, các căn còn lại dự kiến chào bán trong quý IV đều đã hoàn thiện.

Phối cảnh dự án MT Eastmark City. Ảnh: CĐT

Bên cạnh mức giá cạnh tranh, MT Eastmark City còn tạo lợi thế nhờ chất lượng hoàn thiện thực tế. Hệ thống tiện ích như hồ bơi, phòng gym, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, vườn bốn mùa... đã đưa vào vận hành. Không gian xanh phân bổ đều, tạo môi trường sống trong lành và phù hợp cho gia đình đa thế hệ.

Các căn hộ được tối ưu công năng, đảm bảo ánh sáng tự nhiên, thông gió và bàn giao nội thất cơ bản từ các thương hiệu như Hansgrohe, Duravit, Ferroli. Riêng block D được nâng cấp với thiết bị bếp từ Hafele, máy lọc nước Ao Smith và giải pháp FPT Smarthome 4.0 tạo sự tiện nghi.

Hệ tiện ích nội khu đã vận hành đầy đủ, từ hồ bơi phong cách resort, phòng gym, sân thể thao đa năng, sân cầu lông đến đường chạy bộ, khu vườn bốn mùa, vườn thiền Nhật và khu vui chơi trẻ em.

MT Eastmark City nằm tại nút giao của các tuyến giao thông trọng điểm phía Đông TP HCM. Ảnh: CĐT

Vị trí dự án nằm trên ba trục đường Trường Lưu - Lò Lu - vành đai 3. Khi tuyến vành đai 3 dự kiến thông xe vào năm 2026, kết nối từ khu vực đến các tỉnh Đông, Tây Nam Bộ được rút ngắn. Ngoài ra, các dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, nâng cấp đường Lò Lu và Liên Phường tiếp tục cải thiện hạ tầng kết nối khu Đông.

Trong phạm vi 15-20 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế và thương mại của Thủ Đức cũ. Một số đơn vị phân tích đánh giá khu vực này có khả năng tăng giá khi các dự án hạ tầng lớn hoàn thành. Chủ đầu tư kỳ vọng, với mạng lưới hạ tầng đồng bộ đang tiến gần giai đoạn hoàn thiện, bất động sản khu Đông sẽ tiếp tục tăng 20-30% trong thời gian ngắn.

Pháp lý hoàn chỉnh cũng là yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm tại MT Eastmark City. Theo chủ đầu tư Điền Phúc Thành và đối tác phát triển Gamuda Land, các căn hộ đã bàn giao có thể nhận sổ hồng trong 1-3 tháng.

MT Eastmark City đáp ứng cả nhu cầu đầu tư và an cư. Ảnh: CĐT

Ngoài ra, để tối ưu lợi ích cho khách hàng chủ đầu tư cũng triển khai nhiều phương thức thanh toán linh hoạt. Theo đó, người mua có thể thanh toán theo tiến độ, chia nhỏ thành nhiều đợt để giảm áp lực tài chính, hoặc thanh toán nhanh để hưởng mức chiết khấu 3%.

Song song, chủ đầu tư phối hợp với các ngân hàng đối tác như Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank, HD Bank, Shinhan Bank, Hongleong Bank, TP Bank mang đến các gói vay ưu đãi lên đến 70% giá trị căn hộ, thậm chí 95 - 100% nếu thỏa mãn các điều kiện áp dụng theo chính sách của ngân hàng. Trong 18 tháng đầu, khách hàng được hưởng hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc.

Song Anh