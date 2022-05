Lợi thế các điểm đến khi du học Australia

New South Wales, Tasmania, Tây Úc là những bang có nền kinh tế phát triển, thu hút nhiều trụ sở của các công ty đa quốc gia, tạo điều kiện cho du học sinh tìm kiếm việc làm.

Thông tin được các diễn giả của Tọa đàm "Shine with Australia - Tỏa sáng cùng Australia" số 4 chia sẻ trên VnExpress, ngày 12/5. Với chủ đề "Rộng mở cánh cửa du học Australia (Phần 1)", ba khách mời là đại diện của ba bang New South Wales, Tasmania và Tây Úc. Cụ thể, ông Kiền Nguyễn - Giám đốc Thương mại và Đầu tư, bang New South Wales tại Việt Nam; ông Lam Lê - Phụ trách Phát triển thị trường, Sở Giáo dục bang Tasmania, Australia; bà Võ Thanh Thủy - Cán bộ Phát triển Giáo dục và Đào tạo, bang Tây Úc tại Việt Nam.

Người điều phối tọa đàm là bà Ngô Thu Hương - Giám đốc Phát triển Thương mại Cấp cao, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade).

Bà Ngô Thu Hương - người điều phối tọa đàm Tỏa sáng cùng Australia số 4.

Những điểm đến du học

Có cơ duyên đến với Australia từ những năm 2000 để du học và làm việc, ông Kiền Nguyễn cho biết rất yêu xứ sở kangaroo và mong muốn có nhiều đóng góp cho quan hệ giữa hai nước.

Trong vai trò Giám đốc Thương mại và Đầu tư, bang New South Wales tại Việt Nam, ông cho biết, bang nằm ở phía Đông Nam của Australia, có khí hậu ôn hòa, nền kinh tế lớn nhất Australia, chiếm 1/3 tổng sản lượng kinh tế và 1/3 dân số cả nước.

Nơi đây, ngoài nhà hát Con Sò và Cầu cảng Sydney nổi tiếng còn có các địa điểm biểu diễn âm nhạc lớn như City Recital Hall và Sydney Town Hall. Ngoài ra, bang có nhiều bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật lớn như bảo tàng Quốc gia, bảo tàng Sydney, phòng trưng bày Nghệ thuật New South Wales, bảo tàng Nghệ thuật Đương đại... Bên cạnh đó là khung cảnh nên thơ của núi non hùng vĩ tại Công viên quốc gia Blue Mountains, khu trượt tuyết hay những bãi biển đẹp.

Đặc biệt, theo ông Kiền Nguyễn, tại New South Wales, tiếng Việt là một trong 5 thứ tiếng được sử dụng nhiều nhất.

Các diễn giả của tọa đàm "Shine with Australia - Tỏa sáng cùng Australia" số 4.

Nằm ở phía Nam đất nước là hải đảo Tasmania với diện tích 68.401 km2. Có hơn 4 năm sinh sống và làm việc tại đây, ông Lam Lê cho biết nhắc đến Tasmania, nhiều người thường nghĩ tới đồng quê hoang vắng, đi lại xa xôi, ít người Việt, thiếu tiện nghi... Thực tế ngược lại, nơi đây không khí trong lành nhất thế giới, cuộc sống an toàn, người dân sống tập trung nên biết nhau rất rõ. Đặc biệt là cộng đồng người Việt gắn bó, có sự kết nối bền chặt, hàng quán cũng ngày càng sầm uất. Về giao thông, theo ông Lam Lê, du học sinh có thể bay từ Việt Nam qua Melbourne, sau đó từ Melbourne hoặc Sydney qua Tasmania chỉ hơn một giờ bay.

Tasmania cũng là bang có chỉ số phát triển kinh tế hàng năm cao nhất trong hai năm gần đây. Theo ông Lam, đây là vùng đất có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp vì hiện có 97% doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên cơ hội khởi nghiệp cao và dễ dàng tiếp cận các chính sách, hỗ trợ của bang.

Nếu như Tasmania là bang hải đảo phía Nam thì Tây Úc là bang có diện tích lớn nhất Australia và trải dài từ Bắc đến Nam. Với hơn 11 năm gắn bó với giáo dục Australia qua nhiều cương vị khác nhau, bà Võ Thanh Thủy khẳng định nơi đây ngày càng phát triển và thịnh vượng, khác xa so với trước đây.

Tây Úc có khí hậu Địa Trung Hải, dân số khoảng 2,6 triệu dân (2020) - bang có dân số lớn thứ tư Australia với sự pha trộn hài hòa giữa nhiều nhóm dân cư từ châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á, châu Phi...

Perth là thủ phủ tại Tây Úc. Theo bà Thanh Thủy, nếu chưa đến thì mọi người thường nghĩ Perth là một thành phố lạc hậu, buồn tẻ so với các thành phố lớn khác của Australia. Nhưng thực tế Perth là thành phố rất phát triển và hiện đại, môi trường ít bị ô nhiễm, thời tiết tuyệt vời, phong cảnh đẹp và giao thông công cộng nội thành miễn phí. Ngoài ra, bang có nguồn tài nguyên phong phú, sản lượng kim cương lớn nhất thế giới, khí hóa lỏng lớn thứ hai, và các mặt hàng xuất khẩu khác như vàng, niken, ngọc trai.

"Hai năm Covid-19 vừa qua, Tây Úc là một trong những bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp, nền kinh tế phát triển ổn định, đặc biệt trong vài năm gần đây, bang chú trọng việc hợp tác và đầu tư với các thị trường trọng điểm trong đó có Việt Nam, cũng như đang trong quá trình làm việc với các hãng hàng không Việt Nam để sớm có thể mở đường bay tới TP HCM và ngược lại", bà Thanh Thủy cho biết thêm.

Các bang tại Australia đều có nhiều chính sách chung và riêng thu hút du học sinh quốc tế. Ảnh: Austrade

Tiềm năng phát triển

Theo ông Kiền Nguyễn, một nửa startup của Australia đều nằm ở Sydney và các thành phố khác của New South Wales. Nơi đây cũng được nhiều công ty đa quốc gia đặt trụ sở và văn phòng - điều kiện phù hợp để các du học sinh có cơ hội tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó bang có lượng học sinh tốt nghiệp STEM nhiều nhất.

Với Tasmania, ông Lam Lê cho biết thị trường không quá sôi động nhưng nhu cầu lao động cao ở một số ngành chủ lực của bang như du lịch, sức khoẻ cộng đồng, nông nghiệp và kinh tế biển. Vì bang nổi tiếng về du lịch nên đồng thời có nhu cầu cao về ngành bếp, khách sạn, quản trị du lịch. Tiếp đó là ngành chăm sóc sức khỏe, do nơi đây dân số có độ tuổi trung bình cao hơn các bang khác nên cần nhiều nhân viên chăm sóc y tế và cộng đồng. Ngành nghề có nhu cầu cao thứ ba là nông nghiệp với các mặt hàng nông sản như cherry, nho, táo... Việt Nam nằm trong top các nước nhập khẩu cherry từ Tasmania. Thứ tư là hàng hải, logistics - trường đại học bang Tasmania đứng số một thế giới trong đào tạo các ngành liên quan đến hàng hải.

Đến với Tây Úc bà Thanh Thủy cho biết, bang có tài nguyên phong phú, dồi dào nên nhóm ngành thu hút nhiều nhân lực hơn cả là về khai khoáng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây lĩnh vực công nghệ thu hút lượng nhân lực cao nhất so với các ngành khác và xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Ngoài ra bang cũng chú trọng ngành chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong giai đoạn dịch vừa qua nên rất cần nhân lực. Ngoài y, điều dưỡng, bác sĩ còn có thêm ngành mới như công nghệ gen, nghiên cứu sức khỏe dân số dài hạn, liên kết các dữ liệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó những ngành về du lịch, nông nghiệp cũng cần nhân lực và chào đón du học sinh, nhân lực kỹ thuật cao đến học tập và làm việc.

"Một trong những điểm nổi bật khác của bang là có số lượng triệu phú tự thân trên đầu người lớn nhất thế giới và có một phần ba công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đây là niềm cảm hứng cho sinh viên theo học và tìm kiếm cơ hội việc làm sau này", bà Thanh Thủy nhấn mạnh.

Chính sách thu hút nhân tài

Ngoài những thế mạnh trên, các bang đều có nhiều dự án, cũng như chương trình hỗ trợ chính quyền bang để thể hút nhân tài. Đơn cử, theo ông Kiền Nguyễn, New South Wales xây dựng trung tâm công nghệ (Tech Central) hướng đến 25.000 việc làm trong những năm tiếp theo. Đây có thể là cơ sở để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để tuyển thêm nhân viên tham gia vào các hoạt động của họ. Chính quyền bang cũng đưa ra hỗ trợ để doanh nghiệp có thể tuyển thêm người lao động, thông qua miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho công ty đó để tuyển dụng thêm người; hay các chương trình về thúc đẩy giáo dục STEM, visa sau du học cho sinh viên cùng các cơ hội việc làm, định cư, tất cả đều được chính quyền bang chú trọng, triển khai.

Với Tasmania, ông Lam Lê cho biết chính sách thu hút nhân tài là một trong những hoạt động trọng tâm để phát triển bang. Đặc biệt, lợi thế khi du học sinh học tập tại đây là cho phép ở lại sau khi học từ 1 đến 4 năm tùy cấp học. Chính sách học bổng và định cư cũng có nhiều điểm hấp dẫn, như du học sinh được cộng thêm điểm định cư, ít cạnh tranh hơn về suất định cư. Nhiều sinh viên Việt Nam và quốc tế đã học tập, có việc làm và định cư lâu dài tại đây, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của bang.

Về phía Tây Úc, thông thường các du học sinh sau khi học xong sẽ được mời ở lại làm việc 3-5 năm tùy chương trình học. Từ giữa những năm 1990 bang có chương trình áp dụng cho các du học sinh bậc thạc sĩ trở lên mang con sang sẽ được miễn học phí. Đây là một trong những chính sách thu hút du học sinh có trình độ, lao động có tay nghề mang theo gia đình. Bang cũng chào đón du học sinh đủ điều kiện tay nghề sang làm việc, định cư và có nhiều ưu đãi bang dành cho sinh viên quốc tế và tay nghề cao, như giảm điều kiện về kinh nghiệm làm việc và có thể cộng các chương trình khác nhau để đáp ứng điều kiện học tập 2 năm ở bang.

Ngoài ra, các bang đều có những chính sách chung như hỗ trợ sinh viên đợt Covid-19 bằng thực phẩm, tìm nhà trọ, tư vấn pháp lý... Bên cạnh đó là dịch vụ hỗ trợ và đón tiếp sinh viên quốc tế ngay tại sảnh đến ga quốc tế, giúp du học sinh không cảm thấy bỡ ngỡ khi đặt chân tới một đất nước xa lạ.

Tại tọa đàm Tỏa sáng cùng Australia số 5, diễn giả sẽ chia sẻ về lợi thế của các bang Victoria, Nam Úc và Queensland, giúp độc giả có góc nhìn đầy đủ về các điểm đến tại xứ sở Kangaroo.

Nguyễn Phượng