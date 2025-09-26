Lợi thế bất động sản mặt tiền biển tại Bãi Cháy

Quảng NinhYếu tố cảnh quan cộng hưởng dòng khách du lịch và sự phát triển kinh tế đêm góp phần tăng sức hút bất động sản mặt tiền biển tại Bãi Cháy.

Bất động sản mặt tiền biển được xem là "của hiếm" không chỉ vì diện tích đất giới hạn mà còn bởi yếu tố cảnh quan khó thay thế. Quy luật khan hiếm cũng trở thành yếu tố then chốt tạo giá trị bền vững. Các chuyên gia nhận định, quỹ đất mặt tiền biển đẹp có hạn, trong khi nhu cầu sở hữu ngày càng tăng. Trên thế giới, nhiều khu vực ven vịnh như Marina Bay (Singapore) sau khi được quy hoạch bài bản có mức tăng giá hàng chục lần.

Sun Elite City tại phường Bãi Cháy có tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Tại Việt Nam, Bãi Cháy (Quảng Ninh) sở hữu lợi thế tương tự nhờ tầm nhìn trực diện vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới. Yếu tố tạo nên chênh lệch giá giữa sản phẩm hướng biển và sản phẩm nội khu không chỉ nằm ở vị trí, tầm nhìn mà còn từ trải nghiệm sử dụng. Ban công đón hoàng hôn trên mặt nước, lối dạo ven biển, không gian ẩm thực - giải trí về đêm, điểm ngắm pháo hoa... tạo giá trị khác biệt. Với người mua ở thực, đây là lựa chọn gắn với phong cách sống; với nhà đầu tư, đó là tài sản có thể khai thác linh hoạt từ lưu trú ngắn hạn, dịch vụ thương mại đến bán lẻ phục vụ du khách.

Chợ đêm Vui-Fest tại Phường Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Bức tranh du lịch cũng góp phần củng cố thêm sức cầu cho bất động sản ven vịnh. 8 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 16,2 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 41.380 tỷ đồng. Trong đó, Bãi Cháy được xem là trung tâm du lịch với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách trong và ngoài nước. Dòng khách mở ra tiềm năng khai thác kinh doanh đa dạng cho bất động sản ven vịnh, từ cho thuê căn hộ, vận hành khách sạn đến kinh doanh nhà hàng

Song hành du lịch là kinh tế đêm. Ban ngày, du khách tham quan vịnh Hạ Long, vui chơi ở Sun Wordl Ha Long; ban đêm trải nghiệm các sự kiện bắn pháo hoa tại bãi biển trục quảng trường Sun Carnival, chơi chợ đêm Vui-Fest hay lễ hội theo mùa... Mô hình kinh tế đêm đã mang lại doanh thu đáng kể cho nhiều đô thị du lịch trong khu vực, giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu bình quân.

Pháo hoa và các hoạt động ẩm thực - giải trí diễn ra thường xuyên tại phường Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

Khác với bất động sản thuần túy trong đất liền, sản phẩm ven vịnh đáp ứng được cả nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn đầu tư. Theo Sun Group, phân khúc này có tính thanh khoản tốt hơn nhờ nhu cầu sử dụng quanh năm, ít chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường ngắn hạn.

Tọa lạc tại phường Bãi Cháy, Sun Elite City do Sun Group phát triển là một trong số ít dự án sở hữu lợi thế mặt tiền vịnh Hạ Long. Dự án có quy mô 324 ha, định hướng là tổ hợp đô thị - thương mại - giải trí vận hành liên tục, với các phân khu nhà ở, lưu trú ngắn hạn và không gian bán lẻ gắn kết hoạt động du lịch.

Phối cảnh tầm nhìn từ ban công căn hộ tòa Sun Centro Town thuộc đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Một số sản phẩm như căn hộ, nhà phố thương mại được thiết kế nhằm phục vụ linh hoạt các nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và cho thuê. Các tiện ích như quảng trường, không gian ẩm thực, giải trí, bể bơi, khu ngắm cảnh... khi đi vào vận hành đồng bộ sẽ tạo thêm điểm đến cho cư dân và du khách, từ đó hỗ trợ dòng khách cho các mô hình kinh doanh tại chỗ.

Sun Group kỳ vọng sự kết hợp giữa cảnh quan di sản và hệ sinh thái du lịch - giải trí sẽ thúc đẩy bất động sản mặt tiền hướng biển trở thành kênh đầu tư tăng trưởng bền vững, gắn liền với lộ trình phát triển du lịch dài hạn của địa phương.

Song Anh