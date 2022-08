Lợi thế bất động sản khu Nam TP HCM

TP HCMNhiều dự án hạ tầng sắp triển khai cùng với sự phát triển của các cơ sở dịch vụ tạo đòn bẩy cho bất động sản khu Nam TP HCM.

Vào tháng 6 vừa qua, TP HCM đã đề xuất xây dựng cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ với tổng vốn đầu tư 6 tỷ USD và công suất gấp 3 lần cảng Cát Lái. Giới chuyên gia đánh giá, trong tương lai dự án này sẽ đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy giao thương của cả khu kinh tế trọng điểm phía nam.

Song song đó, những dự án đang được triển khai với kỳ vọng giúp nâng cao năng lực giao thông vận tải của Nam TP HCM có thể kể đến như dự án mở rộng lên 10 làn xe đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến Nguyễn Thị Thập, quận 7), dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ với tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng hay cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 7 với khu Thủ Thiêm. Tuyến metro số 4 cũng được quy hoạch đi qua khu vực này với mức đầu tư tới 97.000 tỷ đồng.

Trong tương lai khu vực sẽ có thêm 4 khu đô thị là Nam TP HCM, khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, khu đô thị Phước Kiển - Nhơn Đức và khu đô thị mới Sing - Việt sắp triển khai. Ngoài ra, khu vực này hiện còn là nơi tập trung nhiều cơ sở dịch vụ như trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, trung tâm thương mại SC Vivo City, Crescent Mall, bệnh viện FV, viện tim Tâm Đức, sân golf Phú Mỹ Hưng, Lotte Nam Sài Gòn, đại học RMIT cùng với nhiều trường quốc tế...

Công viên ven sông và bến du thuyền tại The Grand Sentosa. Ảnh phối cảnh: Novaland

Nhiều nhà đầu tư nhận định, khu Nam TP HCM sở hữu nhiều ưu điểm như quỹ đất rộng, nhiều mảng xanh và hệ thống kênh rạch mang lại sự mát lành thông thoáng cho cảnh quan thiên nhiên. Điều này tạo ra nền tảng quan trọng cho các dự án bất động sản phát triển theo mô hình tận dụng ưu thế sinh thái của khu vực này.

Điển hình cho xu hướng kể trên là dự án The Grand Sentosa do Novaland phát triển tọa lạc tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM. Với 2 mặt giáp sông và thiết kế nhiều khoảng mở giúp lưu chuyển không khí, ánh sáng trong toàn bộ 13 tòa tháp, The Grand Sentosa tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên, mang đến cảm giác thư thái cho cư dân.

The Grand Sentosa có vị trí tiếp giáp sông, là nơi hiện diện của tổ hợp quảng trường - bến du thuyền mang phong cách Singapore. Nơi đây cũng được quy hoạch làm địa điểm biểu diễn cho các hoạt động nghệ thuật, văn hóa.

Phối cảnh công viên ven sông tại The Grand Sentosa. Ảnh: Novaland

Dãy shophouse của dự án cũng được bố trí hướng ra phía sông kề cận với khu đi bộ, ăn uống lấy cảm hứng từ các con phố hàng rong của Singapore (hawker) với nhiều hoạt động đặc trưng. Các khu vực này được kỳ vọng sẽ tạo nên một cộng đồng cư dân gắn kết.

Đại diện Novaland cho biết, tại The Grand Sentosa cư dân sẽ có những trải nghiệm sống tiện nghi, thượng lưu kết hợp hài hòa với cảm giác gắn kết tại khu đô thị có hệ sinh thái trong lành.

Với các ưu thế về quỹ đất, hệ sinh thái cùng hạ tầng, dịch vụ tiếp tục được đầu tư phát triển hiện đại, mang đến cho khu Nam TP HCM nhiều yếu tố giúp thị trường bất động sản sôi động hơn. Khu vực phù hợp cho những ai muốn tìm không gian sống chất lượng và với những nhà đầu tư theo đuổi các mục tiêu dài hạn.

Quế Anh