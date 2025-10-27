Lợi thế ba mặt giáp sông Sài Gòn của khu đô thị Chánh Mỹ

Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ quy mô 372,55 ha ở phường Chánh Hiệp, TP HCM có ba mặt giáp sông Sài Gòn, quy hoạch hướng tới không gian sống xanh.

Dự án do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Khu đô thị sở hữu ba mặt giáp sông, tạo khí hậu mát lành và cảnh quan tự nhiên; một mặt tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ (lộ giới 32 m).

Từ Chánh Mỹ, cư dân kết nối trung tâm TP HCM trong khoảng 40 phút qua quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn và các tuyến vành đai. Xung quanh dự án là hệ thống dịch vụ, giáo dục, thương mại hiện hữu, đồng thời giữ được lợi thế sông nước tại vùng ven thành phố.

Vị trí kết nối thuận lợi của dự án khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ với các địa danh trước sáp nhập. Ảnh: HUD

Dự án được định hướng theo mô hình đại đô thị sinh thái, thương mại, nghỉ dưỡng quy mô 372.55ha, cơ cấu sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố, shophouse, căn hộ và khu nhà ở xã hội. Chuỗi công viên ven sông, hồ điều hòa, bến thuyền và những mảng xanh rộng lớn mang đến không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Cung đường rừng trị liệu dài khoảng 8 km cùng hệ thực vật phong phú không chỉ tạo cảnh quan thư giãn mà còn khuyến khích cư dân tận hưởng cuộc sống năng động.

Chủ đầu tư cho biết, dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; nhiều phân khu của giai đoạn 1 đã hoàn tất giao đất và cấp sổ đỏ, kỳ vọng tạo thành cực tăng trưởng mới tại khu vực.

Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ sở hữu 3 mặt giáp sông Sài Gòn. Ảnh: HUD

TP HCM sau sát nhập có gần 30 dự án lớn nhỏ khởi công và mở bán tính đến giữa tháng 9, trong đó, 2/3 tập trung khu vực Bình Dương cũ.

Số liệu từ Batdongsan cho thấy trong quý III, nhu cầu tìm mua bất động sản tại TP HCM mới (gồm cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 50%, riêng nhóm nhà đầu tư miền Bắc tăng 27%. Savills Việt Nam cũng ghi nhận nhà đầu tư Hà Nội chiếm khoảng 20% lượng giao dịch tại TP HCM và vùng ven trong quý II, cao hơn nhiều so với mức bình quân 7-10% trước đây.

Thị trường bất động sản Bình Dương có lợi thế về khu công nghiệp. Ảnh: Quỳnh Trần

Anh Đức Thành, một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, sau khi thị trường phía Bắc hạ nhiệt, anh quyết định Nam tiến tìm cơ hội ở TP HCM. Theo anh, nơi đây có lợi thế nhiều khu công nghiệp, thu hút dòng vốn ngoại nên nhu cầu bất động sản cao, dễ khai thác cho thuê và mang lại lợi nhuận tốt. Ngoài ra, giá nhà đất vùng ven TP HCM hiện vẫn thấp hơn Hà Nội, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.

Song Anh