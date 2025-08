Lợi thế ba mặt giáp sông của Aquamarine Diễn Châu

Nghệ AnAquamarine Diễn Châu sở hữu ba mặt giáp sông Bùng, cách biển Diễn Thành khoảng 4 km, không gian sống gần gũi thiên nhiên, đáp ứng lối sống workation- du lịch kết hợp làm việc từ xa.

Dự án nằm gần trục cao tốc Bắc - Nam và đường ven biển, cách Hà Nội khoảng 3-4 giờ di chuyển. Vị trí này được đánh giá phù hợp với xu hướng kết hợp giữa làm việc và nghỉ dưỡng, trong bối cảnh lối sống workation ngày càng phổ biến.

Báo cáo The State of Global Mobility 2025 do Localyze công bố cho thấy workation đang trở thành xu hướng nổi bật trong chiến lược di chuyển nhân sự toàn cầu. Tại Hà Lan, hình thức vừa làm việc vừa du lịch được nhiều doanh nghiệp ưu tiên, phản ánh sự thay đổi trong cách tổ chức tạo điều kiện làm việc linh hoạt để giữ chân nhân sự và nâng cao trải nghiệm nghề nghiệp. Nhóm người lựa chọn workation thường tìm kiếm không gian tách biệt nhưng dễ tiếp cận, hạ tầng ổn định, tiện ích đầy đủ.

Phối cảnh không gian sống ven sông, gần biển của Aquamarine Diễn Châu. Ảnh: ROX Group

Tại Nghệ An, Aquamarine Diễn Châu được phát triển theo mô hình đô thị khép kín, mật độ xây dựng ở mức 38%, phần diện tích còn lại ưu tiên cho mảng xanh, hồ cảnh quan và các tiện ích công cộng như công viên ven sông, đường dạo bộ, sân thể thao, khu BBQ, clubhouse, phố đi bộ... Các yếu tố này góp phần đáp ứng tiêu chí sống và làm việc linh hoạt trong cùng một không gian.

Chủ đầu tư cho biết, hạ tầng điện, nước, viễn thông đã được hoàn thiện, hỗ trợ cư dân làm việc từ xa mà không cần thay đổi nhịp sinh hoạt. Sản phẩm nhà ở tại đây được thiết kế để đón gió và ánh sáng tự nhiên, đồng thời tối ưu diện tích sử dụng, giúp tăng tính tiện dụng cho sinh hoạt gia đình và làm việc tại nhà.

Với lợi thế ba mặt giáp sông và gần biển, dự án có thể phục vụ đa dạng nhu cầu từ nghỉ ngơi ngắn ngày đến làm việc dài hạn. Một số cư dân hiện hữu lựa chọn Aquamarine Diễn Châu để kết nối quê hương, đồng thời duy trì công việc nhờ hình thức làm việc linh hoạt. Anh Nguyễn Văn Hải, làm việc trong ngành công nghệ tại Hà Nội, cho biết, anh chọn dự án vì phù hợp với nhu cầu vừa về quê nghỉ ngơi, vừa làm việc.

Ngoài chức năng second-home, Aquamarine Diễn Châu cũng thu hút sự quan tâm nhờ khả năng khai thác dòng tiền từ cho thuê ngắn hạn qua nền tảng số Airbnb, Booking hoặc phục vụ chuyên gia làm việc tại khu vực khu kinh tế Đông Nam và VSIP Nghệ An.

Chủ đầu tư cam kết thuê lại với lợi nhuận lên đến 11% trong hai năm, ước tính khoảng 26,2 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư hỗ trợ tài chính qua gói vay 65% giá trị sản phẩm, ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng cho đất nền và shophouse. Dự án đã hoàn thiện pháp lý, sở hữu sổ đỏ từng lô và quyền sở hữu lâu dài.

Aquamarine Diễn Châu thuộc khu vực quy hoạch trở thành đô thị loại III trước năm 2030, hưởng lợi từ các dự án hạ tầng lớn đã và đang triển khai. Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh nguồn cung bất động sản ven sông, cận biển tại khu vực Bắc Trung Bộ có pháp lý rõ ràng ngày càng hạn chế, dự án này được đánh giá là điểm sáng với nhà đầu tư.

Song Anh