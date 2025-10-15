Lợi thế an cư tại đô thị 198 ha bên sông Sài Gòn

Ngoài lợi thế ba mặt giáp sông Sài Gòn, khu đô thị Vạn Phúc còn sở hữu hồ cảnh quan 16 ha, tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Van Phuc City quy mô 198 ha là một trong những khu đô thị lớn nhất bên sông tại TP HCM. Đơn vị phát triển dự án dành khoảng 60% diện tích cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng, hình thành không gian sinh hoạt ngoài trời và các trục cảnh quan mở.

Van Phuc City quy mô 198 ha với 3 mặt giáp sông. Ảnh: VPG

Trung tâm dự án là hồ Đại Nhật rộng 16 ha. Công viên ven sông The Long Park dài khoảng 3,4 km tạo lối dạo bộ, đạp xe liên tục dọc bờ sông. Dự án còn sở hữu kênh Sông Trăng dài 2 km, kết nối các phân khu với hệ thống đường dạo, sân chơi và câu lạc bộ sinh hoạt. Lớp cảnh quan xanh rộng lớn được kỳ vọng mang lại không khí trong lành cho cư dân giữa đô thị.

Hệ tiện ích nội khu đã đưa vào sử dụng gồm trường quốc tế Emasi, bệnh viện Quốc tế Van Phuc City, bến du thuyền, khu phố thương mại và trung tâm thương mại Diamond Sky quy mô khoảng 30.000 m2 cùng các khu vui chơi cho trẻ em.

60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh và mặt nước. Ảnh: VPG

Với lợi thế ba mặt giáp sông, quỹ đất lớn và tiện ích vận hành đồng bộ, Van Phuc City hướng tới mô hình đô thị ở, thương mại kết hợp dịch vụ. Khu đô thị hiện có hơn 10.000 cư dân sinh sống.

Nằm trên mặt tiền quốc lộ 13 - trục kết nối trung tâm TP HCM, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Bình Dương cũ, Van Phuc City không chỉ tạo sự thuận tiện di chuyển mà còn nằm trong vùng phát triển năng động của khu Đông. . Dự án có pháp lý minh bạch, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư.

Bến du thuyền Marina Royal tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Theo nhiều chuyên gia, khu Đông chiếm 70-80% tổng nguồn cung nhà ở toàn TP HCM. Phần lớn dự án mở bán gần đây đều thuộc nhóm hạng sang. Các công trình trọng điểm như đại lộ Võ Nguyên Giáp, cao tốc TP HCM - Long Thành, cầu Cát Lái, tuyến metro số 1 và 9 tuyến đường sắt đô thị sắp triển khai sẽ kết nối khu vực với trung tâm và các tỉnh lân cận. Đây là đòn bẩy hạ tầng giúp khu Đông trở thành cực tăng trưởng mới.

Song Anh