Lợi thế 469 mẫu nhà phố, biệt thự tại đô thị Sun Group Hà Nam

Sun Urban City Hà Nam có quy mô 420 ha, được quy hoạch bài bản, trong đó 200 ha dành cho cảnh quan, cây xanh, mặt nước cùng 5 đại công viên.

Theo đại chủ đầu tự Sun Group, duy mỹ được coi là nét đặc trưng trong các sản phẩm, dự án do tập đoàn phát triển. Từ khu đô thị Sun Grand City Feria (Hạ Long, Quảng Ninh), Sun Grand Boulevard (Sầm Sơn, Thanh Hóa), Sun Grand City New An Thoi (Phú Quốc, Kiên Giang) đến Sun Urban City Hà Nam... đều chú trọng phong cách kiến trúc độc đáo, vừa hiện đại, vừa hòa quyện văn hóa bản địa.