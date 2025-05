'Lỗi tên miền' khiến trang Tiki chuyển hướng sang web cờ bạc

Website Tiki không thể truy cập hoặc chuyển hướng sang một trang đánh bạc, đại diện nền tảng cho biết nguyên nhân là "lỗi tên miền".

Khoảng 8h ngày 6/5, khi vào Tiki.vn, người dùng bị điều hướng đến trang bảo trì và không thể thực hiện được tác vụ gì. Trong khi nếu truy cập bằng một số cách khác, như trang tìm kiếm của Google, website này chuyển hướng tới một trang có tên và giao diện và nội dung đánh bạc, yêu cầu người dùng đăng ký bằng số điện thoại để nhận thưởng.

Tối 6/5, fanpage chính thức của Tiki xác nhận sự cố, cho biết tình trạng trên do lỗi tên miền của trang. "Đây là sự cố liên quan tới tên miền Tiki.vn. Hệ thống Tiki hoàn toàn không gặp vấn đề kỹ thuật", đơn vị này khẳng định.

Website Tiki.vn bị chuyển hướng sang một website cờ bạc khi truy cập vào sáng 6/5. Ảnh: Lưu Quý

Theo Tiki, tên miền này do một đối tác quản lý. Sau khi phát hiện sự cố, họ đã thông báo với đối tác cung cấp, đồng thời liên hệ với Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC để được hỗ trợ. Tình trạng lỗi đã được giải quyết ngay trong buổi sáng.

VNNIC cũng xác nhận thông tin về sự cố trên.

Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các vấn đề liên quan đến Hệ thống phân giải tên miền (DNS) đôi khi cũng xảy ra, với nhiều nguyên nhân. "Có thể do quy trình hoặc do con người, nhưng các lỗi này nếu phát hiện sớm, việc xử lý không mất nhiều thời gian", ông Sơn cho biết.

Theo ông, nguyên tắc hoạt động của hệ thống DNS phụ thuộc vào các bộ nhớ tạm phục vụ tăng tốc (cache) của các máy chủ DNS thành phần hay máy chủ search engine (tìm kiếm). Vì vậy, sự cố liên quan đến hệ thống này có thể mất một khoảng thời gian để máy của người dùng được chuyển hướng truy cập đến đúng địa chỉ chính thức thay vì địa chỉ lỗi.

Tiki cho biết họ và đối tác đang phối hợp điều tra nguyên nhân, đồng thời khẳng định "hệ thống an toàn và hoạt động bình thường".

"Tất cả thông tin khách hàng và giao dịch mua sắm đều được hoàn toàn bảo mật. Hiện Tiki ghi nhận lượng truy cập vào trang đang phục hồi ổn định trở lại", thông báo có đoạn.

Lỗi truy cập website Tiki chuyển sang trang web đánh bạc Lỗi khi truy cập website Tiki sáng 6/5. Video: Lưu Quý

Lưu Quý