Lối sống siêu tiết kiệm của tỷ phú xe điện

Trung QuốcÔng Li Xiang, nhà sáng lập hãng xe điện Li Auto, dù có khối tài sản 30 tỷ tệ lại nổi tiếng bởi lối sống tiết kiệm "người bình thường không theo nổi".

Gần đây, video ghi cảnh vợ chồng tỷ phú Li Xiang xuất hiện tại một cửa hàng thu mua đồ điện tử cũ ở Thuận Nghĩa, Bắc Kinh gây xôn xao mạng xã hội.

Trong video, Li Xiang, 44 tuổi và vợ Wang Lei ăn mặc giản dị, không có trợ lý hay vệ sĩ đi kèm. Trong khi vợ trao đổi với nhân viên cửa hàng để bán lại những chiếc điện thoại cũ, vị tỷ phú 30 tỷ tệ (khoảng 1120.000 tỷ đồng) ngồi yên trên ghế chờ.

Tỷ phú Wang Lei và vợ tại một cửa hàng thu mua điện thoại cũ ở Bắc Kinh. Ảnh: QQ

Đây không phải lần đầu Li Xiang lên "hot search" (được tìm kiếm nhiều nhất) vì lối sống bình dân. Nửa tháng trước, ông bị bắt gặp đi siêu thị Sam’s Club một mình. Hình ảnh vị chủ tịch một tay đẩy xe hàng chất đầy đồ, tay kia liên tục gõ điện thoại xử lý công việc được thảo luận sôi nổi. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trước công chúng khi tự đưa 5 con đi công viên.

Trong giới công nghệ Trung Quốc, mức độ tiết kiệm của ông đã trở thành giai thoại. Trên sóng truyền hình CCTV, Li Xiang cho biết vẫn tự tay phê duyệt các khoản ngân sách nhỏ, từ 20.000 tệ (gần 80 triệu đồng).

Sự tằn tiện trong đời sống cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách quản trị doanh nghiệp của ông. Đây được xem là nguyên nhân cốt lõi giúp Li Auto trở thành hãng xe điện đầu tiên tại Trung Quốc có lãi.

"Dù doanh thu đã vượt 100 tỷ tệ, chúng tôi không bỏ thói quen thắt lưng buộc bụng. Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, việc gọi vốn quá khó khăn buộc chúng tôi phải tiêu tiền đúng chỗ", Li Xiang nói.

Năm 2019, khi mẫu xe Li ONE chuẩn bị ra mắt, công ty rơi vào khủng hoảng tiền mặt. Li Xiang gõ cửa 150 nhà đầu tư nhưng đều bị từ chối. Giai đoạn "thập tử nhất sinh" đó khiến ông ám ảnh với việc kiểm soát dòng tiền.

Tỷ phú Wang Lei, 44 tuổi, nhà sáng lập Li Auto có cuộc sống giản dị. Ảnh: QQ

Kết quả của sự "keo kiệt" này là những con số biết nói. Li Xiang từng công bố chi phí thương hiệu và marketing của Li Auto chỉ chiếm 0,6% doanh thu, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2-3% của các hãng xe khác. Ông thậm chí tự làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo để tiết kiệm chi phí thuê sao hạng A.

Tuy nhiên, ông không tiếc tiền cho R&D (nghiên cứu phát triển). Năm 2024, Li Auto đạt doanh thu 144,5 tỷ tệ, lợi nhuận ròng 8 tỷ tệ, duy trì mạch lãi 9 quý liên tiếp. Hiện tại, Li Xiang đang dốc toàn lực đầu tư trí tuệ nhân tạo cho ôtô điện, với khoản ngân sách dự kiến 6 tỷ tệ.

Bảo Nhiên (Theo QQ, Chinaevhome)