Lối sống 'nhà giàu không kéo rèm cửa' ở Mỹ

Từ thói quen từng bị gắn mác là thiếu thốn, nếp sống "không kéo rèm cửa sổ" giờ đây trở thành xu hướng được nhiều người giàu ở Mỹ ưa chuộng.

Ở nhiều khu phố giàu tại Mỹ, ngày càng nhiều căn nhà bật đèn sáng trưng với cửa sổ kính không đóng rèm, như một kiểu "phòng trưng bày" để người đi đường có thể nhìn thẳng vào phòng khách với TV màn hình phẳng, đảo bếp đá cẩm thạch hay đèn chùm treo giữa trần.

Cửa sổ không kéo rèm đang trở thành một đặc điểm dễ nhận thấy ở các khu đô thị cao cấp tại Mỹ. Hiện tượng "cửa sổ không rèm" này ban đầu phổ biến ở Brooklyn Heights, khu nổi tiếng dành cho nhà giàu ở New York, sau đó dần phổ biến đến nhóm cư dân trẻ, có thu nhập cao sống ở các khu vực đô thị đang được nâng cấp, tái thiết trên khắp nước Mỹ.

Đa số người Mỹ vẫn kéo rèm cửa và muốn sự riêng tư, song nhiều dữ liệu cho thấy thói quen để cửa sổ mở dường như có liên quan tới mức thu nhập.

Một nghiên cứu quy mô lớn năm 2013 của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy những người có thu nhập hàng năm trên 150.000 USD có tỷ lệ không kéo rèm cửa sổ gần gấp đôi nhóm có thu nhập 20.000-29.000 USD. Con số này thể hiện xu hướng chung khá rõ: Càng giàu, khả năng bỏ rèm cửa càng cao.

Căn penthouse tại tháp Steinway, New York, sử dụng vải mỏng thay rèm cửa để không làm khuất tầm nhìn hướng ra Công viên Trung tâm. Ảnh: Studio MTX

Lý do một phần nằm ở bài toán chi phí sinh hoạt. Về mặt tiện ích, cửa sổ không rèm giúp đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng và có thể cải thiện tâm trạng. Với nhà ở cao cấp vốn coi trọng ánh sáng và tầm nhìn, rèm cửa đôi khi bị xem là chi tiết làm cản trở mục đích này.

Tuy nhiên, để cửa sổ trống cũng khiến người trong nhà dễ bị nhìn thấy từ bên ngoài. Vào mùa hè, cách thiết kế này còn có thể làm tăng nhiệt độ trong nhà, kéo theo chi phí điều hòa. Với nhiều gia đình, nhất là ở những khu nhà cửa san sát nhau, đường phố chật chội hoặc khi chi phí năng lượng là vấn đề đáng phải bận tâm, lo ngại về sự riêng tư và tiền điện khiến họ ưu tiên kéo rèm.

Nhưng với người giàu, "phép tính" sẽ khác vì điều kiện nhà ở cũng thay đổi. Nhà lớn thường có nhiều phòng và nhiều cửa sổ, cho phép họ lựa chọn cửa nào để mở lấy sáng, cửa nào nên che lại nhằm giữ riêng tư. Họ cũng không cần quá lo lắng về chi phí sưởi hay làm mát. Nói cách khác, họ có nhiều phương án hơn để vừa tận hưởng ánh sáng, vừa bảo đảm quyền riêng tư.

Một yếu tố khác là cảm giác an toàn. Tại Mỹ, từng có giai đoạn lời khuyên phổ biến là nên kéo rèm khi rời nhà để tránh "mời gọi" kẻ trộm nhìn thấy đồ đạc có giá trị. Trong thập niên 1980, cảnh sát thường cảnh báo việc quên kéo rèm cửa sổ có thể đồng nghĩa với "trưng bày" tài sản ra trước kẻ gian, đặc biệt là ở khu đô thị. Ở vùng ngoại ô, nhiều gia đình vẫn để cửa sổ thông thoáng như để ngầm thể hiện họ cảm thấy an toàn hơn.

Tuy nhiên, thói quen để cửa sổ trống dần lan vào các đô thị giàu có. Ở khu Manhattan của New York, rèm voan hoặc không rèm lại trở thành mốt. Nhà thiết kế nội thất Thomas Jayne, người làm việc với nhiều khách hàng ở New York và New Orleans, cho biết khách hàng ngày càng chuộng phong cách tối giản, rèm mỏng, thậm chí không cần rèm.

Những chủ nhà giàu có, đủ khả năng mua các hệ thống an ninh hiện đại, không cảm thấy cần phải đóng rèm. Việc để người ngoài chiêm ngưỡng nội thất ngôi nhà đẹp của mình không chỉ là cách phô diễn gu thẩm mỹ, mà còn cho thấy sự tự tin của gia chủ vào mức độ an toàn mà họ đang tận hưởng.

Hà Linh (Theo Atlantic)