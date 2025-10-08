Lối sống của những cậu con trai nội trợ

MỹLuke Parkhurst, 34 tuổi, nói mình đang "sống trong mơ" khi không phải đi làm, sống cùng mẹ và phụ trách bếp núc.

Mỗi sáng, bà Patty đi làm, Luke bắt đầu ngày mới bằng việc đi chợ, dọn hồ bơi và sửa quạt và đèn trong nhà. Đến tối, anh nấu bít tết trước khi mẹ về nhà. "Tôi luôn mơ được ở nhà làm nội trợ, tránh áp lực công việc", anh nói.

Luke đang làm công việc không lương, không áp lực và ngày càng phổ biến với một số nam giới thuộc Gen Z và Millennial.

Bà Patty, mẹ của Luke, gọi con trai mình là "trad-son" (con trai truyền thống), từ chỉ những chàng trai đảm nhận vai trò nội trợ thay vì ra ngoài làm việc. Điều này giống vai trò của những phụ nữ truyền thống, từ bỏ công việc văn phòng để ở nhà chăm sóc gia đình, nấu ăn.

Luke nghỉ việc ở công ty năng lượng mặt trời ở Houston, lương 170.000 USD mỗi năm để dọn về Las Vegas, bang Nevada sống cùng mẹ. Anh không phải trả tiền thuê nhà, ngược lại, Luke giúp mẹ làm nội trợ.

"Đây là công việc mơ ước của tôi từ khi còn nhỏ", anh nói. Anh kể, hồi nhỏ khi cô giáo hỏi "Lớn lên muốn làm nghề gì?", Luke luôn trả lời rằng chỉ muốn ở nhà với mẹ.

Luke Parkhurst nấu bữa tối cho mẹ ở bang Nevada, Mỹ. Ảnh: NY Post

Báo cáo của ADP Research Institute cho thấy việc làm tại các công ty tư nhân ở Mỹ giảm 32.000 trong tháng 9. Dữ liệu mới nhất của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy khoảng 1/3 người trưởng thành độ tuổi 18-34 tuổi hiện đang sống cùng cha mẹ. Khảo sát của Pew Research tháng 4 cũng chỉ ra nam giới trong độ tuổi này có xu hướng sống cùng cha mẹ nhiều hơn phụ nữ, một phần do tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Kathryn Smerling, nhà trị liệu gia đình ở trung tâm Upper East Side, cho rằng xu hướng trad-son không phải là do phương pháp nuôi dạy con nhẹ nhàng. Đây là cách chiều chuộng con thay vì nghiêm khắc.

Bà cho rằng việc người trưởng thành sống dựa vào cha mẹ xuất phát từ một xã hội nhiều bất ổn, thị trường lao động bấp bênh, lạm phát và khủng hoảng nhà ở. Nam giới độ tuổi 20-30 thường đối mặt nhiều bất an và chưa thực sự tìm thấy chính mình.

"Ở nhà cùng cha mẹ mang lại cho một số người cảm giác an toàn trong một thế giới đầy xung đột", bà nói. Smerling cho rằng trào lưu trad-son có thể cải thiện mối quan hệ gia đình, mang lại sự hỗ trợ tinh thần cho các chàng trai trẻ và giúp cha mẹ họ với công việc nhà.

Tuy nhiên, bà cảnh báo lối sống này chỉ nên là giai đoạn tạm thời, không phải kế hoạch dài hạn, và cần truyền đạt những giá trị sống lâu dài cho người trẻ.

Bà Patty là mẹ bốn con, gồm một cô con gái trở thành triệu phú ở tuổi 20, một con trai quản lý nhà hàng cao cấp, một con trai làm phi công và Luke, con út hiện làm nội trợ.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có người giúp đi chợ và đổ rác", bà nói. Bà không phiền khi chi trả mọi hóa đơn và đánh giá Luke rất được trong nhà.

Luke không có ý định từ bỏ lối sống trad-son nhưng nhận ra nếu muốn có mối quan hệ, anh không thể sống cùng mẹ.

Ngược lại, Abdullah Abbasi, 24 tuổi, ở Chicago, không thấy xấu hổ. Bốn năm trước, anh nghỉ việc và đảm nhận các công việc trong gia đình, bao gồm lái xe đưa bố, em gái và cháu đến các cuộc hẹn và nấu ăn.

Abdullah không ghen tỵ và chịu áp lực khi bạn đồng lứa đến công sở 80 giờ mỗi tuần. "Tôi không phải lo trả hóa đơn hay làm việc vất vả và có thể tập trung vào những gì khiến mình hạnh phúc", anh nói.

Ngọc Ngân (Theo NY Post)