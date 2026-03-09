Lời rao của người bán rong ở Nha Trang hút 40 triệu lượt xem

Khánh HòaBà Mai, người bán trái cây tại bãi biển Nha Trang, trở thành hiện tượng mạng với video đạt gần 40 triệu lượt xem nhờ lời rao bằng tiếng Anh hài hước.

Du khách người Anh, Louis (LocalLou), quay video về bà Mai bán hàng rong trên bãi biển Nha trang vào ngày 10/8/2025. Khi đó, anh đang cùng một người bạn gốc Nha Trang nằm tắm nắng trên ghế, bà Mai gánh thùng hoa quả tiến lại gần.

Sau lời chào của Louis, bà Mai bất ngờ đáp lại bằng câu hát nổi tiếng từ bài "Hello" của Lionel Richie (năm 1984): "Hello, is it me you're looking for?" (Xin chào, tôi có phải người bạn đang tìm kiếm không). Trước sự ngỡ ngàng của du khách Anh, bà Mai hát thêm một đoạn, rao tên các loại trái cây "Mango, pineapple, banana, watermelon".

Người bạn đi cùng Louis đã quay lại khoảnh khắc này và cho biết bà Mai là "người nổi tiếng" trên bãi biển. Louis mua ủng hộ bà Mai một vài túi hoa quả và gửi một khoản "boa" vì yêu thích sự hài hước của bà. Tuy nhiên, sau đó điều làm anh bất ngờ nhất là video bà Mai đã hút hơn 40 triệu người xem khi đăng tải và hầu hết bình luận tỏ ra thích thú với lời rao.

Cuộc gặp giữa Louis và bà Mai trên bãi biển Nha Trang Cuộc gặp gỡ của Louis và bà Mai trên bãi biển Nha Trang. Video: LocalLou

"Mỗi ngày, tôi nhận được hàng tá câu hỏi từ người dùng khắp thế giới về địa điểm gặp bà Mai. Họ muốn đến Nha Trang chỉ để gặp người bán hàng rong này", Louis kể.

Sau khi video thứ hai của Louis về bà Mai được chia sẻ rộng rãi, nhạc sĩ người Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) đã liên hệ anh, đề nghị làm bản phối dựa trên tiếng rao.

Ngày 28/2, nhạc sĩ Scott đăng video "song ca" cùng bà Mai bán hoa quả ở bãi biển Nha Trang lên YouTube, đạt gần 2 triệu lượt xem sau hơn một tuần. Bản phối mang tên "Mango, Pineapple, Banana, Watermelon" (xoài, dứa, chuối, dưa hấu), lấy cảm hứng trực tiếp từ lời rao hàng đặc trưng của bà Mai.

Bà Mai đã được xem bản phối này và cảm ơn Louis.

Người bán rong ở Nha Trang thành hiện tượng mạng toàn cầu Bản phối mang tên "Mango Pineapple Banana (Watermelon)" của nhạc sĩ David Scott. Video: The Kiffness

Đầu tháng 2/2026, khi quay lại Nha Trang thăm bạn bè, Louis gặp lại bà Mai trên bãi biển. Ngay khi nhìn thấy anh, bà nhận ra và lập tức chạy đến. Mọi thứ diễn ra như lần gặp đầu tiên khi bà Mai cất lời hát "Hello", kết hợp cùng đoạn rao "Mango, pineapple, banana, watermelon".

Louis cho biết dù không hỏi mua, bà Mai vẫn tặng anh nhiều túi trái cây, còn anh đáp lại bằng khoản "boa'' cao hơn lần trước. Tới nay, hai người đã gặp nhau khoảng 5-6 lần và lần nào cũng là những tràng cười sảng khoái.

Theo Louis, vốn tiếng Anh của bà Mai không tốt nhưng biết sử dụng các từ cơ bản để trao đổi ngắn. Ngoài tiếng Anh, Louis còn thấy bà hát tiếng Nga, anh đoán bà học được từ các du khách Nga - nhóm khách đông đảo trên bãi biển Nha Trang.

Louis và bà Mai chụp ảnh trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: local_lou

Hiện nam du khách đã rời Nha Trang, tiếp tục chuyến du lịch ở Hội An. Louis hy vọng gặp thêm những người bán hàng rong thú vị trong lần thứ hai đến Việt Nam này. Anh cho biết trong chuyến đi trước đã có nhiều cuộc gặp gỡ hài hước với những người bán hàng rong tại Việt Nam và luôn ghi hình để chia sẻ lên mạng xã hội.

Tú Nguyễn