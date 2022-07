Lợi nhuận Xi măng Hà Tiên giảm một nửa vì giá than

Tăng giá bán xi măng nhưng chi phí đầu vào lớn khiến lợi nhuận của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) vẫn giảm một nửa.

Doanh thu của Vicem Hà Tiên tăng nhẹ gần 6% so với cùng kỳ năm trước lên mức gần 2.386 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn bán hàng đội lên 14% đẩy biên lợi nhuận gộp từ 19,4% cùng kỳ về còn 13,4%. Nhóm các chi phí thường xuyên cũng tăng thêm cũng góp phần bào mòn hơn 43,5% trong lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp còn gần 136 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Vicem Hà Tiên đạt 4.343 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 160 tỷ đồng. Doanh thu tăng nhẹ 8,5% nhưng lãi sau thuế giảm một nửa. Kết quả kinh doanh trên vẫn nằm trong kế hoạch mà doanh nghiệp này đề ra trước đó khi sau nửa năm, HT1 hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu doanh thu và hơn 40% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ban lãnh đạo lý giải ảnh hưởng từ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine cùng các biện pháp cấm vận của phương Tây đã tác động lớn đến kinh tế thế giới, gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu với than, dầu, khí đốt... Theo đó, giá nguyên nhiên liệu chính cho sản xuất xi măng như than, dầu, thạch cao... tăng giá mạnh trong cả hai quý đầu năm, đẩy lợi nhuận gộp giảm mạnh.

Hồi cuối tháng 3, Vicem Hà Tiên đã tăng giá bán xi măng bao và xi măng bao jumbo thêm 100.000 đồng mỗi tấn, đã bao gồm VAT. Doanh nghiệp này giải thích, đã cố gắng tìm giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên và vật liệu nhưng vẫn không thể bù đắp chi phí đầu vào tăng cao như hiện nay.

Chi phí đầu vào từ cuối năm ngoái đã trở thành áp lực lớn cho các doanh nghiệp xi măng nói chung. Theo Hiệp hội Xi măng (VNCA), than là nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất, thường chiếm khoảng 35-40% giá thành sản xuất xi măng. Trong khi đó, có đến gần hai phần ba lượng than phải nhập khẩu, do đó giá thành sản xuất xi măng tại Việt Nam phụ thuộc lớn vào giá than trên thị trường quốc tế.

Theo Chứng khoán Mirae Assets Việt Nam (MASVN), biến động giá nguyên nhiên liệu là một trong những rủi ro lớn của HT1. Đơn vị này nêu quan điểm, năm 2022 sẽ là một năm khó khăn cho Vicem Hà Tiên khi đối mặt với nhiều rủi ro về chi phí đầu vào và sự cạnh tranh từ các công ty chuyên xuất khẩu xi măng và clinker phía Bắc như Xi măng Thành Thắng, Nghi Sơn, Thăng Long... MASVN dự đoán doanh thu trong năm nay của HT1 sẽ khoảng 9.138 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 495 tỷ đồng, cả hai đều tăng trưởng trên 30% nhưng dựa vào mức nền thấp của năm ngoái.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) lại có phần thận trọng hơn khi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm nay của Vicem Hà Tiên lần lượt là 9.236 tỷ đồng và 380 tỷ đồng. Doanh thu được kỳ vọng tăng trên 30% nhưng lợi nhuận chỉ nhích nhẹ gần 3% so với năm ngoái. Đơn vị này dự báo dựa trên giả đỉnh sản lượng xi măng sẽ tăng 9%, nhưng biên lợi nhuận gộp giảm về 10,9% do giá than tăng gấp đôi song giá bán chỉ tăng 20%.

Tất Đạt