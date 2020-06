Lợi nhuận Vissan sẽ giảm mạnh năm nay

Lãi trước thuế của Vissan năm nay dự kiến đạt 180 tỷ đồng, giảm 20,3% so với năm ngoái do sức mua trên thị trường đi xuống bởi Covid-19.

Tại đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc An cho rằng, 2020 là một năm khó khăn với doanh nghiệp. Công ty chưa kịp thoát khỏi ảnh hương bởi dịch tả heo châu Phi thì Covid-19 ập đến khiến doanh nghiệp bị tác động kép.

Hiện sức mua trên thị trường giảm, nguồn cung khan hiếm, giá nguyên liệu tăng cao, công ty phải mua heo theo giá thả nổi nhưng số lượng hạn chế. Do đó, năm nay Vissan đặt kế hoạch doanh thu 5.580 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến 180 tỷ đồng, giảm 20,3% so với năm ngoái. Đặc biệt năm nay, sản lượng thịt heo tươi sống dự kiến giảm 12%, chỉ đạt 21.332 tấn.

"Mặc dù chưa tổng kết hiệu quả kinh doanh 6 tháng nhưng 5 tháng đầu năm lợi nhuận từ thịt heo tươi sống gần như không có, thậm chí rất thấp. Đa phần lãi của công ty đến từ thực phẩm chế biến và các mặt hàng khác", ông An nói.

Trang trại chăn nuôi heo của Vissan. Ảnh: Trúc Giang.

Theo ông An, để giảm bớt tình trạng mất cân đối cung cầu, công ty đang xây dựng các biện pháp tạo nguồn với các đơn vị chăn nuôi lớn trong nước. Song song đó, năm nay Vissan sẽ tiếp tục xây dựng chiến lược nguồn cung nguyên liệu heo hơi, hướng đến đáp ứng 20-30% nhu cầu của công ty.

Ngoài ra, công ty đẩy mạnh chăn nuôi heo giống, nâng cao năng suất đàn heo, giảm giá thành. Vissan cũng xây dựng kế hoạch di dời xí nghiệp chăn nuôi Bình Thuận sang vị trí khác để khai thác tối đa hiệu quả.

Đối với việc phân phối sản phẩm, công ty sẽ đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến thông qua website và các sàn thương mại điện tử, tạo ra nhóm sản phẩm mới cả tươi sống và chế biến phù hợp với nhu cầu. Theo đó, công ty cũng tung ra thị trường các sản phẩm tươi sống có tẩm gia vị để đa dạng hóa và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhanh của khách hàng.

Năm 2019, công ty đạt doanh thu 4.993 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 29% so với cùng kỳ.

Thi Hà