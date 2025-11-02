Lợi nhuận Vinaconex tăng mạnh

9 tháng đầu năm, Vinaconex lãi trước thuế trên 4.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2024 nhờ bán vốn tại chủ dự án Amatina Cát Bà.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đạt doanh thu 9 tháng đầu năm tăng hơn 40% lên mức trên 11.400 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, công ty lãi trước thuế 4.067 tỷ, cao hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, riêng quý III đóng góp lợi nhuận hơn 3.500 tỷ đồng, tương ứng khoảng 86%. Tại kỳ này, Vinaconex ghi nhận khoản doanh thu tài chính khoảng 3.186 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 40,5 tỷ.

Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu do bán khoản đầu tư tại công ty con. Hồi tháng 7, Vinaconex hoàn thành thoái toàn bộ 51% vốn tại công ty con - Vinaconex ITC và cũng là chủ đầu tư của dự án Cát Bà Amatina. Dự án này nằm tại đảo Cát Bà, TP Hải Phòng với quy mô trên 170 ha.

Công ty con của Vinaconex từng định hướng xây dựng nơi đây thành khu đô thị du lịch cao cấp, tận dụng tối đa lợi thế vị trí và vẻ đẹp thiên nhiên sau khi doanh nghiệp này lên sàn năm 2010. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa thể thực hiện như tham vọng ban đầu.

Từ tháng 7, cơ cấu cổ đông tại Vinaconex ITC xuất hiện thêm 2 công ty liên quan đến ông lớn MIK Group - doanh nghiệp phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng là Hà Nội Anpha và An Phú Imperia.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của Vinaconex khoảng 29.000 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả của tổng công ty giảm 9%, xuống còn hơn 16.750 tỷ. Vinaconex là một doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, đầu tư tài chính. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 15.500 tỷ và lãi sau thuế 1.200 tỷ đồng.

Anh Tú