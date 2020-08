Lợi nhuận VietABank tăng mạnh nửa đầu năm

Theo báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm do VietABank mới công bố, lợi nhuận trước thuế ngân hàng này đạt 186 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 77.124 tỷ đồng, tăng 677 tỷ đồng so với năm 2019. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 53.853 tỷ đồng, tăng 6.131 tỷ đồng, tương đương 13% so với năm 2019. Cấp tín dụng đạt 46.529 tỷ đồng, tăng 3.613 tỷ đồng (8%) so với năm 2019. Đây là cơ sở để ban lãnh đạo ngân hàng tin tưởng lợi nhuận của VietABank sẽ đạt mức kế hoạch đã trình với cổ đông tại đại hội năm nay.

Phòng giao dịch của VietABank.

Tháng 12/2019, VietABank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng. Theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, VietABank đã phân phối thành công hơn 97 triệu cổ phiếu, gồm 18,2 triệu cổ phiếu cho người lao động và 79,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư, trong tổng số 150,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký chào bán. Ngân hàng đã phân phối thành công 65% tổng số chào bán, thu về gần 974 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 3.500 tỷ đồng lên gần 4.474 tỷ đồng.

Tới thời điểm sau khi phát hành, cổ đông lớn của ngân hàng có sự thay đổi. Trong đó, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương nắm giữ hơn 54,3 triệu cổ phiếu (tương đương 12,14% vốn); Công ty cổ phần Rạng Đông sở hữu 46,7 triệu cổ phiếu (tương đương 10,45% vốn).

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, VietABank cũng tập trung nâng cao bộ máy quản lý, điều hành. Từ ngày 1/8 tới, ông Cù Anh Tuấn chính thức trên cương vị phó tổng giám đốc ngân hàng. Ông Vũ Đức Hưng được chấp thuận từ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc.

Trong tháng 7, VietABank ra mắt thẻ ghi nợ nội địa mang chuẩn chip VCCS và triển khai chương trình ưu đãi phí phát hành thẻ. Theo đó, khách hàng sẽ được miễn phí phát hành thẻ từ 15/7 đến hết ngày 15/9 hoặc tới khi hết số lượng 1.000 khách hàng đầu tiên.

Thẻ ghi nợ nội địa VietABank ứng dụng công nghệ thanh toán thẻ không tiếp xúc. Khách hàng chỉ cần chạm nhẹ thẻ VietABank lên POS để thanh toán thay vì phải cắm thẻ vào khe đọc chip như trước đây.

Trước đó, VietABank từng nhận 3 giải thưởng quốc tế, gồm Ngân hàng phát triển bền vững nhất Việt Nam 2020 do Global Banking and Finance Review bình chọn, Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm tốt nhất Việt Nam 2020 và Ngân hàng có ứng dụng di động tốt nhất Việt Nam 2020 từ Global Business Outlook.

Phong Vân