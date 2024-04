Lợi nhuận trước thuế của Generali Việt Nam đạt hơn 927 tỷ đồng

Generali ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục, đạt hơn 927 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2022, trong bối cảnh thị trường biến động.

Theo báo cáo kinh doanh năm 2023 của Generali Việt Nam, kết quả này là nhờ hoạt động đầu tư của công ty mang lại lợi nhuận tốt, doanh thu hoạt động tài chính tăng 46% so với năm 2022. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ, áp dụng các sáng kiến cải tiến quy trình giúp chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, chỉ bằng 92% so với năm 2022.

Biên khả năng thanh toán của Generali tiếp tục được duy trì ở mức an toàn 260% so với quy định là 100%. Tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của Generali Việt Nam đạt hơn 16.700 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022. Các chỉ số tài chính cơ bản bao gồm cơ cấu tài sản, nguồn vốn, tỷ suất lợi nhuận đều cải thiện tích cực so với năm trước.

Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả cho khách hàng trong năm 2023 là 1.250 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2022. Trong đó, có đến 85% khách hàng yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến.

Hiện dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đã được công ty cải tiến và tự động hóa hoàn toàn. 100% cơ sở y tế được kết nối trực tiếp giúp việc bảo lãnh viện phí cho khách hàng trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Ngoài gỡ bỏ yêu cầu nộp chứng từ gốc bằng giấy, Generali Việt Nam đã tối ưu hóa quy trình giao dịch trực tuyến. Theo đó, khách hàng chỉ mất 2 phút để nộp yêu cầu, 30 phút để nhận phản hồi và nhận được chi trả trong 48 giờ sau khi được chấp thuận.

Doanh nghiệp cũng thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong suốt ba năm, 100% tài liệu gồm hơn 192 thư từ, văn bản, ấn phẩm bảo hiểm, 224 loại thư tín điện tử và 2 bộ điều khoản hợp đồng đã được Generali Việt Nam cải tiến toàn diện về nội dung lẫn hình thức, giúp khách hàng dễ nhìn, dễ nhớ khi tiếp cận bảo hiểm.

Nhờ đó, chỉ số đo lường mức độ hài lòng toàn phần của khách hàng (R-NPS) của Generali đã dẫn đầu thị trường ba năm liên tiếp, theo báo cáo của công ty tư vấn Epiphany-RBC.

Generali Việt Nam là thành viên của Generali, tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản của Italia, hiện có mặt tại 50 quốc gia và phục vụ 70 triệu khách hàng trên thế giới.

