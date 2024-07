Lợi nhuận taxi Vinasun thấp nhất hai năm

Hãng taxi Vinasun báo lãi quý II gần 17 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ 2023 và là mức thấp nhất hai năm.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - VNS) ghi nhận doanh thu hơn 253 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ tư liên tiếp, doanh thu đi lùi so với cùng kỳ.

Giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lợi nhuận gộp rơi về 43,8 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 2023 khoảng 29%. Biên lãi gộp quý II đạt khoảng 17,3%.

Song song đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 3,3 lần về còn hơn 3,7 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi. Công ty đang có khoảng 239,4 tỷ đồng tiết kiệm tại ngân hàng.

Trừ đi các chi phí, Vinasun lãi sau thuế hơn 16,9 tỷ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ quý II/2022 đến nay. Ngoài doanh thu đi lùi, công ty lý giải lợi nhuận bị ảnh hưởng do tiếp tục duy trì chính sách "hỗ trợ thêm cho lái xe và đối tác". Đây cũng là lý do được doanh nghiệp đưa ra cho những lần báo cáo kết quả kinh doanh đi lùi trước đây.

Sau giai đoạn cắt giảm tài xế, năm nay Vinasun tập trung thu hút lại lao động, nhất là những người có tay nghề cao thông qua chính sách phân chia thu nhập tốt hơn. Bằng cách này, hãng taxi kỳ vọng có thể cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.

Ngoài ra, đầu tư mới dòng xe lai xăng - điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hãng taxi Vinasun để phát triển hoạt động kinh doanh. Năm nay, Vinasun lên kế hoạch mua khoảng 700 chiếc xe mới, chủ yếu tập trung vào dòng hybrid cao cấp của Toyota. Các mẫu taxi mới sẽ khai thác theo phương thức tự đầu tư hoặc thuê vận hành. Ngoài ra, công ty cũng muốn nghiên cứu dự án xin thí điểm triển khai xe điện ba bánh.

Tuy có nhiều chiến lược đổi mới, hãng taxi này đề ra kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm nay. Mục tiêu doanh thu là hơn 1.100 tỷ đồng, giảm hơn 9%. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng hơn 80,5 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa năm trước.

Lũy kế 6 tháng, Vinasun hoàn thành 48% kế hoạch trên. Nếu so với cùng kỳ, doanh thu giảm hơn 15% nhưng lợi nhuận lại hụt đi tới gần 58%.

Ban lãnh đạo xác định năm nay vẫn là giai đoạn công ty còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi và phát triển. Hoạt động kinh doanh còn bị ảnh hưởng bởi khả năng phục hồi của ngành du lịch - vận tải hành khách, chính sách hỗ trợ tài xế và tỷ lệ chia doanh thu mới, sự cạnh tranh trong ngành, lạm phát và sức mua của khách hàng.

Tất Đạt