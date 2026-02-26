Lợi nhuận STH Holdings kỷ lục nhờ tái cấu trúc đa ngành

STH Holdings ghi nhận tổng tài sản tăng 6,5 lần sau một năm chuyển đổi mô hình cùng lợi nhuận và EPS cao nhất kể từ khi hoạt động.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc mới của Công ty Cổ phần STH Holdings (mã chứng khoán: STH) sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng phát triển theo mô hình đa ngành. Trong đó, điểm sáng là ngành bất động sản công nghiệp.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp, quý IV/2025, doanh thu công ty đạt 254,8 tỷ đồng, tăng gần 27 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cùng kỳ đạt 70,4 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay.

Động lực chính đến từ mảng bất động sản công nghiệp sau khi STH Holdings hoàn tất sở hữu 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Lê Premium từ cuối quý III. Việc hợp nhất kết quả kinh doanh của đơn vị này giúp doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong những tháng cuối năm.

Dự án cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương là một trong những công trình trọng điểm được gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: STH Holdings

Năm vừa qua, EPS của doanh nghiệp đạt 1.943 đồng, tăng 29,4 lần so với mức 66 đồng của năm 2024. Chỉ số này phản ánh mức tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phần sau giai đoạn tái cấu trúc.

Song song, quy mô tài sản cũng mở rộng đáng kể. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 1.387 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với đầu năm. Ban lãnh đạo cho biết, sự gia tăng chủ yếu đến từ việc hợp nhất các dự án khu công nghiệp trọng điểm, trong đó có cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương.

Bên cạnh mảng bất động sản công nghiệp, mảng giáo dục với tâm điểm là Iris School trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của STH Holdings. Ảnh: STH Holdings

Với nền tảng tài chính mở rộng và các mảng kinh doanh bước vào giai đoạn khai thác lợi nhuận, STH Holdings đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, trở thành điểm sáng thu hút dòng tiền đầu tư trong giai đoạn tới.

