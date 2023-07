Lợi nhuận sau thuế của DNSE tăng hơn 900%

Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu quý II tăng 41%, lợi nhuận sau thuế tăng 936% so với cùng kỳ năm 2022, thuộc top dẫn đầu thị phần tài khoản mở mới.

Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, doanh thu hoạt động quý II đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng 51,3 tỷ đồng, tương ứng 41% so với kết quả cùng kỳ năm 2022. Lãi từ cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu, đạt gần 74 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ tăng 49,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 8510% so cùng kỳ và 295% so với quý I.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II của DNSE đạt 58,33 tỷ đồng, tăng hơn 65,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 936% so với cùng kỳ năm 2022. So với quý I, lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 22%. Tính trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của DNSE tăng 479% so với cùng kỳ năm 2022.

Tăng trưởng doanh thu tích cực có sự đóng góp quan trọng của hoạt động cho vay margin và tự doanh. Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ khi Margin Deal - phương thức quản trị và cho vay margin theo từng lệnh riêng lẻ, từng mã cổ phiếu được ra mắt vào cuối năm 2022, dư nợ margin của DNSE liên tục đón nhận tín hiệu khả quan.

Người dùng trải nghiệm tính năng Margin Deal trên ứng dụng của DNSE. Ảnh: DNSE

Margin Deal là hệ thống hỗ trợ quản trị đầu tư và phòng ngừa rủi ro cho danh mục. Theo đó, nhà đầu tư có thể nhìn lãi, lỗ, thuế, phí của từng giao dịch một cách minh bạch, rõ ràng, cập nhật theo thời gian thực. Margin Deal cũng đưa ra nhiều lựa chọn về gói vay margin với lãi suất, tỷ lệ vay, đồng thời với việc quản trị riêng lẻ theo từng lệnh mua bán, tính năng này giúp nhà đầu tư tránh tình trạng bị bán chéo cổ phiếu tốt trong danh mục trong trường hợp bị call margin.

Bên cạnh hệ thống quản trị theo deal, DNSE còn giới thiệu các sản phẩm mới nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính, chứng khoán thuận tiện cho người dùng. Mới đây, doanh nghiệp ra mắt sản phẩm chứng khoán phái sinh Future X, cũng áp dụng tính năng quản trị theo từng giao dịch độc bản của DNSE. Hệ thống tự động cảnh báo lãi, lỗ, thuế, phí, bộ tỷ lệ cọc theo thời gian thực để nhà đầu tư kịp thời xử lý khi thị trường có biến động. Các thao tác đóng, mở vị thế, nộp, rút cọc được rút gọn và đơn giản hóa, phù hợp với tính chất nhanh nhạy trong giao dịch chứng khoán phái sinh. Tỷ lệ cọc mở hợp đồng phái sinh của DNSE là 18,48%.

Tăng tốc trong cuộc đua mở rộng thị phần, sau hợp tác với nền tảng phân tích dữ liệu tài chính, chứng khoán chuyên sâu FiinTrade, DNSE ký kết hợp tác với ZaloPay và đưa ra sản phẩm tài khoản chứng khoán trên ví điện tử. Sản phẩm cho phép mở tài khoản chứng khoán và giao dịch ngay trên nền tảng ZaloPay. Nhà đầu tư có thể khởi đầu giao dịch chỉ từ một cổ phiếu.

Trải nghiệm ứng dụng Entrade X của DNSE. Ảnh: DNSE

Nhờ các chiến lược kết nối, mở rộng mạng lưới khách hàng, DNSE ghi nhận sự tăng trưởng nhanh về thị phần người dùng trong quý II. Tháng 6, DNSE có 31.114 tài khoản mở mới, chiếm khoảng 21% toàn thị trường. Doanh nghiệp cũng thuộc top dẫn đầu về thị phần tài khoản mở mới khi đạt 12,49%.

Nửa cuối năm 2023, những kỳ vọng về xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán hứa hẹn là bệ phóng cho các doanh nghiệp chứng khoán, trong đó có DNSE tăng tốc và đạt mục tiêu kinh doanh đề ra.

Tuệ Minh