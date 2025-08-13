'Lợi nhuận ròng ngành bất động sản quý II tăng gần 130%'

Theo thống kê của Chứng khoán SSI, lợi nhuận ròng quý II của các doanh nghiệp bất động sản tăng 129,6%, trong đó Vinhomes tiếp tục dẫn đầu toàn ngành.

Vinhomes báo lợi nhuận sau thuế quý II đạt 7.552 tỷ đồng, giảm 30% so với thực hiện năm ngoái. Tuy nhiên, công ty này vẫn có lợi nhuận lớn nhất trong ngành bất động sản. Chủ đầu tư này giải thích do kế hoạch bàn giao các dự án trọng điểm, giao dịch bán lô lớn chủ yếu rơi vào nửa cuối năm nay, ảnh hưởng kết quả kinh doanh nửa đầu năm của họ.

Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) là doanh nghiệp bất động sản có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng lớn nhất, đạt 3.075%. Doanh nghiệp này cũng xếp thứ hai trong ngành khi báo lãi hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo giải trình gửi HoSE, HHS cho biết trong quý II doanh nghiệp đã mua 99,9% cổ phần của Công ty cổ phần HHS Capital - đơn vị nắm giữ 7,4% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV). Qua đó, HHS nâng sở hữu lên 51,13% và trở thành công ty mẹ của CRV. Việc ghi nhận giá trị hợp lý của các khoản đầu tư ở công ty con giúp doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 3.504 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính giúp HHS lãi lớn quý vừa qua.

HHS - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Hoàng Huy Group - được biết đến là công ty phân phối xe tải và đầu tư kinh doanh bất động sản. Sau khi thâu tóm CRV, đơn vị này trở thành chủ sở hữu loạt dự án bất động sản lớn ở Hải Phòng như Hoàng Huy New City, Hoang Huy Grand Tower...

Ngoài những yếu tố kể trên, SSI còn nhận định Novaland và Vingroup giảm lỗ so với cùng kỳ năm ngoái cũng giúp lợi nhuận toàn ngành cải thiện. Hai doanh nghiệp trong quý vừa rồi lỗ 160 tỷ đồng và 580 tỷ đồng, lần lượt giảm 98% và 83% so với năm ngoái.

Ở mảng bất động sản khu công nghiệp, Viglacera và Kinh Bắc tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhờ dòng vốn FDI tích cực. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính, tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đạt trên 21,51 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm - tăng 32,6% so với cùng kỳ 2024. Ngoài ra, SSI cũng cho rằng biên lợi nhuận gộp của các khu công nghiệp cải thiện do các điều chỉnh trong tổng mức đầu tư, dẫn đến giá vốn hàng bán giảm đáng kể.

Dù lợi nhuận tăng, số liệu của Chứng khoán SSI cho thấy doanh thu của ngành bất động sản trong quý II giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Với nhóm nhà ở, sự tăng trưởng phân hóa rõ ràng khi kết quả của các nhà phát triển lớn như Vinhomes, Nam Long hay Khang Điền đi lùi so với mức nền cao của năm trước. Trong khi đó, một số công ty có vốn quy mô nhỏ hơn như Hodeco và Đất Xanh báo doanh thu tăng.

Theo Chứng khoán SSI, sự phục hồi của thị trường bất động sản nhà ở nửa đầu năm đến từ sự cải thiện cả về nguồn cung và nhu cầu. Công ty này nhận định sự tăng trưởng của nguồn cung đến từ việc cải cách pháp lý, đến từ cả các dự án bị đình trệ trước đây và các dự án mới được phê duyệt, bao gồm nhà ở xã hội.

SSI trích dẫn báo cáo của CBRE, nguồn cung căn hộ mới tại TP HCM (trước sáp nhập) và Hà Nội dự kiến đạt 40.200 căn trong năm 2025 và 43.000 căn trong năm 2026, tăng lần lượt 11% và 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó TP HCM dự kiến đóng góp khoảng 20.000 căn hộ từ nay đến hết năm sau. Điều này cho thấy dấu hiệu thị trường phục hồi.

Nhu cầu nhà ở cũng sẽ cải thiện nhờ lãi suất cho vay mua nhà duy trì mức tương đối thấp khoảng 5,5-7,9% mỗi năm, trong 1-3 năm đầu, theo Chứng khoán SSI.

Về dài hạn, SSI cho rằng thị trường bất động sản vẫn có tiềm năng tăng trưởng nhờ nhu cầu nhà ở cao. Bộ phận phân tích này nhận định tỷ lệ đô thị hóa hiện còn thấp, dự kiến tiếp tục tăng nhanh và đạt 50% vào năm 2030 với 1.000-1.200 khu đô thị.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Còn ở mảng bất động sản khu công nghiệp, SSI nhận định nhóm này đang đối diện với một số thách thức. Bộ phận phân tích này cho rằng tốc độ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) có thể chậm lại trong nửa cuối năm 2025 và dự kiến duy trì trong năm 2026.

Các khách thuê tiềm năng có sự thận trọng trước những bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu. Theo khảo sát của SSI với các chủ đầu tư khu công nghiệp, diện tích MOU và hợp đồng thuê mới tại một số đơn vị đã giảm 27% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này sẽ ảnh hưởng kém tích cực đến doanh thu và lợi nhuận ghi nhận trong năm 2026.

Theo khảo sát của SSI với các chủ đầu tư lớn như Kinh Bắc, Idico, Long Hậu hay Sài Gòn VRG, giá thuê tại các khu công nghiệp hiện hữu dự kiến duy trì ổn định trong năm 2025. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của khách thuê và cạnh tranh gia tăng, gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong ngành.

SSI trích dẫn báo cáo của CBRE, giá thuê trung bình tại các khu công nghiệp miền Bắc dự kiến đạt 145 USD mỗi m2 trong chu kỳ thuê còn lại của năm 2025, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 82%. Tại miền Nam, giá thuê dự kiến là 178 USD một m2 chu kỳ thuê còn lại, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 89%.

Công ty chứng khoán này dự báo lợi nhuận sau thuế của các chủ đầu tư khu công nghiệp niêm yết sẽ tăng 13% so với cùng kỳ trong năm 2025. Tuy nhiên, sự sụt giảm diện tích thuê mới và số lượng MOU đã tác động đến triển vọng lợi nhuận của một số chủ đầu tư lớn như Viglacera, Becamex IDC hay Idico.

Trọng Hiếu