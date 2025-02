Lợi nhuận quý IV/2024 của Văn Phú - Invest tăng 305%

Việc đẩy mạnh bán hàng tại dự án The Terra - Bắc Giang giúp Văn Phú - Invest ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 749,8 tỷ đồng và 101,1 tỷ đồng.

Công ty tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 457% và 305% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự án đóng góp lớn vào doanh thu của Văn Phú - Invest là The Terra - Bắc Giang với khoảng 1.600 tỷ đồng. Ngoài ra, mảng dịch vụ lưu trú tiếp tục duy trì doanh thu ổn định, tạo dòng tiền cho doanh nghiệp duy trì hoạt động thường xuyên.

The Terra - Bắc Giang đóng góp lớn vào doanh thu quý IV/2024 của Văn Phú - Invest. Ảnh: Văn Phú - Invest

Đại diện ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, bốn bộ luật là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024, đã phần nào thúc đẩy tiến độ phát triển dự án và củng cố niềm tin người tiêu dùng đối với pháp lý của bất động sản.

"Các quy định pháp lý về nhà ở, đất đai và kinh doanh bất động sản có hiệu lực đã loại bỏ tâm lý chần chừ của các chủ thể tham gia, giúp thị trường tăng nhiệt những tháng cuối năm", lãnh đạo Văn Phú – Invest nói.

Bên cạnh việc đẩy mạnh bán hàng tại các dự án hiện hữu, nỗ lực tiết giảm giá vốn - với mức giảm hơn 4.700%, giúp doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Theo đó, lợi nhuận trước và sau thuế quý IV/2024 của Văn Phú – Invest lần lượt ở mức 123,5 tỷ đồng và 101,1 tỷ đồng, tăng 683% và 305% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế bốn quý của năm 2024, doanh nghiệp báo doanh thu và lợi nhuận ở mức 1.898 tỷ đồng và 306,8 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 70% chỉ tiêu doanh thu và 87% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024, đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Những kết quả kinh doanh của Văn Phú- Invest phản ánh những khó khăn trước đó ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp bất động sản, chi phí tài chính, chi phí hoạt động đã bào mòn một phần lợi nhuận của doanh nghiệp. "Chúng tôi chủ động nắm bắt các cơ hội của thị trường và tin tưởng tiềm năng phát triển của công ty trong thời gian tới. 2024 chính là nền tảng, bản lề cho chiến lược phát triển dài hạn của Văn Phú - Invest giai đoạn 2023-2032", lãnh đạo công ty chia sẻ.

Ban lãnh đạo công ty kỳ vọng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ chuyển biến tích cực hơn trong năm 2025, với nguồn cung mới được cải thiện đáng kể so với năm 2024, nhờ môi trường lãi suất cho vay ổn định và thấp, các bộ luật mới có hiệu lực.

"Trong ba năm tới, doanh nghiệp sẽ có dòng tiền gối đầu từ các dự án đang triển khai như Vlasta - Thủy Nguyên, Nhơn Trạch - Đồng Nai, Yên Phong - Bắc Ninh, Song Khê - Nội Hoàng Bắc Giang và quỹ đất tại các địa bàn chiến lược tại Hà Nội, Hồ Chí Minh... cho phát triển các dự án mới", lãnh đạo Văn Phú - Invest thông tin.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 11,1 nghìn tỷ đồng tính tới cuối năm 2024, giảm 11,07% so với thời điểm đầu năm. Con số này là do giảm tới 20% giá trị hàng tồn kho - chủ yếu tập trung tại các dự án The Terra - Bắc Giang. Công ty gần hoàn thành toàn bộ việc bán hàng, bàn giao cho các khách hàng tại dự án, kịp tiến độ trước Tết 2025 theo đúng kế hoạch.

Một điểm sáng trong hoạt động quản lý tài sản của doanh nghiệp là việc nâng cao lượng tiền mặt duy trì sự ổn định trong hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, giá trị khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền là 457,3 tỷ đồng - tăng 138,95%, nhờ thu hồi một số khoản công nợ về cho vay.

Trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, Văn Phú - Invest lựa chọn chiến lược phát triển bền vững. Với việc bán hàng hiệu quả, dòng tiền thu được từ việc bán các dự án tập trung thanh toán các khoản nợ vay, tiếp tục giảm giá trị nợ vay theo hướng giảm vay ngắn hạn, tăng vay dài hạn. Theo đó, giá trị các khoản vay nợ ngắn và dài hạn lần lượt là 966,4 tỷ đồng và 3.852,3 tỷ đồng tính tới cuối năm 2024, giảm 53,88% và tăng 9,79% so với đầu năm. Tổng giá trị nợ vay là 4.548,8 tỷ đồng, giảm 15,11%.

Yên Chi