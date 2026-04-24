Lợi nhuận quý I của F88 tăng mạnh

F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 303 tỷ đồng trong quý I, tăng 130% so với cùng kỳ, trong bối cảnh nhu cầu vay phục hồi và hiệu quả vận hành cải thiện.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, F88 cho biết doanh thu quý đầu năm đạt 1.310 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Động lực chính tiếp tục đến từ hoạt động cho vay, đóng góp 87% tổng doanh thu. Giá trị giải ngân tăng 58,6%, kéo dư nợ ròng lên 7.897 tỷ đồng, cao hơn 62,3% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận cải thiện rõ khi chi phí vận hành được kiểm soát tốt hơn. Chỉ số CIR giảm từ 56,2% xuống 45,3%, phản ánh hiệu quả từ quá trình số hóa và tối ưu hệ thống. Trong khi đó, chi phí vốn duy trì ở mức 14,1%, phần nào giảm áp lực từ mặt bằng lãi suất tăng trong quý I.

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý I với nhà đầu tư chiều 24/4 của doanh nghiệp, ban lãnh đạo đánh giá môi trường vĩ mô duy trì đà tăng trưởng tích cực với GDP quý I tăng 7,8%. Tuy vậy, áp lực tài chính gia tăng khi lãi suất huy động lên gần 8% vào cuối tháng 3, còn tỷ giá USD/VND quanh 26.400 đồng khiến chi phí phòng ngừa rủi ro tăng thêm 4-5%.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 1.133 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp đạt 907 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn một lần so với cùng kỳ và vượt 35% kế hoạch.

Song song kết quả kinh doanh, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.365 tỷ đồng, với các cấu phần gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, chào bán ra công chúng hơn 22 triệu cổ phiếu và phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ sẽ tăng từ hơn 1.101 tỷ đồng lên khoảng 2.467 tỷ đồng, tạo dư địa mở rộng hoạt động cho vay và đầu tư công nghệ.

Lộ trình triển khai dự kiến hoàn tất chia tách cổ phiếu trong tháng 6, với ngày giao dịch đầu tiên của lượng cổ phiếu mới vào khoảng tháng 8. Doanh nghiệp đồng thời đặt mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM trong nửa cuối năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, qua đó chuyển sang sân chơi có tiêu chuẩn cao hơn về minh bạch và quản trị.

Thi Hà